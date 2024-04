Google eliminará el servicio de VPN de Google One

A finales de octubre de 2020, Google anunció que los suscriptores de los planes de Google One obtendrían acceso a un servicio de VPN sin coste adicional. El despliegue completo de este servicio llevó un tiempo, eso sí, pues se fue llevando a cabo de manera progresiva en las diferentes plataformas a las que pretendía llegar, al punto de que este proceso no se completó hasta dos años más tarde, en noviembre de 2022, con su salto a Windows y macOS. Y hace ahora un año, la tecnológica extendió el alcance de este servicio a todos los clientes de pago, pues hasta el momento solo se ofrecía en los planes de dos terabytes de capacidad y superiores.

Así, si accedemos a la página web principal de Google One, veremos que el servicio de VPN se incluye en la lista de ventajas de la suscripción y, por supuesto, todos los suscriptores pueden emplear, en la actualidad, el servicio de red privada virtual en sus dispositivos. Sin embargo, según leemos en Wccftech, esto está a punto de cambiar, ya que Google va a eliminar el servicio de VPN de Google One, algo de lo que ya habría empezado a informar a parte de sus clientes.

De momento no hay fecha concreta para la caída del servicio de VPN, solo se sabe que será a finales de año, aunque damos por sentado que Google lo comunicará con la suficiente antelación como para que sus usuarios tengan el tiempo suficiente para buscar una alternativa. Ahora bien, parece que no serán demasiados los afectados, y es que la razón con la que la compañía justifica esta medida es que, por lo que plantean, el volumen de uso de la VPN de Google One por parte de sus usuarios es bastante bajo.

El servicio de VPN de Google One permite garantizar la privacidad de los datos al emplear redes no seguras pero, a diferencia de otros servicios de este tipo, no permite modificar la ubicación geográfica por la que «salimos» a Internet, uno de los grandes atractivos de este tipo de servicios para muchas personas, pues permite eludir bloqueos regionales de sitios web. Probablemente esta haya sido la principal razón por la que su volumen de uso no haya sido más elevado. Google confirma, eso sí, que el servicio de VPN seguirá estando disponible, y siendo gratuito, para los usuarios de dispositivos Pixel, tanto para la serie 8 (y potencialmente las que están por venir en el futuro), como para generaciones anteriores, a las que llegará próximamente.

En pocos días, eso sí, Google ha «restado» dos elementos que eran exclusivos para los suscriptores de Google One. Anteayer te contábamos que las funciones de edición de foto y vídeo basadas en inteligencia artificial estarán disponibles para todo el mundo, y hoy la caída del servicio de VPN. Así, me pregunto si los del buscador tienen guardado algo en la recámara para volver a hacer más atractivo, por sus funciones exclusivas, su servicio de suscripción.