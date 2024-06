¿Lo sabías? Meta usará las publicaciones en Facebook e Instagram para entrenar su inteligencia artificial y comenzará a hacerlo a partir del próximo 26 de junio, en apenas un par de semanas. Así pues, la cuestión es la que es: ¿eres usuario de alguna de estas redes sociales? ¿Te apetece cederle tus datos a una compañía conocida por sus malas prácticas en materia de privacidad?

Voy a dejarme llevar por mi intuición y a considerar que si has respondido en afirmativo a la primera pregunta, lo habrás hecho en negativo a la segunda. Y si estoy equivocado, deja de leer ya esta entrada y pasa a otra cosa, que tenemos contenidos muy interesantes que seguro que se te han pasado. Ahora bien, si he acertado, sigue leyendo y descubre cómo evitar que Meta, es decir, Facebook e Instagram, utilicen tus datos para entrenar su IA, que es muy sencillo.

Eso sí, esta es una prerrogativa exclusiva de la Unión Europea; de hecho, se acaba de saber que que Meta no entrenará sus IA con datos de ciudadanos de la UE y, en consecuencia, que sus servicios de inteligencia artificial no llegarán, de momento, al espacio común europeo. Sea como fuere, más vale prevenir que curar y, dependiendo dónde te encuentres, quizás puedas acogerte también al «derecho de oposición», que es de lo que se trata.

Cómo evitar que Instagram use tus datos para entrenar su IA

Desde el móvil: ve a tu perfil y entra en la configuración de la aplicación (el menú de las tres rayas situado en la parte superior derecha), entra en la sección «Información» (abajo del todo), en «Política de privacidad y pulsa el enlace derecho a oponerte, ve abajo del todo y rellena los datos que te piden: selecciona tu país de residencia, pon tu dirección de correo electrónico (mejor si es la misma desde la que te registraste en el servicio) y explica por qué te niegas a que usen tus datos.

En efecto, tienes que justificar tu decisión… ¿con qué mensaje? Por Internet hay numerosos ejemplos, pero puedes hacerlo con tus propias palabras. Si no estás por la labor, la gente de Metricool ofrece esta simple sentencia:

| No quiero que la información de mi cuenta se use para entrenar a la IA de Meta al considerarlo una falta de privacidad de mis datos.

Puedes añadir si quieres una advertencia legal:

| Vulnera el artículo 18 de la Constitución Española del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.

Le das a enviar y una vez hayas comprobado tu dirección de correo electrónico (te enviarán un código) lo tienes hecho. En breve deberías recibir la contestación de Meta aceptando la solicitud.

Si prefieres hacerlo en PC a través del navegador web, entra en este enlace (tienes que estar identificado en el servicio).

Cómo evitar que Facebook use tus datos para entrenar su IA

Desde el móvil, entra en la configuración de la aplicación (el menú de las tres rayas situado en la parte superior derecha), entra en la sección «Configuración y privacidad > Configuración», baja hasta llegar a «Normas comunitarias y políticas legales», entra en Política de privacidad y pulsa el enlace derecho a oponerte, ve abajo del todo y rellena los datos que te piden: selecciona tu país de residencia, pon tu dirección de correo electrónico (mejor si es la misma desde la que te registraste en el servicio) y explica por qué te niegas a que usen tus datos.

Si prefieres hacerlo en PC a través del navegador web, entra en este enlace (tienes que estar identificado en el servicio).

Como puedes ver, es casi lo mismo que en Instagram y a partir de este punto, exactamente lo mismo, por lo que ya es cuestión de copiar y pegar. En ambos casos, el mensaje que recibirás (en la misma cuenta de correo que pusiste) es: verificado

Hola:

Hemos revisado la solicitud y aceptamos tu objeción. Esto significa que aplicaremos tu solicitud de ahora en adelante.

Si quieres conocer más detalles sobre la IA generativa y nuestras iniciativas de protección de la privacidad en este nuevo espacio, consulta la información detallada en el Centro de privacidad.

Y no hay más. ¿O sí? ¿Qué hay de WhatsApp, también propiedad de Meta? No entra en este juego, al menos por el momento. Además, en WhatsApp los datos están cifrados de extremo a extremo en muchos casos y no tienen carácter público, como sucede en Facebook e Instagram, donde se comparte sobre todo contenido audiovisual, el preferido para alimentar a las inteligencias artificiales estos días, que no el único.

Dicho lo cual, incluso tomando estos pasos tienes que fiarte de que Meta cumplirá con lo expuesto. Y está bien demostrado que no son de fiar… Pero pierde toda esperanza, porque aunque hagas todo esto… ¿lo hará también todo aquel que haya interactuado contigo, que haya publicado en sus redes fotos o vídeos en los que sales… No hay salvación, pero si lo poco que se puede hacer no se hace…