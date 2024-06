NVIDIA DLSS podría ser capaz de generar texturas, objetos y personajes completos en juegos

La tecnología NVIDIA DLSS tuvo un comienzo bastante flojo. Recuerdo perfectamente que la primera versión de esta tecnología era un reescalado inteligente muy mediocre que emborronaba demasiado la imagen, generando una pérdida de nitidez tan grande que no compensaba la ganancia de rendimiento que conseguíamos en juegos al aplicarla.

Con NVIDIA DLSS 2 se produjo un cambio enorme, y fue ahí cuando realmente pudimos ver que la IA aplicada a juegos de verdad tenía mucho potencial y que no solo podía mejorar enormemente el rendimiento, sino que además era capaz de mantener un buen nivel de calidad de imagen. Ya sabéis que dependiendo del modo de calidad elegido esta tecnología puede mejorar incluso el resultado que obtendríamos ejecutando un juego en calidad nativa.

A partir de ahí NVIDIA consiguió dos avances muy importantes con DLSS 3 y 3.5. La primera introdujo la generación de fotogramas por IA, que genera un fotograma adicional por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional, y la segunda la reconstrucción de rayos por IA, que es una técnica de reducción de ruido inteligente capaz de mejorar tanto la calidad de imagen como el rendimiento.

El avance de la inteligencia artificial aplicada a juegos ha sido impresionante, y hay que reconocer que NVIDIA ha sido la gran impulsora de esta tecnología. En una entrevista el CEO de la compañía, Jensen Huang, ha confirmado que quieren seguir siendo el motor de la IA aplicada al gaming, y nos ha dado algunas pinceladas de lo que podemos esperar de NVIDIA DLSS en futuras revisiones.

Según Jensen, esta tecnología podría mejorar hasta tal punto que será capaz de generar por completo texturas de gran calidad, objetos e incluso personajes completos. Por ejemplo, gracias a la IA se podrían conseguir escenas con cuatro personajes renderizados de manera tradicional y otros dos personajes generados por inteligencia artificial. Esto reduciría en gran medida el consumo de recursos, y podría mejorar mucho el rendimiento.

El CEO de NVIDIA no concretó cuándo podrían llegar esas nuevas aplicaciones de la IA en juegos, y tampoco entró en detalles sobre DLSS 4, que será la próxima gran revisión que lanzará el gigante verde, probablemente coincidiendo con el debut de las GeForce RTX 50, que llegarán al mercado a finales de este mismo año.

La verdad es que tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprende NVIDIA este año. Como he dicho todavía no tenemos información oficial, pero estoy convencido de que con DLSS 4 el gigante verde volverá a centrarse en reducir la carga de trabajo que debe afrontar la GPU recurriendo a la inteligencia artificial, mejorando con ello el rendimiento. Lo que no tengo tan claro es si esa nueva versión será compatible con las GeForce RTX 40 y anteriores o si será exclusiva de las GeForce RTX 50.