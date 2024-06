Ocho tarjetas gráficas que no debes comprar y alternativas que sí

NVIDIA y AMD han completado el despliegue de todas las tarjetas gráficas que tenían previsto lanzar dentro de la presente generación, así que es un buen momento para actualizar la guía que publicamos en noviembre del año pasado, centrada en seleccionar aquellos modelos que no vale la pena comprar actualmente, y en daros alternativas que sí son una buena opción.

Aunque la situación en el mercado de las tarjetas gráficas lleva tiempo en una situación de normalidad tras la debacle producida por la COVID, y por la especulación y la fiebre del criptominado que tuvo lugar durante la pandemia, lo cierto es que los precios han cambiado bastante en los últimos meses, y esto ha hecho que algunos modelos que anteriormente podíamos comprar con los ojos cerrados ahora ya no sean tan recomendables.

Mi objetivo con esta guía actualizada es mostraros esa realidad y daros información útil que os ayudará a elegir vuestra nueva tarjeta gráfica. Os explicaré por qué no vale la pena comprar cada una de las tarjetas gráficas listadas en este artículo, y también os daré las razones por las que sí que merece la pena comprar las opciones que aparecerán como alternativas a tener presentes.

¿Qué he tenido en cuenta para seleccionar estas tarjetas gráficas?

El valor precio-prestaciones es uno de los pilares fundamentales que he utilizado para elaborar esta lista, pero no ha sido el único. También he tenido en cuenta cosas como el soporte de tecnologías que suponen un importante valor añadido, como el reescalado y la generación de fotogramas, el rendimiento en trazado de rayos y la eficiencia.

Por ejemplo, una tarjeta gráfica como la GeForce RTX 4060 es una buena compra no tanto por su potencia bruta, ya que rinde de media un poco menos que la GeForce RTX 3060 Ti, sino sobre todo porque:

Se puede comprar por menos de 300 euros.

Rinde muy bien en 1080p.

Soporta NVIDIA DLSS 3.5.

Supera a la competencia ampliamente en trazado de rayos.

Puede con trazado de rayos en 1080p.

Tiene un consumo muy bajo y es fresca.

Como siempre os digo, si tenéis cualquier duda tras terminar de leer este artículo podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Ahora sí, poneos cómodos que entramos de lleno a la materia. Tened en cuenta que los precios que os doy pueden cambiar en poco tiempo, tanto al alza como a la baja. Feliz lectura.

Ocho tarjetas graficas que debes evitar

1.-Radeon RX 6500 XT

Es una de las peores tarjetas gráficas que podemos encontrar dentro de su rango de precio, ya que tiene un coste muy elevado para lo que ofrece. Está muy limitada en términos de potencia, no es capaz de mover juegos actuales de forma óptima en 1080p y para colmo solo cuenta con 4 GB de memoria gráfica, una cantidad que a día de hoy es insuficiente para jugar en condiciones.

Podemos comprarla por entre 150 y 200 euros, dependiendo del modelo y de la ensambladora, cifras que como dije son demasiado elevadas para lo que ofrece, y que hacen que se pise directamente con la Radeon RX 6600, una tarjeta gráfica que rinde entre un 60% y un 75% más en juegos, y que se puede comprar desde 199,99 euros.

La Radeon RX 6500 XT solo tendría espacio en el mercado si costase, como máximo, unos 100 euros. Por ese dinero podría ser una buena opción para montar o actualizar PCs por poco dinero, pero a su precio actual no tiene ningún sentido. Una tarjeta gráfica que debes evitar directamente, sobre todo teniendo en cuenta que, como he dicho, tienes la Radeon RX 6600 por un poco más de dinero.

Alternativas que sí valen la pena

Radeon RX 6600: porque rinde mucho más (hasta un 75% más en juegos) y se puede comprar por solo 50 euros más.

porque rinde mucho más (hasta un 75% más en juegos) y se puede comprar por solo 50 euros más. GeForce GTX 1660 SUPER: en el mercado de segunda mano si no puedes permitirte el modelo anterior. Rinde hasta un 25% más en juegos.

2.- GeForce GTX 1650

Esta vendría a ser el equivalente más cercano a la Radeon RX 6500 XT en precio, ya que cuesta casi lo mismo, pero sin embargo rinde entre un 30% y un 40% menos en juegos, así que su valor precio-prestaciones es todavía peor. No es capaz de mover juegos actuales en 1080p de forma óptima, y tiene las mismas limitaciones al contar con solo 4 GB de memoria gráfica.

En general todo lo que he dicho al hablar de la Radeon RX 6500 XT se podría trasladar aquí, pero potenciado, porque la GeForce GTX 1650 cuesta lo mismo que aquella y rinde mucho menos. Para que esta tarjeta gráfica tuviera algún sentido debería costar unos 80 euros, aproximadamente. Por esa cantidad sí que se podría perfilar como una alternativa a tener en cuenta para PCs de bajo coste.

Si tienes un presupuesto muy ajustado y no puedes permitirte pagar más de 150 euros por tu nueva tarjeta gráfica vete directamente al mercado de segunda mano, ya que podrás conseguir modelos como la GeForce GTX 1660 SUPER por entre 95 y 110 euros. Esta todavía ofrece potencia suficiente para jugar de forma más que aceptable en 1080p a casi todos los juegos actuales.

