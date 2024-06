Posiblemente esto te suene a historia antigua, pues ya han pasado años desde que Microsoft impusiera la migración de las cuentas de Minecraft asociadas a Mojang. Para ser más exactos, el primer aviso en este sentido se produjo en octubre de 2020. Es cierto, eso sí, que el anuncio no gustó demasiado en la comunidad de usuarios de la versión de java del juego, de modo que Microsoft se lo tomó con cierta calma y, aunque hablaban de un plazo de meses para llevar a cabo la migración, pasó bastante más de un año sin que tuviéramos más noticias al respecto.

Tuvo que llegar febrero de 2022 para que, esta vez sí, Microsoft se pusiera seria imponiendo una fecha límite, el 10 de marzo de dicho año, momento a partir del cuál las cuentas no migradas serían eliminadas. ¿Y cuál es el problema?, se preguntarán aquellas personas que no conocen Minecraft. Pues el problema es que la licencia del juego va asociada a la cuenta de usuario, de modo que si ésta desaparecer, el usuario pierde la licencia que obtuvo al comprar el juego.

Parece no obstante, que Microsoft también se ha tomado con bastante calma proceder al borrado de las cuentas de Mojang que no se habían migrado a cuentas de Microsoft pues, según leemos en MSPowerUser, es ahora cuando algunos usuarios están empezando a comprobar que sus cuentas de Mojang para Minecraft han sido eliminadas., Es cierto, eso sí, que al menos en un ejemplo que han mostrado, el usuario lo ha denunciado recientemente, pero que lo hace a partir de un email que recibió a finales del año pasado pero que, por lo que sea, no había visto hasta ahora.

Sea como fueres, esto suscita un interesante debate, pues ya hemos podido ver posicionamientos a favor y en contra de lo ocurrido.

Los que lo valoran positivamente, afirman que Microsoft ha concedido un plazo excepcionalmente largo (de años) para llevar a cabo la migración y, además, que a todas los usuarios de Minecraft Java con cuentas de Mojang se les ha regalado la versión Bedrock, de modo que pueden disfrutar de ambas. Y sí, es indiscutible que no es común ver plazos tan dilatados, que no supongan perdida alguna y que, al contrario, se traduzcan en obtener mejoras.

Por otra parte, sin embargo, están quienes defienden que el DRM en los juegos (y vincular la licencia de uso de un juego a una cuenta de usuario puede ser considerado un sistema de gestión de derechos digitales) atenta contra la libertad del usuario, que el simple hecho de pagar por el uso ya debería proporcionar acceso sin restricciones. El problema es que ese modelo es muy fácilmente aplicable si hablamos de la distribución en soporte físico, pero se ha convertido en poco menos que una quimera si hablamos de distribución digital. Es cierto, sí, que tiendas como GOG nos permiten descargar los binarios de un juego y no depender de cuentas de usuario para instalarlo y jugarlo. Pero, incluso en este caso si, por ejemplo, hemos comprado Cyberpunk 2077, necesitaremos la cuenta de usuario de GOG para poder descargar las actualizaciones.