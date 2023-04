Rakuten Kobo Elipsa 2E, análisis: un eReader que reconoce tu escritura

El lanzamiento del Kobo Elipsa 2E es una buena jugada por parte de Rakuten, que ha visto cómo tras la entrada de Amazon con su Kindle Scribe en el sector de los eReaders de gran formato con lápiz óptico para escribir, hacía falta renovar el originario Kobo Elipsa, un modelo que tuvimos oportunidad de analizar hace casi dos años y que nos dejó una gran impresión.

Aunque externamente no se aprecien los cambios incorporados en el Kobo Elipsa 2E respecto a la generación anterior, aspectos como un diseño más sostenible, la incorporación de un procesador más rápido, el nuevo Kobo Stylus 2 o la mejora de la experiencia en la toma de notas hacen que merezca la pena ver con detalle lo que ofrece Rakuten con su nuevo Kobo Elipsa 2E.

Especificaciones del Rakuten Kobo Elipsa 2E

Pantalla Táctil E Ink Carta 1200 de alta definición y 10,3 pulgadas. 227 ppp. Dispone de modo oscuro Resolución 1.404 x 1.872 Iluminación frontal ComfortLight PRO: ajuste automático del brillo y la calidez del color Almacenamiento 32 GB Formatos compatibles

EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ y CBR. Audiolibros Kobo (son necesarios altavoces o auriculares Bluetooth para escucharlos) Personalización TypeGenius: 12 fuentes diferentes y más de 50 estilos de fuente Conectividad WiFi 802.11 ac/b/g/n (doble banda), Bluetooth y USB-C Batería Semanas de duración (depende de su uso) Dimensiones 19,3 x 22,7 x 0,75 cm Peso 390 gramos Colores Negro Contenido de la caja Kobo Elipsa 2E, Kobo Stylus 2, cable de carga USB y documentación Precio 399,99 euros / Kobo Stylus 2 (69,99 euros). Pack de diez puntas de recambio para el Kobo Stylus 2: 29,99 euros. La funda SleepCover en Negro se vende por 69,99 euro en la tienda de Rakuten Kobo

Kobo Elipsa 2E, un diseño más sostenible

Cuando analizamos el Kobo Clara 2E, comentamos que Rakuten se había puesto como objetivo utilizar los materiales más sostenibles en la fabricación de sus eReaders, tal como podemos leer en su declaración de principios para reducir su huella de carbono. Este Kobo Elipsa 2E está fabricado con más del 85% de plástico reciclado, incluido un 10% de plástico recuperado de los océanos. Por cierto, la funda SleepCover, de la que hablaremos más adelante, está realizada en un 97% con plástico reciclado.

Además, el embalaje de este lector de libros electrónicos no contiene imanes y se ha realizado con papel reciclado con certificación FSC. Este embalaje se imprime con tinta de soja gracias a un proceso de impresión renovable y consciente con el medio ambiente.

En cuanto a su diseño, es prácticamente idéntico a la primera generación con unas medidas de 19,3 x 22,7 x 0,75 cm y 390 gramos de peso; solo se diferencia en que el modelo 2E pesa 7 gramos más. Aunque la pantalla rota según la movamos, la posición natural para sujetar el eReader es con el borde más ancho a la derecha, el que en su parte inferior tiene impresa la palabra «kobo» y que también dispone en el lateral la entrada USB para cargarlo y el botón de encendido/apagado o modo en espera.

Podemos ver cómo las dimensiones del Kobo Elipsa 2E y el Kindle Scribe son muy similares. En la imagen de más arriba tenemos a la izquierda al Kobo con su lápiz óptico sobre la superficie lateral imantada en la que queda agarrado. Al lado está en Kindle, también con su «stylus», esta vez sobre el lateral (también imantado). En la imagen de en medio vemos cómo el grosor de ambos eReaders es muy similar. Por último, en la tercera imagen apreciamos que hay una pequeña diferencia de tamaño entre los lápices de ambos modelos.

Hablamos de la «posición natural» para agarrar el Kobo Elipsa 2E con el borde mayor a la derecha porque la funda SleepCover es como te fuerza a usarlo, pero obviamente si solo sujetáramos el nuevo eReader de Rakuten sin su funda, podríamos hacerlo en cualquier posición, incluso en horizontal.

Otro detalle que es muy acertado es su parte trasera texturizada, esto hace que podamos sujetar el Kobo Elipsa 2E con más tranquilidad en nuestras manos, incluso aunque no tengamos una funda. Por ejemplo, en el Kindle Scribe, aunque pueda parecer un detalle de mayor calidad su parte posterior metálica, casi es obligatorio acompañarlo de una funda porque la sensación en todo momento es que se nos podría resbalar y caer al suelo.

Respecto a la funda SleepCover, que se se vende por 69,99 euros y que está disponible solo en color negro, es el complemento perfecto para el Kobo Elipsa 2E. Aunque supone sumarle 70 euros más a los 400 euros que cuesta el eReader, lo que no es poco, precisamente por la elevada inversión realizada la lógica nos pide protegerlo ante posibles caídas accidentales, y esta funda logra el objetivo.

