Fortnite organiza regularmente, desde hace ya algunos años, conciertos protagonizados por grandes estrellas del mundo musical. El primer evento de este tipo tuvo lugar en 2019, con Travis Scott en una actuación que reunió a alrededor de 12 millones de usuarios. Unos meses después también pudimos ver a DJs de primer orden como Deadmau5 y Steve Aoki, y durante el verano de 2020 fue una de las actuales reinas del pop, Ariana Grande, la que congregó a millones de usuarios en los cinco pases, de aproximadamente 15 minutos, que tuvieron lugar en el battle arena más popular desde hace años.

Desde entonces, hemos visto pasar por este escenario virtual a The Weeknd, Billie Eilish, Marshmello y Eminem, en una muestra de que los responsables de Fortnite no se casan con un género musical en concreto. Muy al contrario, hacen gala de un eclécticismo que, en mi opinión, es agradecido por muchos, entre los que me incluyo. Y es, además, una decisión bastante inteligente desde la perspectiva de negocio, pues abarcar más géneros y estilos hace que sus eventos resulten interesantes para más personas.

Pues bien, hoy sabemos que el espectro vuelve a ampliarse, y lo hace además con una banda mítica que, sin duda, atraerá a muchas personas a la arena, aunque sea solo para ver el concierto. Y es que, tal y como ha confirmado Epic Games, Metallica darán un concierto (con varios pases) en un evento clave en la temporada 4 de Fortnite. Los seis pases, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno, tendrán lugar los días 22 y 23 de junio.

Como ocurre siempre con los conciertos en Fortnite, la asistencia a los pases de Metallica será totalmente gratuita, por lo que cabe esperar que la afluencia sea masiva, lo que hace recomendable acceder a la arena con suficiente antelación. Durante esos días, además, se celebrarán varias actividades relacionadas con el festival y que permitirán a los jugadores obtener ítems y gestos de los avatares de la banda en el juego, así como versiones LEGO de los mismos.

Eso sí, a diferencia de la asistencia al concierto, para participar en algunas de dichas actividades si que será requisito imprescindible el tener cierta experiencia en Fortnite. Por ejemplo, para participar en la Copa Metallica será imprescindible tener una cuenta de nivel 15 o superior sin restricciones y haber activado la autenticación en dos pasos, entre otros requisitos. La buena noticia es que si eres metalero pero no has entrado a Fortnite en tu vida, todavía tienes 10 días para intentar cumplir dichos requisitos. Claro que, si no lo has jugado jamás, lo más probable es que quieras ver el concierto y ya, pues los activos digitales que puedes obtener son exclusivamente para el juego.

Esperemos, eso sí, que a la banda no se la vuelvan a jugar en las retransmisiones, como ya vimos en BlizzCon 2021.