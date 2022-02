Parece que fue ayer cuando Microsoft anunció la migración de las cuentas de Mojang a las propias. Sin embargo, lo cierto es que ya ha pasado cerca de año y medio, pues la medida fue hecha pública en octubre de 2020. Aunque en aquel momento no se planteaban fechas, los planes originales de Microsoft hablaban de «varios meses» como margen para que los jugadores completaran el proceso, con el riesgo de perder sus cuentas si no llevaban a cabo la migración.

A lo largo del año pasado se especuló con varias fechas, pero finalmente parece que el proceso ha sido más lento de lo inicialmente previsto por Microsoft, de manera que en febrero de 2022 todavía quedan cuentas de Mojang activas. Parece, no obstante, que los de Redmond consideran que ya han concedido el plazo necesario a los jugadores y en consecuencia, según podemos leer en Slash Gear, ya hay una fecha límite para migrar las cuentas de Mojang a Microsoft: el 10 de marzo.

Pese a que no se ha producido ninguna comunicación pública al respecto por parte de Microsoft, parece que los usuarios que aún no han migrado sus cuentas de Mojang estarían recibiendo emails en los que se les informa de dicha fecha límite, junto con algunas indicaciones y el enlace a la página web para iniciar el proceso, una operación para la que necesitas una cuenta de Microsoft (puedes emplear una ya existente o crear una nueva) y que, por experiencia propia, puedo decir que es bastante rápida y sencilla.

Con este cambio Microsoft pretende mejorar la seguridad de las cuentas de Minecraft, ya que el sistema de acreditación de Mojang no contaba con funciones de identificación en dos pasos ni medidas de seguridad adicionales. Sin embargo, cuando se anunció el cambio surgieron muchas dudas sobre el futuro de la edición Java del juego. No obstante, al menos hasta hoy, es cierto que el único cambio apreciable es que la cuenta empleada en el launcher para iniciar sesión es la de Microsoft, no la antigua de Mojang.

Una novedad interesante de este cambio es que ahora todos los juegos de la familia para PC se unifican en un único launcher, y es que hasta ahora Minecraft Java estaba vinculado a las cuentas de Mojang, mientras que Minecraft Bedrock y Minecraft Dugeons lo estaban a la cuenta de Microsoft.

Y sí, como ya indicamos en su momento, la migración de Mojang a Micosoft es obligatoria, por lo que si no has completado esta operación antes de que acabe el plazo, perderás tu cuenta y, por lo tanto, tu licencia de usuario. La duda que me planteo en este momento, no obstante, es si realmente será ese el plazo definitivo. Me llama la atención que Microsoft todavía no haya hecho una comunicación pública, como un post en el blog de Minecraft, al respecto. Eso me hace dudar, pero aún así, por si acaso, yo no lo retrasaría más.