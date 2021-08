Fortnite acogerá varios conciertos de Ariana Grande

Sí, has leído bien, conciertos de Ariana Grande en Fortnite. Si eres de mi generación ya peinas canas y, por lo tanto, recordarás que los juegos cuando éramos críos se limitaban a un conjunto de píxeles que se distinguían a la perfección, en los que la genialidad de sus creadores suplía como podía las enormes limitaciones y carencias del entorno. Si nos llegan a decir que unas décadas después veríamos esto, seguramente no lo habríamos creído.

En una conversación entre compañeros de MuyComputer, Isidro Ros hacía una reflexión que comparto por completo, y es que somos una generación afortunada, muy afortunada, pues hemos vivido el boom y la evolución de la informática. De los Spectrum, Amstrad, MSX, etcétera a los sistemas que empleamos hoy en día hay una evolución que, por tamaño y efectos, podemos calificar como revolución. Y esto es algo que se puede ver con nostalgia, claro, pero también es más que recomendable hacerlo con un enorme optimismo: primero por haberlo vivido, y segundo por seguir viendo cómo avanza.

Y aunque personalmente no soy muy de Fortnite (lo he probado en un par de ocasiones pero no me engancha), es innegable que hablamos de un juego que ha sabido darle una vuelta a la fórmula del juego online. No ha sido el primero, claro, y tampoco es el único, pero sin duda ha sabido ganarse una posición destacada entre una audiencia, por lo general bastante joven, que en algunos casos es capaz de pasar la noche en vela (como hicimos algunos de nosotros en su tiempo) repitiendo, cíclicamente, una muletilla intergeneracional y multipropósito: «La última y me voy».



Y en esta historia de ideas nuevas que debutó en 2017 se suma ahora un nuevo hito, y es que a lo largo de este fin de semana Fortnite albergará el evento Rift Tour de la cantante Ariana Grande, en el que la artista dará cinco mini conciertos (de alrededor de 15 minutos de duración cada uno). Un concierto de una estrella del pop en un juego es, como decía antes, algo que habría sido totalmente incapaz de imaginar durante mi infancia.

Y sin embargo Fortnite se apunta este tanto en un evento que ya ha comenzado y cuyo primer pase tendrá lugar dentro de algo menos de dos horas, con el cambio del viernes al sábado en el horario español peninsular. Los siguientes pases tendrán lugar las 20.00 de mañana sábado, las 06.00 del domingo, las 16.00 del domingo y las 0.00 del lunes. Todos los eventos serán similares, según los responsables de Fortnite, y tendrán lugar en la isla.

Si eres usuario de Fortnite y quieres asistir a alguno de estos eventos (o a varios, no hay límites a este respecto) puedes inscribirte previamente pero, cuidado, esto no significa que tengas plaza garantizada. La organización espera que los servidores se saturen y recomiendan a los jugadores que accedan una hora antes del inicio del concierto para garantizar su asistencia. Y es que es previsible que la asistencia sea masiva.

No es la primera vez que Fortnite alberga un concierto, en abril del año pasado el rapero Travis Scott reunió a alrededor de 12 millones de jugadores de Fortnite en un evento que marcó un antes y un después para la plataforma y sus responsables. También han pasado por el escenario virtual DJs como Deadmau5 y Steve Aoki. En todos los casos, y en este será igual, la asistencia al concierto es totalmente gratuita.

Personalmente me parece un enorme acierto, una acción que sirve para demostrar una vez más lo lejos que han llegado los juegos y una muestra de que espacios online como el creado por Fortnite son mucho más polivalentes de lo que tendemos a pensar. Y con respecto a Ariana Grande, si no la conoces te recomiendo que veas este vídeo de su aparición en Saturday Night Live. En mi caso, desde que lo vi, la admiro profundamente.

