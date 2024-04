Un ex de Microsoft dice que Windows 11 rinde cómicamente mal y está sin terminar

Andy Young, uno de los ingenieros que participó en la creación del último sistema operativo de Microsoft, ha generado cierta polémica por un post en redes sociales donde dice que Windows 11 rinde mal, y apunta concretamente al botón de inicio. Para demostrarlo ha compartido un corto en el que se puede ver que hay un retraso importante que le impide escribir en el cuadro de búsqueda.

Según Young esto le ha ocurrido con un PC configurado con una CPU Core i9 y 128 GB de RAM, un equipo que afirma haberle costado 1.600 dólares. No concreta el resto de componentes, pero suponemos que tendrá un SSD, no creo que se le haya ocurrido montar un HDD con un Core i9. Dejando todo esto a un lado, lo cierto es que he probado Windows 11 en diferentes configuraciones, y no he tenido ningún problema en este sentido.

Nada más ver el vídeo que ha compartido Young he decidido probarlo en mi PC de escritorio y en mi portátil, y en ninguno de los dos he tenido ese problema. Nada más pulsar el botón de inicio podía empezar a escribir directamente en el cuadro de búsqueda, sin ningún tipo de retraso, y todo ha ido a la perfección incluso en mi portátil, que tiene un Core i7-11370H y 16 GB de memoria RAM.

Me da la impresión de que quizás Young tenía abiertas muchas cosas al mismo tiempo, o que alguna de ellas podría haber afectado al rendimiento o generado algún tipo de retraso que afectó al correcto funcionamiento del botón de inicio, ya sea por un alto consumo de recursos o por alguna incompatibilidad o error leve, cosas que suelen ser bastante frecuentes.

También cabe la posibilidad de que el rendimiento se haya visto afectado por los anuncios que muestra Windows 11, un tema que también ha sido polémico, aunque por suerte podemos librarnos de esos anuncios siguiendo los pasos que te explicamos en este artículo. Es muy sencillo, y podrás completar todos esos pasos en solo unos minutos.

En general es cierto que Windows 11 no es más rápido que Windows 10, pero de ahí a decir que Windows 11 rinde mal hay una distancia importante, y francamente no creo que esto quede demostrado con un vídeo mal contextualizado que puede estar manipulado. Tras compartir el vídeo Young publicó otro post diciendo que no odia a Windows, y que solo quiere que sea tan bueno como lo fue en su momento.

Llevo varios meses utilizando Windows 11 en mi día a día con un Ryzen 7 7800X3D, 64 GB de RAM y un SSD PCIe Gen4 x4 como unidad de almacenamiento principal, y no he tenido el más mínimo problema de rendimiento. Soy consciente de que Windows 11 no es perfecto y de que tiene bastante margen de mejora, pero por mi experiencia personal puedo decir que también está rodeado de mitos que lo han estigmatizado de una manera irreal.

The Windows 11 Start Menu is comically bad.

This machine has a $1600 Core i9 CPU and 128 GB of RAM and this is the performance I often get.

What is going on in Redmond? pic.twitter.com/hDvALHRB5q

— Andy Young (@anerdguynow) April 9, 2024