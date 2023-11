Siete tarjetas gráficas que no vale la pena comprar y alternativas que sí

En los últimos meses el mercado de las tarjetas gráficas ha vivido un proceso de normalización muy marcado que, en general, ha puesto fin a la locura que todavía arrastrábamos desde finales de 2020, y que se produjo principalmente por la segunda burbuja del mercado de las criptodivisas, la pandemia de la COVID y la especulación y la reventa. No obstante, a pesar de esa normalización todavía hay muchas tarjas gráficas que no vale la pena comprar.

Por eso he decidido actualizar la guía que publicamos el pasado mes de abril, y en esta ocasión me he centrado más en modelos que generalmente suelen llamar mucho la atención de los consumidores y que a simple vista podrían parecer una buena compra, pero que en el fondo son todo lo contrario, siempre que se cumplan las claves y condiciones que os voy a explicar en cada apartado. Si esas condiciones no se cumplen puede que algunos modelos sí se conviertan en una buena opción.

No os preocupéis, porque os voy a explicar al detalle todo lo que debéis saber para no equivocaros, y no me voy a limitar a mostraros qué tarjetas gráficas no vale la pena comprar, sino que además os voy a dar una relación de alternativas que sí serían una buena opción dentro de su rango de precios, o en una franja parecida. Así, por ejemplo, si nos movemos en la gama media mi objetivo será daros alternativas de gama media, o en su defecto de gama media-alta, siempre que valga la pena asumir la diferencia existente entre ambas.

Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla. Tened en cuenta que dentro de las nuevas generaciones de NVIDIA y AMD hay modelos que poco a poco han ido bajando de precio, y que esto también ha sido fundamental a la hora de tomar decisiones y de meter en la lista a buena parte de los modelos que hemos seleccionado como opciones a evitar. Sin más os invito a poneros cómodos, que empezamos.

Siete tarjetas gráficas que no debes comprar

1.-GeForce RTX 3060

En este caso me refiero a los dos modelos que existen a día de hoy, tanto el de 8 GB, del que apenas quedan ya unidades disponibles, como el de 12 GB. Estamos ante una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p, aunque también es capaz de mover juegos en condiciones bajo resolución 1440p. Su nivel de rendimiento sigue siendo lo bastante bueno como para jugar con garantías, pero ya no es una buena opción porque ha sido desplazada por otras tarjetas gráficas, como la GeForce RTX 4060.

Puede que alguno esté pensando que la GeForce RTX 3060 tiene la ventaja de contar con 12 GB de memoria gráfica y de ser un poco más barata, y es cierto, pero la diferencia con la GeForce RTX 4060 si hablamos de precio es mínima (unos 30 euros), y esta no solo es más potente, sino que también es mucho más eficiente y ofrece soporte de tecnologías avanzadas que marcan una diferencia importante en muchos juegos actuales.

Si la llegamos a encontrar de segunda mano con un precio muy bajo podría ser una opción interesante, pero incluso en este caso es complicado porque tenemos en el mercado de primera mano alternativas muy interesantes por muy poco dinero, como la Radeon RX 6650 XT, una tarjeta gráfica con un valor precio-rendimiento tan bueno que incluso «canibaliza» a su hermana mayor, la Radeon RX 7600, aunque sobre ello hablaremos también más adelante.

Alternativas que sí valen la pena

En caso de que podamos gastar un poco más de dinero la mejor opción es la GeForce RTX 4060, que rinde hasta un 16% más en rasterización, tiene un consumo mucho más bajo y soporta Generación de Fotogramas. Si no queremos gastar más dinero la opción ideal sería la Radeon RX 6650 XT, que rinde alrededor de un 10% más en rasterización y es mucho más económica. Con ambas podremos jugar en 1080p con todas las garantías.

2.-GeForce RTX 3080

No me entendáis mal, la GeForce RTX 3080 sigue siendo un auténtico monstruo a nivel de rendimiento, pero al igual que la anterior ha sido claramente superada por la generación actual de NVIDIA, y su alto precio, su elevado consumo y la falta de soporte de NVIDIA DLSS 3 (Generación de Fotogramas) hacen que haya quedado en una posición complicada.

En conjunto, esas son las principales razones que explican por qué es una de las tarjetas gráficas de gama alta que ya no vale la pena comprar, y podemos contextualizarlo de una manera muy sencilla, comparándola con la GeForce RTX 4070. Esta última ofrece un rendimiento casi idéntico en rasterización en 1080p y 1440p, y es solo un poco más lenta en 4K, pero a cambio es más bastante más barata (cuesta 120 euros menos), consume 120 vatios menos, es mucho más fresca, tiene 2 GB más de memoria gráfica y es compatible con Generación de Fotogramas.

Por el lado de AMD tendríamos también una alternativa interesante, la Radeon RX 7800 XT, que es ligeramente más potente que la GeForce RTX 3080 en rasterización, es más eficiente, tiene 6 GB más de memoria gráfica y es más económica (cuesta unos 150 euros menos). Con todo lo que he dicho creo que se entiende por qué la GeForce RTX 3080 no es ya una buena opción, al menos al precio al que podemos encontrarla ahora mismo (699 euros). Si la encontramos de segunda mano por menos de 500 euros sí sería una opción a tener en cuenta.

