Todas las cuentas atrás, por largas que sean, llegan a su final antes o después, y en esto Mojang y Minecraft no iban a ser una excepción. Sí que es cierto que el proceso se ha estirado tanto en el tiempo que en algún momento ha podido dar esa impresión, pero evidentemente era un error. Hablo, claro, del proceso de migración de las cuentas de Mojang a Microsoft, anunciado por la compañía en octubre de 2020 con unos plazos iniciales que, como ocurre casi siempre en estos casos, finalmente se han dilatado.

Sin embargo, y como ya te advertíamos hace un mes, Microsoft parecía haberse puesto seria con esto, y en consecuencia anunció que el plazo voluntario para migrar las cuentas de Minecraft Java finalizaría hoy, día 10 de marzo. Y como podemos ver en la cuenta oficial de Minecraft en Twitter, en esta ocasión no habrá periodo de gracia, no se alargarán los plazos ni nada por el estilo. Muy al contrario, desde hoy mismo la migración de las cuentas de Mojang a Microsoft ya es obligatoria para algunas cuentas.

Today’s the day! As part of making Minecraft: Java Edition even more secure, we’re beginning to roll out mandatory migration for some players.

Check out our FAQs for all the info you need to know and don’t forget @MojangSupport are ready to help:

