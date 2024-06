Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXXIV)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Ford Focus, permanencia. Hay modelos veteranos que han mantenido en el tiempo su fama de prácticos, algunos con una vida en el mercado muy larga como es el caso del Ford Focus. Todo un éxito en ventas que ha sabido renovarse con el paso del tiempo.

Corsair en Computex 2024: el futuro pinta brillante. Durante el Computex 2024 tuvimos la oportunidad de asistir a un evento especial que Corsair celebraba de forma privada solo para medios y analistas, y la verdad es que salimos con muy buen sabor de boca, tanto por el trato y la profesionalidad de los empleados de Corsair como por la cantidad de novedades y el cuidado que pusieron en cada uno de los expositores.

MSI en Computex 2024: gaming, IA y mucho más. MSI también asistió al Computex 2024 y nos sorprendió con un estand espectacular, donde mostró una enorme variedad de componentes, periféricos, portátiles y accesorios. Se confirma que la compañía ha sabido diversificar y que ha tomado las decisiones correctas para seguir creciendo, y para reforzar su posición como una de las grandes del sector.

Los mejores juegos del Xbox Games Showcase 2024. Microsoft celebró hace unos días el Xbox Games Showcase 2024, un evento anual que se ha ido convirtiendo en el más importante del año como escaparate para la presentación de juegos, hardware, periféricos y accesorios del ecosistema de juegos de la compañía.

WWDC 2024: Apple se pone al dIA. La inteligencia artificial, o Apple Intelligence para ser más exactos, fue la gran protagonista de la keynote inaugural de la WWDC 2024. Aquí te contamos todo lo que ha anunciado a Apple que empezará a llegar a sus sistemas operativos a partir de finales de verano.

Edifier Neobuds Pro 2, análisis: adiós ruido. En el sobresaturado mercado de los auriculares inalámbricos, los Edifier NeoBuds Pro 2 se presentan con algunos argumentos interesantes para los que buscan unos buds de gama media que incorporen algunas características avanzadas como una buena cencelación de ruido, autonomía y soporte para audio espacial.

NVIDIA en Computex 2024: en lo más alto de la jerarquIA. NVIDIA nos mostró algunas de las novedades y de los avances más importantes que ha logrado recientemente en el campo de la IA y, como no podía ser de otra manera, no nos decepcionaron en absoluto.

ASUS en Computex 2024: IA y gaming por bandera en una propuesta rompedora. ASUS celebró varios eventos a puerta cerrada durante el Computex 2024, y tuve la suerte de asistir a todos y cada uno de ellos. El despliegue que hizo el gigante taiwanés fue simplemente espectacular, tanto por el nivel de dichos eventos como por la gran cantidad de productos y soluciones que mostraron.

WWDC 2024: novedades de iOS 18, macOS 15 y más. No todo fue Apple Intelligence en la keynote inaugural de la WWDC 2024. Apple también presentó, tal y como esperábamos, las futuras versiones de sus sistemas operativos. Aquí te contamos todas las novedades que llegarán con los mismos.

Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex. El Google ChromeOS Flex es un sistema operativo especializado en recuperación y mantenimiento de ordenadores personales. Aunque la compañía lo ha enfocado a mercados educativos y empresariales, también será de gran utilidad para cualquier usuario que quiera devolver a la vida equipos que por su antigüedad o prestaciones limitadas estén en desuso, pero que todavía podrían funcionar con un sistema ligero y enfocado a la nube.

Inteligencia artificial, TOPs y tokens: todo lo que debes saber. De la mano de la inteligencia artificial, hemos empezado a escuchar bastantes conceptos fundamentales para entender bien su funcionamiento. ¿Qué es un token? ¿Qué son los TOPS? En este artículo aclaramos todas tus dudas.

GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE, análisis. El blanco está de moda, y la GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE es un claro ejemplo de lo estético que puede llegar a ser este color en componentes para PC cuando se incorpora, y se combina, de una manera adecuada. Esta placa base es, dentro de su gama y rango de precios, una de las más estilizadas y mejor diseñadas que he tenido entre mis manos.

Novedades VOD 24/24: ‘Ultraman: El ascenso’, la niñera definitiva. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y no, Ultraman: El ascenso no tiene rival, al menos en lo que a novedades puras y duras se refiere. Pero hay muchas otras cosas, si es que no te va la animación.

Ocho tarjetas gráficas que no debes comprar y alternativas que sí. NVIDIA y AMD han completado el despliegue de todas las tarjetas gráficas que tenían previsto lanzar dentro de la presente generación, así que es un buen momento para actualizar la guía que publicamos en noviembre del año pasado, centrada en seleccionar aquellos modelos que no vale la pena comprar actualmente, y en daros alternativas que sí son una buena opción.