Alternativas que sí valen la pena

Sin duda la mejor opción ahora mismo por el equilibrio que ofrece entre consumo, rendimiento en rasterización y trazado de rayos y por su soporte de Generación de Fotogramas es la GeForce RTX 4070, sobre todo ahora que está disponible desde 579,90 euros. La Radeon RX 7800 XTX no sería una mala alternativa ahora que podemos comprarla por 549,90 euros, pero la primera ofrece un valor superior y es mejor compra.

3.-GeForce RTX 3050

Esta es una tarjeta gráfica que siempre ha suscitado dudas, y es normal. No ha sido una mala tarjeta gráfica en sí misma, simplemente el precio al que llegó al mercado no fue adecuado, y es que llegó a pisarse demasiado con la GeForce RTX 3060, y también con otros modelos que en rasterización son mucho más potentes.

Ahora mismo, con la evolución que ha tomado el mercado y con todo lo que han bajado de precio las tarjetas gráficas de gama media económica de la serie Radeon RX 6000, este modelo ha quedado prácticamente en el limbo, y es, por méritos propios, otra de esas tarjetas gráficas que no debemos comprar, ya que su valor precio-rendimiento no es bueno.

También hay que tener en cuenta que, aunque tiene 8 GB de memoria y soporta DLSS Super Resolution, en términos de potencia bruta está acusando bastante el paso del tiempo, y en títulos avanzados y exigentes ya no es capaz de ofrecer una experiencia realmente óptima en 1080p salvo que reduzcamos calidad gráfica. Con otras tarjetas gráficas dentro de su mismo rango de precio podemos conseguir más rendimiento, y esta es la realidad que la deja en mal lugar.

Alternativas que sí valen la pena

Sin duda una buena opción es la Radeon RX 6650 XT, ya que podemos comprarla por solo 229,90 euros. Esta tarjeta gráfica cuesta 10 euros más que la GeForce RTX 3050 más barata, y sin embargo rinde hasta un 36% más en juegos bajo rasterización. Sí, habéis leído bien, hasta un 36% más. En Alan Wake 2, por ejemplo, con resolución 1080p y calidad ultra una GeForce RTX 3050 ronda los 30 FPS de media, y la Radeon RX 6650 XT alcanza los 43 FPS de media. Si queremos gastar menos dinero la mejor opción sería la Radeon RX 6600, que rinde un 21% más y cuesta solo 189,90 euros.

4.-Radeon RX 7600

Esta tarjeta gráfica llegó al mercado en un momento convulso, y esto le permitió convertirse momentáneamente en una de las mejores opciones precio-rendimiento. Poco duró la alegría, y obviamente si tuviera que analizarla ahora mismo la puntuación se reduciría notablemente porque la realidad del mercado ha cambiado muchísimo. Qué le vamos a hacer, es lo que tiene la tecnología, que es algo vivo y cambiante.

La bajada de precio que han experimentado sus rivales directos, como la GeForce RTX 4060, que es un poco más potente y eficiente, rinde mejor en trazado de rayos y encima cuenta con el valor que representa el ecosistema DLSS (Super Resolution, Reconstrucción de Rayos y Generación de Fotogramas), no la ha dejado en buen lugar, pero es que encima, para colmo de males, la Radeon RX 6650 XT también la sitúa en una posición complicada.

Dicha tarjeta gráfica es solo un poco más lenta (alrededor de un 2%), pero es mucho más barata, y esto hace que la Radeon RX 7600 prácticamente no tenga ningún sentido a día de hoy, al menos a su precio actual. Si AMD hubiera utilizado los núcleos especializados en IA que trae esta última para marcar alguna diferencia de interés la cosa podría haber cambiado, pero no ha sido así, y por eso es otra de las tarjetas gráficas que no debemos comprar.

Alternativas que sí valen la pena

La mejor opción dentro de su mismo rango de precio es la GeForce RTX 4060, que es un poco más potente, consume 50 vatios menos, rinde mejor en trazado de rayos y cuenta con la ventaja de soportar DLSS 3.5 al completo, incluyendo generación de fotogramas. Si buscamos algo más barato, la Radeon RX 6650 XT es la mejor alternativa, ya que nos costará 60 euros menos y solo perderemos un 2% de rendimiento de media.

5.-Radeon RX 6950 XT

La Radeon RX 6950 XT es una tarjeta gráfica que está en esta lista con una condición, y es su precio de venta. Si podemos encontrarla por 600 euros sí que puede ser una opción a tener en cuenta, ya que ofrece un rendimiento en rasterización similar al de una GeForce RTX 3090 y supera, por tanto, a la GeForce RTX 4070, y juega con la ventaja de tener 16 GB de memoria gráfica.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la Radeon RX 6950 XT pierde mucho rendimiento en trazado de rayos y tiene un consumo muy alto. Esto hace que enseguida pierda valor frente a modelos más actuales, como la propia GeForce RTX 4070 e incluso frente a modelos de la generación actual de AMD. Si supera los 600 euros en precio ya es difícil tenerla en cuenta, y si pasa de los 700 euros, que es lo normal, se convierte automáticamente en una de esas tarjetas gráficas que no debemos comprar.

