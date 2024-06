Las novedades estrella de Apple no llegarán a la Unión Europea

Todavía estoy tratando de entender si lo último de Apple es una advertencia seria, una bravata o un globo sonda, pero de lo que no tengo duda alguna es de que se trata de una monumental falta de respeto a sus usuarios en la Unión Europea. Y es que, según han declarado los de Cupertino al Financial Times, algunas de las funciones estrella presentadas en la WWDC 2024 no llegarán a la Unión Europea, por temores de Apple con respecto a la DMA.

Los problemas de Apple con la Ley de Mercados Digitales del espacio común europeo no son algo nuevo, y ya hemos visto algunas actuaciones un tanto vergonzantes en este sentido en el pasado. Pero hagamos un poco de historia. Todo empezó el pasado mes de septiembre, aunque ya se veía venir con anterioridad, cuando se hizo pública la lista de los seis gatekeepers, seis grandes tecnológicas, parte de cuyos productos y servicios deberían someterse a unas normas especiales antimonopolio.

Apple, al igual que el resto de las afectadas, intentaron de manera legítima eludir dichas normas, aunque en ocasiones fuera con argumentos tan cuestionables como el que emplearon con su navegador Safari. No le salió bien, al igual que ocurrió con iPadOS, pero repito, es legítimo. No lo fue tanto, sin embargo, el amago de eliminar la compatibilidad de las aplicaciones web progresivas (WPA), algo que no hizo especial gracia a los reguladores europeos, lo que a su vez ocasionó que los de Cupertino se retractaran. Una agujita que entiendo que, a día de hoy, todavía tienen clavada.

Así, parece que han considerado que la mejor manera de devolvérsela a los reguladores europeos es anunciar que Apple Intelligence, iPhone Mirroring y SharePlay Screen Sharing no llegarán a la Unión Europea con el debut de los sistemas operativos anunciados durante la WWDC 2024. Esta es la cita exacta que podemos leer en FT:

«“Debido a las incertidumbres regulatorias provocadas por la Ley de Mercados Digitales, no creemos que podamos implementar tres de estas [nuevas] funciones: iPhone Mirroring, mejoras en SharePlay Screen Sharing y Apple Intelligence. a nuestros usuarios de la UE este año”

Evidentemente, adaptarse a los distintos marcos regulatorios existentes en el mundo es una labor compleja, pero Apple podría haber iniciado dicha adaptación desde los primeros momentos de desarrollo de estas funciones para, de este modo, llegar a septiembre con ellos plenamente adaptados a la DMA. Sin embargo, en vez de eso, ha preferido hacer de menos a sus usuarios de la Unión Europea, a los que ya intentó también castigar con el triste episodio de las DMA que mencionaba anteriormente.

Lo que más me molesta de todo esto es que hablamos de la misma Apple que responde a la velocidad de la luz a peticiones bastante más cuestionables, como las impuestas por el gobierno chino. Excelente, Apple, como usuario desde hace ya muchos, muchos años, esto me entristece mucho, pero tomo cumplida nota de la importancia que me concedes como usuario de la Unión Europea. Y puedes tener cristalinamente claro que actuaré en consecuencia.