Alternativas que sí valen la pena

Radeon RX 6600: porque rinde mucho más (hasta un 220% más en juegos) y se puede comprar por solo 50 euros más.

porque rinde mucho más (hasta un 220% más en juegos) y se puede comprar por solo 50 euros más. GeForce GTX 1660 SUPER: en el mercado de segunda mano si no puedes permitirte el modelo anterior. Rinde hasta un 65% más en juegos.

3.- GeForce RTX 3050 de 6 GB

Ha sido una de las peores tarjetas gráficas que han llegado al mercado en los últimos meses. Es cierto que tiene cosas interesantes, como por ejemplo que no necesita conector de alimentación adicional, que tiene un consumo muy bajo, lo que la convierte en una solución amigable con PCs antiguos y poco potentes, y que soporta NVIDIA DLSS Super Resolution y Ray Reconstruction.

Sin embargo la relación rendimiento-precio que tiene no es buena, y esto es lo que hace que sea una de esas tarjetas gráficas que debemos evitar. Es hasta un 20% más potente que la GeForce GTX 1060 de 6 GB en juegos y tiene la ventaja de poder utilizar DLSS Super Resolution, que en modo calidad es viable en 1080p, pero su precio es demasiado alto, ya que ronda como mínimo los 200 euros.

Por ese precio tenemos opciones mucho mejores, como la Radeon RX 6600, que es la gran estrella en la franja de los 200 euros. También podríamos invertir más dinero y hacernos con un modelo superior, como la GeForce RTX 4060, que a día de hoy se perfila como la solución ideal para 1080p por menos de 300 euros.

Alternativas que sí valen la pena

Radeon RX 6600: porque rinde mucho más (entre un 50% y un 60% más en juegos) y se puede comprar por 199,99 euros.

porque rinde mucho más (entre un 50% y un 60% más en juegos) y se puede comprar por 199,99 euros. GeForce RTX 4060: es una opción buena si podemos invertir más dinero, ya que se puede comprar desde 299,90 euros, pero rinde el doble en juegos y soporta generación de fotogramas.

4.- Radeon RX 6650 XT

Fue una de las tarjetas gráficas más populares y con mejor valor precio-prestaciones en su momento, pero la disminución del stock disponible ha hecho que los precios se inflen hasta niveles ridículos (entre 270 y 300 euros). En el nivel de precio que tiene actualmente esta tarjeta gráfica ha perdido totalmente su sentido, ya que en esencia rinde menos que una Radeon RX 7600 pero es mucho más cara.

La Radeon RX 6650 XT es una versión ligeramente mejorada de la Radeon RX 6600 XT. Las diferencias entre ambas se limitan a que la primera tiene memoria más rápida, lo que se traduce en un mayor ancho de banda y en un rendimiento ligeramente superior. No es una diferencia muy grande, y sigue siendo un modelo pensado para jugar en 1080p.

Por menos dinero podemos comprar una Radeon RX 7600, que rinde alrededor de un 5% más en juegos bajo resolución 1080p. También podríamos comprar una GeForce RTX 4060, que rinde entre un 5% y un 10% más dependiendo del modelo en concreto y del overclock que traiga de casa. Esta última tiene además la ventaja de soportar NVIDIA DLSS 3.5. Con ambas tendremos más rendimiento por menos dinero.

Alternativas que sí valen la pena

Radeon RX 7600: porque rinde un poco más en juegos (5% de media) y se puede comprar desde desde 269,99 euros.

porque rinde un poco más en juegos (5% de media) y se puede comprar desde desde 269,99 euros. GeForce RTX 4060: rinde hasta un 10% más y se puede comprar desde 299,90 euros. Su compatibilidad con DLSS 3.5 le confiere un gran valor.

5.- Radeon RX 7600 XT

Esta es, en esencia, una versión overclockeada de la Radeon RX 7600 XT que tiene el doble de memoria gráfica, es decir, cuenta con 16 GB. Esa mayor cantidad de memoria gráfica puede marcar la diferencia en situaciones muy concretas, pero dado que estamos ante una tarjeta gráfica especializada en 1080p al final nos tenemos que mover en niveles que no son ideales para forzar esa diferencia.

La Radeon RX 7600 XT no es en sí misma una mala tarjeta gráfica, el problema es que su precio es demasiado alto, ya que en el mejor de los casos podríamos comprarla por 342,99 euros provechando ofertas especiales. Por ese dinero podríamos comprar una Radeon RX 6700 XT, que es entre un 8% y un 15% más potente en 1080p, o irnos directamente a por una GeForce RTX 4060 Ti pagando un poco más.

Para que esta tarjeta gráfica fuese una opción a tener en cuenta de verdad debería costar, como máximo, 300 euros, y aún así lo tendría complicado por el buen valor que ofrece la GeForce RTX 4060 en ese rango, sobre todo gracias al ecosistema NVIDIA DLSS 3.5. Su consumo es, además, muy elevado para el rango en el que se sitúa.

