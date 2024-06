¿Eres suscriptor de Google One y usabas su VPN? Te traigo malas noticias: mira bien si está funcionando, porque lo más probable es que no: «La VPN de Google ya no está disponible» es el mensaje con el que se van a encontrar los despistados que no sabía, o habían olvidado que esto iba a pasar.

En resumen, la VPN de Google es uno de los extras que la compañía añadió a la suscripción a Google One, primero a los planes más costosos y más tarde, a todos los demás. Así, desde principios del año pasado, todo usuario de Google One tenía a su disposición un servicio de VPN con peros, pero funcional, con aplicaciones disponibles para Android, iOS, macOS y Windows.

Los peros, o más bien el pero de la VPN de Google, no el que te piensas: de hecho, y con el fin de tranquilizar a los usuarios, Google sometió el servicio a una auditoría externa y liberó el código de la API, porque a ver quién se fía de que el gigante de Internet proteja su privacidad. Así las cosas, por lo que costaba y lo bien que iba la VPN de Google, este era el menor de sus problemas.

El mayor, si acaso se le puede calificar así, es que la VPN de Google, al igual que cualquier otra aplicación / servicio de su categoría cifraba las conexiones salientes del dispositivo, enmascarando la dirección IP del mismo; pero no permitía elegir ubicación geográfica alguna. Es decir, carecía de una de las características elementales de toda VPN que se precie. Ahora bien, se trataba de un extra de Google One, un servicio dirigido principalmente a aumentar el espacio de la nube de servicios de Google (Gmail, Drive, etc).

Para Google, sin embargo, existía otro problema con la VPN, o esa es la razón que han dado para quitársela de en medio: nadie la usaba, y quien dice nadie, dice a saber, porque para Google nadie pueden ser muchos millones de usuarios. Sea como fuere, el pasado abril nos llegó la mala nueva: Google iba a eliminar el servicio de VPN de Google One… y así lo ha hecho. Con excepciones.

Las excepciones incluyen a los poseedores de dispositivos de la marca como los Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8, 8 Pro y 8a, quienes podrás seguir disfrutando del servicios como lo hacían hasta ahora, sin interrupciones. También aquellos usuarios que tengan contratado un plan de telefonía con Google Fi Wireless. Los demás… A buscar alternativas, aunque dadas las particularidades de la VPN de Google, va a estar complicado encontrar algo parecido.

Por lo pronto, Google recomienda desinstalar o desactivar la VPN, dependiendo del sistema en el que se estuviese utilizando. Visita esta página de ayuda para más información.