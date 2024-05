Proton 9 mejora el soporte para jugar con NVIDIA en Linux

Valve ha publicado Proton 9, la nueva versión mayor de su capa de compatibilidad basada en Wine, que facilita la ejecución de videojuegos compilados para Windows en Linux y que es una parte muy importante de la Steam Deck, más viendo que la apuesta por Proton como principal medio para ejecutar videojuegos ha terminado por desplazar a los juegos nativos para Linux.

Proton es un desarrollo veterano que vio la luz oficialmente en el mes de septiembre de 2018. Esto ha hecho que los sucesivos lanzamientos hayan tenido menos pegada debido a la maduración de la propia capa de compatibilidad y a que el soporte se ha centrado, como no podía ser de otra forma, en los juegos más populares de Steam, algo en lo que han contribuido tanto Valve como voluntarios que han decidido involucrarse de alguna manera.

La primera novedad importante de Proton 9 es que NVAPI, la API del kit de desarrollo de NVIDIA que permite acceso directo a las gráficas del gigante verde y a los controladores en plataformas Windows, está ahora habilitada por defecto para la mayoría de los juegos. Esto obviamente no funciona con la Steam Deck, sino que es algo que va dirigido a los usuarios de escritorio Linux que emplean una gráfica de NVIDIA. La corporación dirigida por Jensen Huang es un tanto especial en su soporte para Linux, por lo que en no pocos frentes requiere de un trato personalizado y particular para tener compatibilidad.

Por lo demás, lo que más sobresale de la nueva versión mayor de la capa de compatibilidad impulsada por Valve son los juegos a partir de ahora son oficialmente jugables con la rama estable, entre los que están Dinogen Online, Photography Simulator Demo, George McGeehan Gamer Hero, The Finals, True Reporter. Mystery of Mistwood, Road to Vostok Demo, WITCH ON THE HOLY NIGHT, Lord of the Rings: Gollum, Sonic Colors: Ultimate, Command & Conquer: Red Alert 2 and Yuri’s Revenge, Command & Conquer Tiberian Sun and Firestorm, Aisling and the Tavern of Elves, Snares of Ruin 2, Insanity’s Blade y Bloody Walls. Estos juegos antes solo se podían ejecutar con Proton Experimental.

Otro detalle interesante es que la cantidad de núcleos que pueden ver los siguientes juegos antiguos ha sido reducida con el fin de mejorar su desempeño: Far Cry 2, Far Cry 4, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, Lara Croft and the Guardian of Light, Warhammer 40,000: Space Marine, Warhammer 40,000: Dawn of War II, Warhammer 40,000: Dawn of War II – Chaos Rising, Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution, Outcast – Second Contact y Prototype. En los últimos años no es inverosímil encontrarse con juegos antiguos que, lejos de mejorar su desempeño o al menos mantenerlo, terminan por empeorarlo en hardware moderno.

Por lo demás, lo que más sobresale son las correcciones, las cuales van principalmente dirigidas a juegos específicos. Proton 9 se basa en Wine 9 y ha traído DXVK 2.3 para traducir las versiones 9, 10 y 11 de las instrucciones Direct3D a Vulkan; VKD3D-Proton 2.11.1 para la traducción de las instrucciones Direct3D 12 a Vulkan; además de DXVK-NVAPI 0.6.4 para la ejecución de NVAPI.

La forma más fácil de obtener Proton 9 es con el cliente de Steam para Linux y la implementación de este para la Steam Deck, más concretamente a partir de la sección “Compatibilidad” dentro de las “Parámetros” de la aplicación. La capa de compatibilidad también puede ser obtenida de manera independiente con otras aplicaciones para Linux como Bottles.