La SleepCover pone en funcionamiento el modo en espera cuando se cierra para que podamos disfrutar del Kobo Elipsa 2E nada más abrirla sin tener que tocar el botón de encendido. Además, dispone de un compartimento para sujetar el Stylus 2 y que no se pierda. Por cierto, ni el Kobo Elipsa 2E ni la funda cargan el lápiz óptico, esto se hace conectándolo vía USB, lo que evita tener que andar con pilas (como en la versión anterior), aunque no es tan cómodo como el lápiz del Kindle Scribe que no hay que cargarlo.

Pantalla, procesador y lápiz que mejoran la experiencia de escritura

Aunque desconocemos más detalles, el Kobo Elipsa 2E tiene una CPU dual de 2 GHz que consigue que todo fluya sin tiempos de espera que no serían propios de un dispositivo que se vende por 400 euros. Cuando nos movemos por sus diferentes «pantallas» como «Mis libros» o «Mis Libretas», volvemos al «Inicio», nos vamos a «Configuración» o cambiamos el brillo, todo se hace rápidamente, incluso al realizar zoom o desplazarnos por un PDF.

Además, su pantalla retroiluminada con tecnología ComfortLight PRO nos permite ajustar la calidez del color dependiendo de la hora del día. Incluso podemos establecer una hora de acostarnos. El ajuste de luz natural, como nos recuerda Rakuten, «regula el color de la luz, que abarca desde un naranja vela para leer de noche a una luz solar blanca para leer durante del día. Conforme la barra se mueve hacia el ajuste nocturno, disminuye la cantidad de luz azul».

Si unimos su procesador dual y la calidad de su pantalla al nuevo y mejorado Kobo Stylus 2 (que se incluye con el Elipsa 2E), que además de ser un 25% más ligero que la versión anterior ha sido rediseñado con una forma más ergonómica y tiene la «goma de borrar» integrada en su parte superior (al estilo de los lápices tradicionales), la experiencia de escritura ha mejorado mucho.

Hemos querido hacer un pequeño recorrido por las funcionalidades que aporta el Kobo Elipsa 2E en cuanto a la escritura. Para empezar, hay dos tipos de libretas, la básica que nos permite escribir en cualquier parte o la libreta avanzada, que convierte la escritura a mano en tipografía y nos deja añadir secciones free-form, diagramas y ecuaciones. Además, también podemos crear carpetas para tener nuestras libretas organizadas. Como podéis ver en la segunda imagen, hemos escrito un texto a mano alzada, sin una excelente caligrafía, la verdad sea dicha, y con el uso también de mayúsculas. Tras pulsar dos veces sobre el texto se ha convertido a caracteres tipográficos con un nivel de equivocación muy bajo. Estamos sorprendidos gratamente por la fiabilidad del reconocimiento de escritura. A continuación hemos corregido los dos o tres pequeños errores que había. Terminamos con dos imágenes más donde podéis ver que gracias al Stylus 2 no solo es posible hacer anotaciones, subrayar o marcar sobre documentos en PDF, también en libros en formato EPUB, por ejemplo.

Como podéis ver en las imágenes de arriba, las posibilidades de escritura del Kobo Elipsa 2E son muy interesantes. En especial hay que destacar las libretas avanzadas, con reconocimiento de la escritura a mano alzada. Cuando queramos exportar la libreta a nuestro ordenador solo tendremos que conectarlo a éste vía el cable USB que se incluye en la caja o exportarlo a Dropbox en la carpeta Rakuten Kobo. Cuando exportamos al ordenador podemos hacerlo en formato .docx, texto o HTML.

En el caso de que sea una libreta básica, la exportación, como no podía ser de otra forma, se trata como una imagen y los formato que ofrece son PDF, PNG y JPEG, que no permiten edición.

Conclusiones

El Kobo Elipsa 2E es un dispositivo muy especial. Y por qué lo decimos, porque no es un eReader al uso, es un eReader que cuesta 400 euros (sin la funda) y no todo el mundo va a aprovechar sus funcionalidades. Si solo queremos leer libros electrónicos, es como si compramos un Ferrari para llevar los niños al colegio.

Su pantalla es excelente, la agilidad por la que te mueves por su interfaz es destacable, permite cambiar el tamaño de la letra, el espacio entre líneas, el brillo, la calidez de la luz… y todo tipo de detalles que se nos ocurran en un eReader, pero volvemos al precio y también quizás a su formato, la pantalla de 10,3 pulgadas es grande, muy grande comparada con otros lectores que podemos sujetarlos con la mano.

Pero si lo que buscamos es un dispositivo en el que no solo leer todo tipo de ebooks, también cualquier documento en formato electrónico, y además queremos hacer anotaciones, subrayar o destacar diferentes pasajes, aquí el Kobo Elipsa 2E es insuperable. Y qué decir de la posibilidad de tomar todo tipo de apuntes en libretas que luego podremos exportar a Word en un formato preparado para editar.

Si a todo esto le sumamos que la autonomía de la batería puede durar semanas y que mucha gente quiere huir de los tablets tipo iPad por la saturación de información a las que las notificaciones nos tienen sometidos, un eReader de tinta electrónica como el Kobo Elipsa 2E puede ser una gran opción siempre que te pares a pensar si eres el usuario que necesita un dispositivo como éste.