Microsoft elimina los GPTs de Copilot Pro

Como ya sabes, tanto la versión de Copilot disponible gratuitamente para todos los interesados como en su variante de pago, se basan en la tecnología de OpenAI, principalmente en sus modelos GPT. No obstante, y como ya aclararon desde el inicio, cuando se produjo la presentación del nuevo Bing a principios del año pasado, dejaron claro que no nos encontrábamos frente a una especie de clon de ChatGPT, pues su solución incorporaba también desarrollos y tecnologías propias, que se agruparon, al menos inicialmente, bajo el nombre de Prometheus.

No obstante, que los de Redmond decidieran introducir algunos elementos diferenciadores no elimina lo mucho que tienen en común, a lo que debemos sumar que muchos de los proveedores de este tipo de servicios se… bueno, digamos que se inspiran en las propuestas de sus competidores, lo que hace que de manera frecuente veamos como una función novedosa, presentada por uno de ellos, da el salto rápidamente, aunque sea con alguna modificación, a al menos parte de sus rivales.

Esto, en el caso de Microsoft y OpenAI merece, no obstante, una consideración especial, y es que no debemos olvidar que Microsoft forma parte del accionariado de los de ChatGPT, razón por la que se entiende más y mejor que Copilot pueda reproducir no solo sus funciones, sino también y como ocurre en este caso, sus nombres. Y es que una de las funciones exclusivas de Copilot Pro es la de los GPTs, chatbots personalizados que se basan en el modelo estándar pero que podemos «tunear» de diversas maneras. Sí, es lo que estás pensando, estamos hablando de la misma función (y con el mismo nombre) que OpenAI presentó a finales del año pasado.

La experiencia inicial con los de OpenAI no fue demasiado positiva, y aún a día de hoy quedan aspectos por pulir, pero parece que la compañía sigue apostando por ellos, al punto de que en la presentación de GPT-4o extendió su alcance a las cuentas gratuitas. No podemos decir lo mismo, sin embargo, de los de Redmond pues, según ha confirmado la propia compañía, la función GPT Builder se eliminará de Copilot Pro se eliminará en julio. A partir del día 10 ya no será posible crear nuevos GPTs, y entre dicho día y el 14 del mismo mes se procederá a la eliminación de todos los existentes.

La razón para dar por finalizada esta función de Copilot Pro es, según podemos leer en esa misma página que «estamos cambiando nuestro enfoque en GPT a escenarios comerciales y empresariales y estamos deteniendo los esfuerzos de GPT en Copilot de consumo«. Y esto es, en realidad, aún más destacable que la eliminación de GPT Builder, pues nos cuenta que la herramienta de pago no parece haber logrado el alcance esperado en el mercado de consumo, y esto me hace preguntarme por la posición, en dicho mercado, de sus principales competidores, así como por las razones por las que esto pueda estar ocurriendo. ¿Tal vez tenga que ver con que veinte euros mensuales, 240 al año, se escapa del presupuesto que se plantean muchos particulares para una herramienta de este tipo?