Alternativas que sí valen la pena

Radeon RX 6700 XT: es hasta un 15% más potente en juegos y cuesta un poco menos.

es hasta un 15% más potente en juegos y cuesta un poco menos. GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB: rinde hasta un 20% más en juegos y se puede comprar por menos de 370 euros. Soporta el ecosistema NVIDIA DLSS 3.5.

6.- GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB

Esta podría ser una de las mejores tarjetas gráficas del mercado si su precio se hubiera ajustado mejor, pero por desgracia a día de hoy sigue estando inflado, y esto hace que su valor precio-prestaciones caiga tanto que debemos considerarla como una opción a evitar. Es una tarjeta gráfica perfecta para 1080p y muy capaz en 1440p, pero demasiado cara para lo que ofrece.

El modelo más barato que he podido encontrar tiene un precio de 449,90 euros. En ese rango de precios tenemos pocas opciones que realmente valgan la pena, y es una lástima por que es uno de los más interesantes para montar PCs potentes con presupuestos ajustados. Lo ideal sería invertir un poco más e irnos directamente a por la GeForce RTX 4070.

La GeForce RTX 4070 ha bajado mucho de precio tras la salida de la GeForce RTX 4070 SUPER, y se ha convertido en una de las mejores tarjetas gráficas que podemos comprar por poco más de 500 euros. En este caso la inversión extra vale totalmente la pena, ya que tendremos mayor rendimiento y mantendremos el valor que supone contar con NVIDIA DLSS 3.5.

Alternativas que sí valen la pena

GeForce RTX 4070: porque es entre un 30% y un 40% más potente de media en 1440p, y podemos comprarla desde 539,99 euros.

porque es entre un 30% y un 40% más potente de media en 1440p, y podemos comprarla desde 539,99 euros. Radeon RX 7900 GRE: es una buena alternativa si tenemos más presupuesto, ya que se puede comprar desde 579,99 euros y rinde hasta un 50% más en juegos de media bajo resolución 1440p.

7.- Radeon RX 7700 XT

La Radeon RX 7700 XT tiene exactamente el mismo problema que la GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB, su precio es demasiado alto para lo que ofrece, y para lo que podemos encontrar actualmente en el mercado. Es verdad que rinde más que la solución de NVIDIA, pero también consume más, tiene menos memoria gráfica y no tiene el valor adicional que ofrece aquella gracias al soporte de DLSS 3.5.

El precio más bajo al que he podido encontrar esta tarjeta gráfica ha sido 456,99 euros. Por ese dinero no tenemos ninguna alternativa directa, pero por un poco más podemos comprar una GeForce RTX 4070, que es más potente, rinde mucho mejor en trazado de rayos, consume menos y tiene soporte de NVIDIA DLSS 3.5.

También podríamos invertir un extra un comprar una Radeon RX 7900 GRE, que es una tarjeta gráfica excelente para jugar en 1440p y 2160p. En relación precio-potencia bruta es de lo mejor que podemos encontrar dentro de su rango de precios, sobre todo ahora que se puede comprar por 579,99 euros.

Alternativas que sí valen la pena

GeForce RTX 4070: porque es un 15% más potente de media en 1440p, soporta NVIDIA DLSS 3.5 y podemos comprarla desde 539,99 euros.

porque es un 15% más potente de media en 1440p, soporta NVIDIA DLSS 3.5 y podemos comprarla desde 539,99 euros. Radeon RX 7900 GRE: porque rinde alrededor de un 25% más en 1440p, y tiene un precio muy razonable para lo que ofrece.

8.-GeForce RTX 4070 Ti

En su momento se perfiló como una opción interesante, pero la llegada de la GeForce RTX 4070 SUPER y el estancamiento de su precio de venta la han convertido en una mala compra. De media rinde entre un 7% y un 9% más que la GeForce RTX 4070 SUPER en 1440p y un 8% en 2160p, pero cuesta mucho más dinero.

El precio del modelo más barato que he podido encontrar fue de 791 euros, mientras que una GeForce RTX 4070 SUPER se puede comprar desde 639 euros. No vale la pena pagar esa diferencia de precio por un 8% más de rendimiento de media, y menos aún cuando ambas tienen la misma cantidad de memoria gráfica.

La Radeon RX 7900 GRE se mantendría como una opción interesante, ya que rinde casi al mismo nivel que la GeForce RTX 4070 SUPER y es más barata, pero consume más, rinde peor en trazado de rayos y en tecnologías avanzadas está por detrás de lo que ofrece el modelo de NVIDIA gracias al DLSS 3.5.

Alternativas que sí valen la pena

GeForce RTX 4070 SUPER : porque aunque es un poco más lenta de media en 1440p y 2160p cuesta mucho menos dinero y ofrece el mismo valor en general, tanto por tecnologías como por eficiencia.

porque aunque es un poco más lenta de media en 1440p y 2160p cuesta mucho menos dinero y ofrece el mismo valor en general, tanto por tecnologías como por eficiencia. Radeon RX 7900 GRE: porque rinde casi igual que la anterior y tiene un precio mucho más bajo.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.