En potencia bruta sigue siendo un monstruo, siempre que nos movamos en rasterización, pero hay opciones mucho más potentes en el mercado por un poco más de dinero, y al final esto la deja en una posición complicada incluso aunque a priori el precio nos pueda parecer muy atractivo. También hay que tener en cuenta que con una GeForce RTX 4070 tendríamos un valor más equilibrado en todos los sentidos a costa de renunciar únicamente a un 16% de potencia bruta en rasterización.

Alternativas que sí valen la pena

Si buscamos algo más barato y más eficiente, con mucha más potencia en trazado de rayos y tecnologías mucho más avanzadas la GeForce RTX 4070 es la mejor alternativa. Si por contra queremos algo más potente aunque tengamos que pagar un poco más del precio medio de la Radeon RX 6950 XT (unos 700 euros) tenemos la Radeon RX 7900 XT, que tiene 20 GB de memoria gráfica, rinde un 14% más en rasterización, aguanta mucho mejor en trazado de rayos y cuesta solo 119 euros más.

6.-Radeon RX 6500 XT

Otra tarjeta gráfica que lleva tiempo perdida en la barca de Caronte, y es que no solo se resiste a pasar a mejor vida, sino que además mantiene un precio que no tiene ningún sentido. Esta tarjeta gráfica ofrece un rendimiento mucho más bajo que la Radeon RX 6600, de hecho es comparable con la GeForce GTX 1650 Super, y sin embargo mantiene un precio muy alto, ya que incluso en oferta ronda los 166 euros.

La diferencia de rendimiento entre la Radeon RX 6500 XT y la Radeon RX 6600 es enorme, y sin embargo ambas tienen un precio muy parecido, lo que hace que la primera sea considerada directamente no como una mala compra, sino como una tarjeta gráfica que directamente debemos evitar, ya que estaremos haciendo una de las peores inversiones posibles a día de hoy dentro del mercado de las tarjetas gráficas.

¿Crees que exagero? Nada más lejos, para que os hagáis una idea más precisa de las diferencias entre ambas os recuerdo que la Radeon RX 6500 XT es hasta un 78% más lenta de media en juegos bajo resolución 1080p que la Radeon RX 6600, y sin embargo la diferencia de precio entre ambas es de entre 20 y 30 euros, aproximadamente, dependiendo del modelo que escojamos. Si esto no la convierte en una de esas tarjetas gráficas que no debemos comprar ya me diréis qué más necesitáis para valorarla como tal.

Alternativas que sí valen la pena

La Radeon RX 6600 es la mejor alternativa directa, ya que se puede comprar por solo 23 euros más, y a cambio ofrece una mejora de rendimiento enorme. Esta puede variar en función de cada juego en concreto, pero en casos puntuales llega casi a doblar su rendimiento, y al subir la resolución a 1440p la diferencia media se hace todavía mayor.

7.-Intel Arc A750

Otra tarjeta gráfica que se ha visto «condenada» por un precio que no se ha ajustado adecuadamente a la realidad del mercado. La Intel Arc A750 juega en la liga de la GeForce RTX 3060, aunque es un poco más lenta en trazado de rayos y todavía tiene pendientes mejoras importantes a nivel de drivers para convertirse en una opción verdaderamente competitiva si ambas opciones estuvieran al mismo precio.

También hay que tener presente que por menos dinero podemos comprar soluciones gráficas más potentes que tienen una madurez mucho mayor a nivel de drivers, y que además son más eficientes. El mejor ejemplo lo tendríamos en la Radeon RX 6650 XT, que es más potente, más eficiente y más barata que la solución de Intel, y que obviamente tiene unos drivers mucho más maduros.

La única cosa que podría dar algo de sentido a la Intel Arc A750 sería una importante bajada de precio, y con esto me refiero a que tendría que colocarse como mínimo en los 180 euros para que empiece a merecer algo de atención por nuestra parte, y para que deje de ser considerada como una mala compra. No parece que vaya a ocurrir a corto plazo, así que ya sabes, es probable que se mantenga hasta el final de su vida comercial como otra de esas tarjetas gráficas que no debemos comprar.

Alternativas que sí valen la pena

De nuevo las dos mejores opciones son la GeForce RTX 4060 si podemos gastar un poco más de dinero y la Radeon RX 6650 XT si queremos gastar menos. La primera es más potente tanto en rasterización como en trazado de rayos, y tiene la ventaja que le otorga el ecosistema NVIDIA DLSS 3.5, mientras que la segunda es más asequible. Cualquier a de las dos es, a su manera, una buena compra ahora mismo.

