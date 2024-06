Novedades GeForce Now, más juegos y aplicación actualizada

GeForce Now trae novedades importantes esta semana. El conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA contará con tres nuevos juegos, y además ha recibido una importante actualización que ya está disponible para todos los usuarios de dicho servicio en su modalidad Ultimate.

La actualización de GeForce Now eleva la aplicación dedicada a la versión 2.0.64, y añade soporte para una precisión de color de 10 bits. Esta nueva función mejora la calidad de imagen cuando se hace streaming de juegos en dispositivos basados en sistemas operativos Windows, macOS y en NVIDIA Shield TV.

Esa mejora se produce porque con una precisión de color de 10 bits aumenta la riqueza y la variedad de degradados de color que se utilizan durante el streaming. Esta mayor riqueza del color en la imagen mejora la calidad de la misma, y se nota en numerosos escenarios. Resulta especialmente útil en pantallas que no cuenten con soporte de la tecnología HDR.

Para poder activarla es necesario entrar en la configuración de la aplicación de GeForce Now y seguir la ruta «Calidad del Streaming > Precisión del color». Ahí podremos utilizar el valor de 10 bits. Uno de los juegos donde más se deja notar esta nueva función es Cyberpunk 2077 por sus escenarios cargados de efectos de iluminación en diferentes colores. Esta actualización también corrige algunos errores y fallos menores.

Pasamos ahora a ver la lista de nuevos juegos que llegan al servicio:

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition (nuevo lanzamiento en Steam, llegó el 24 de junio).

Drug Dealer Simulator 2 (Steam).

Resident Evil Village (Steam).

Resident Evil Village Demo (Steam).

Beyond Good & Evil Edicion 20 aniversario y Resident Evil Village son sin duda las novedades más destacadas de esta semana. También podremos jugar en GeForce Now a la demo de Resident Evil Village, algo muy interesante y útil si todavía no hemos comprado el juego pero estamos considerando hacerlo.

Este servicio también se puede probar de forma gratuita a través del plan homónimo, que está monetizado a través de pequeños anuncios que solo veremos en la cola mientras esperamos a que inicie nuestra sesión de juego en los servidores de NVIDIA.