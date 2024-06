El Onyx BOOX Go Color 7 es el último lector de libros electrónicos presentado por el especialista chino. Además de la pantalla a color, destaca por el uso de un sistema operativo basado en Android 12 que le permite realizar algunas funciones adicionales a la de un lector.

El nuevo BOOX es un lector de tamaño compacto, ligero y delgado, con dimensiones de 156 x 137 x 6,4 mm y 195 gramos de peso. Su diseño es similar a dos de los modelos que lideran el segmento de lectores, el Amazon Kindle Oasis y el Kobo Libra Color, con pantalla táctil, botones físicos para el cambio de página y biseles bastante gruesos.

Su pantalla táctil de 7 pulgadas de diagonal es de tinta electrónica y dispone de tecnología Kaleido 3 capaz de ofrecer hasta 4096 colores. Obviamente, no tiene la calidad de una AMOLED o incluso una LCD, pero no está mal para al menos ofrecer color en un panel de tinta electrónica. Su resolución nativa en blanco y negro es de 1680 x 1264 píxeles, mientras que en color se reduce a 1240 x 930 píxeles.

Aunque las pantallas E Ink son visibles únicamente con luz ambiental, este modelo dispone de luz frontal que debería hacer que la pantalla sea más fácil de ver en ambientes oscuros o con poca iluminación. Esta luz puede ajustarse en brillo y temperatura de color. También dispone de un sensor G que permite la rotación automática de la pantalla, por lo que puede cambiar fácilmente entre la orientación vertical y horizontal.

En cuanto al hardware interno del Onyx BOOX Go Color 7, decir que cuenta con un procesador octa-core de 2,4 GHz no especificado, acompañado de 4 GB de memoria LPDDR4x y 64 GB de almacenamiento UFS 2.2. Es compatible con Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0, tiene una batería de 2.300 mAh, un lector de microSD, un micrófono, un altavoz integrado y un puerto USB tipo C. No dispone de conectores para auriculares, pero puedes usar un adaptador al puerto USB.

Onyx dice que el lector tiene soporte nativo para una amplia gama de formatos de documentos y libros electrónicos, incluidos EPUB, PDF, CBR, CBZ, MOBI, AZW3, DOCX, HTML, TXT e incluso archivos del PowerPoint de Microsoft. También puede abrir formatos de imagen comunes y reproducir archivos de audio WAV o MP3.

Su sistema operativo basado en Android 12 permite instalar o descargar apps de Android de terceros si prefieres usar una aplicación diferente para leer libros electrónicos. U otro contenido, porque el lector se entrega con el Google Play Store preinstalado. El Onyx BOOX Go Color 7 estará disponible en acabados de color blanco o negro a partir del 24 de junio por un precio de 250 dólares.