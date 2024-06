Microsoft rectifica, afortunadamente, con Recall

Más vale tarde que nunca y, afortunadamente, al hablar de Recall ya podemos aplicar este precepto. Por si hasta ahora no has sabido de esta polémica, Microsoft presentó la función Recuerdos como una de las novedades estrella de la nueva especificación Copilot+ PC, hace algo menos de dos semanas. Como ya te contamos entonces, a primera vista parece una función revolucionaria y muy interesante, que casi podría recordarnos al «grano» que se había implantado gran parte de la población en The Entire History of You, el tercer episodio de la primera temporada de Black Mirror.

Recall va realizando capturas frecuentes de lo que se está haciendo en el PC, posteriormente las analiza e indexa empleando inteligencia artificial y, con ese contenido crea una base de datos. Así, si posteriormente realizamos una búsqueda a partir de un prompt, la función será capaz de encontrar aquello que estamos buscando. Como tecnología, sin entrar en otras implicaciones, es indiscutible que nos encontramos frente a una idea de lo más interesante.

El problema es que debemos entrar en otras implicaciones y, claro, en pocas horas empezaron a aparecer las primeras preocupaciones sobre privacidad y seguridad, y en menos de una semana ya había una investigación abierta. Y todo esto fue a peor cuando trascendió que la base de datos se almacenaba sin cifrar, y que Recall se activaba por defecto en Windows 11. Ahora bien, también supimos (y así te lo contamos) que en Redmond se estaban replanteando la activación por defecto.

Estamos a muy pocos días de la llegada al mercado de los primeros equipos Copilot+ PC, pero afortunadamente en Redmond han reaccionado a tiempo y, tal y como ha informado la propia compañía, Recall no se activará por defecto en Windows 11, además de otras medidas de seguridad adicionales. Microsoft ha actuado, según afirman, en respuesta al feedback que han recibido estos últimos días, algo que en este punto resulta indiscutible, pero por el camino también se ha ahorrado muchos potenciales problemas.

Así, estos son los tres anuncios con respecto a la seuridad:

Recall tendrá que ser activado por el usuario , en caso contrario la función permanecerá inactiva.

, en caso contrario la función permanecerá inactiva. El acceso al timeline y la información de Recall se protegerá mediante Windows Hello .

. Todo el contenido de Recall, snapshots y base de datos, se almacenará cifrado.

Microsoft también incide en que los equipos Copilot+ PC cuentan con ciertas funciones y herramientas de seguridad, que se emplearán de manera activa con esta función. Esto, sumado a que todos los datos de la misma se procesan y almacenan en local, sí que invita a confiar más en Recall y, quizá, a darle una oportunidad, aunque sea limitando sustancialmente lo que puede capturar y lo que no. No han contado con un plazo especialmente amplio para responder a lo ocurrido, pero hay que reconocer que han sabido responder en tiempo y forma. Bien por (y para) Microsoft en esta ocasión.