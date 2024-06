Civilization VII está cerca y volverá a dejarnos sin vida

Civilization VII. Si leíste en su momento Ser Digital (Being Digital), el libro publicado por Nicholas Negroponte en 1995, recordará el apartado «La compresión de 100.000 bits en 1», en el que planteaba que, en un contexto compartido entre dos personas, una mínima unidad de información (un guiño del ojo, en el ejemplo que planteaba) podía «descomprimirse» y arrojar un enorme volumen de información. Pues bien, eso es lo que acabo de hacer al mencionar el nombre del juego justo al principio de este texto, sin decir más. Y me vienen varias personas a la cabeza (especialmente mi amigo Carlos), al que la simple mención de Civilization le hará recordar desde la enorme paliza que me dio la primera vez que jugamos a FreeCiv hasta lo que me contó en una ocasión sobre desinstalar el juego semanas antes de los exámenes en tiempos universitarios.

Para quien no haya disfrutado de esta saga, aclarar que hablamos de la que probablemente sea la franquicia más importante de la historia del género de la estrategia por turnos. Esto conlleva, claro, que a unos les gusta y otros lo desprecian, pues hablamos de un tipo de juego que no es para todo el mundo. Ahora bien, a quienes les gusta, incluso si son críticos con algunos de los cambios que ha ido experimentando con el paso del tiempo, seguro que la frase «un par de turnos más y me voy a dormir» les resulta de lo más familiar.

Así las cosas, el lanzamiento de una nueva versión es una buena-mala noticia. Buena porque, claro, es un juego que les (nos) gusta, y mala porque ya quisieran los aspiradores de Dyson tener la capacidad de absorción que tienen los Civ. Dicho de otra manera, algunos ya hemos empezado a despejar la agenda para los próximos meses tras las noticias más recientes.

Como quizá recuerdes, el año pasado tuvimos confirmación oficial de que Firaxis ya estaba en ello, y ahora sabemos que Civilization VII apunta a ser presentado oficialmente en el Summer Games Fest. Y es que, aunque ya se ha retirado, durante unas horas se ha mostrado un banner del juego en la página web de 2K, de lo que se hace eco ReadWrite.

La buena noticia es que tan solo tendremos que esperar unas pocas horas para la confirmación oficial, y es que el SGF 2024 tendrá lugar esta misma noche, a las 23.00 (hora española peninsular), que da el pistoletazo de salida a lo que estos dos últimos años se ha dado en llamar el No-E3, y que no es otra cosa que los eventos centrados en el mundo del videojuego que se celebran el mes de junio, cubriendo de este modo el espacio dejado por la desaparecida feria E3.