Spotify sube las tarifas de todos sus planes premium

Una subida de precios es, siempre, una noticia no deseada por la mayoría, pero en este caso debemos reconocer que Spotify, desde su nacimiento (si no me falla la memoria), ha mantenido siempre los mismos precios, algo que resulta más que destacable, pues recordemos que el servicio empezó a ofrecerse allá por octubre de 2008 (inicialmente en Europa, para dar después el salto a otras geografías hasta convertirse en una compañía global).

Este movimiento cobra aún más sentido al analizar a su competencia, y es que el año pasado ya vivimos subidas similares por parte de otros servicios, como Apple Music, en lo que pareció un movimiento general del sector, del que la empresa de origen sueco decidió descolgarse. Ahora bien, desde aquel momento resultó evidente que era solo una cuestión de tiempo que terminaran por incrementar sus tarifas, y esperábamos (y así ha sido) que se equipararan a las de sus principales competidores.

Así, según podemos en su blog oficial Spotify va a incrementar el precio de sus suscripciones en 53 países, entre los que se encuentra España. La publicación, eso sí, solo indica el incremento de los precios en Estados Unidos, si bien las nuevas tarifas ya están publicadas en la web de la compañía y, además, los actuales suscriptores recibirán un correo electrónico con información sobre este incremento de precio, podemos imaginar que junto con las predecibles explicaciones de las razones que han llevado a la compañía a dar este paso.

Así, como puedes ver en la imagen sobre este párrafo, las tarifas en España, quedan del siguiente modo:

Individual : 10,99 euros.

: 10,99 euros. Duo : 14,99 euros.

: 14,99 euros. Familiar : 17,99 euros.

: 17,99 euros. Estudiante: 5,99 euros.

Este es, como ya decía anteriormente, un movimiento comprensible por parte de Spotify, pero no obstante hay un matiz muy importante, y que tiene que ver directamente con una de las promesas, de momento incumplida, que ya vienen de lejos por parte de la compañía. Y es que sí, es cierto que de esta manera Spotify equipara su precio con el de los servicios con los que compite, pero en este punto no debemos olvidar que estos últimos ofrecen, desde hace ya tiempo, música en alta fidelidad y, en algunos casos, con sonido espacial.

Del errático comportamiento de Spotify con respecto a la llegada de la música con calidad Hi-Fi ya hemos hablado largo y tendido en todo el tiempo que ha transcurrido desde que la compañía lo anunció, allá por febrero de 2021 y, hasta hace poco, la información más reciente era que «habría algo en algún momento«. De manera más reciente, se ha filtrado que estarían trabajando en ello, con el fin de que la música en alta calidad llegue, de la mano de un nuevo plan, a lo largo de 2023.

El problema es que, hasta ahora, la carencia de música con calidad Hi-Fi se justificaba con el menor precio de Spotify frente a sus competidores. Sin embargo, si ahora se equiparan los precios y, al tiempo, la compañía prepara un plan más caro para este tipo de música, la respuesta de los usuarios puede no ser la que esperan, y estaría plenamente justificado.