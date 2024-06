Microsoft ha retirado Windows 11 2024 Update del canal de vista previa. La decisión es temporal, pero ha llamado la atención por lo inesperado y la falta de anuncio previo. Un vistazo al centro de comentarios y la cantidad de problemas informados, junto al fiasco del Recall ante la pesadilla de privacidad que suponía en su estado actual, pueden darnos la pista de la decisión.

Windows 11 2024 Update (Windows 11 24H2) es una versión muy importante para Microsoft y para la industria en general. No solo será la única versión de este año que incluya una actualización general de características, sino que será la encargada de desplegar Copilot y todo lo que llega de las funciones de inteligencia artificial. Por no hablar de que tendrá que alimentar los nuevos equipos Windows sobre ARM. También, y no menos relevante, será la punta de lanza para intentar convencer a los centenares de millones de usuarios que seguimos en Windows 10 si las mejoras prometidas se concretan y son de la suficiente entidad para migrar. De momento, frío en el rostro…

Microsoft liberó a finales de mayo Windows 11 24H2 en el canal de ‘Vista Previa’ para que los Insider tuvieran tiempo para probarla antes de su paso a la fase beta y especialmente al canal general el próximo otoño. Y menos mal… El Centro de comentarios de Microsoft revela una multitud de problemas informados por los probadores.

Las quejas van desde congelaciones de aplicaciones y degradación del rendimiento hasta problemas de conectividad VPN. Algunos usuarios incluso han recurrido a las redes sociales para expresar su frustración. Y especialmente la versión ARM que debería ser la estrella de Windows este año si definitivamente Microsoft no quiere perder más usuarios frente a los Mac de Apple. Las críticas son, en ocasiones, feroces y alguno la describe como «desastrosa y la peor vista previa que puedo recordar». Lo único positivo es pensar que ‘para eso están las pruebas’. Pero es que el historial de errores en las actualizaciones de Windows es terrible y no invita al optimismo.

El fiasco de Recall (Recuerdos), bien definido como ‘una pesadilla para la privacidad’, también puede estar detrás de la retirada de la versión. Microsoft ha prometido una marcha atrás y quizá los desarrolladores de la compañía hayan visto necesario más tiempo para hacerlo y sobre una versión interna.

Microsoft no ha dado demasiadas explicaciones y ha zanjado la cuestión con una simple actualización de las notas de la versión: «Estamos pausando temporalmente el lanzamiento de Windows 11, versión 24H2 en el canal de vista previa. Reanudaremos el lanzamiento en las próximas semanas», ha prometido Brandon LeBlanc.

Tendremos que esperar. Lo dicho; Windows 11 2024 Update (Windows 11 24H2) es una versión crítica y en pleno mes de junio no son buenas noticias. Pero insistimos: para eso son las pruebas.