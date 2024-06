Xbox Cloud llega a los Amazon Fire TV Stick

Uno de los puntales de la estrategia de negocio de Xbox es, sin duda, la ubicuidad, y lo cierto es que es una estrategia de lo más inteligente. Tanto es así que, aunque finalmente acabó cancelado, los de Redmond estuvieron trabajando durante un tiempo en el proyecto de lo que se dio en llamar Xbox Series Cloud, una consola dirigida exclusivamente al juego en la nube. Finalmente el proyecto fue descartado, y no ha sido hasta ahora que hemos podido saber más sobre este dispositivo.

Ahora bien, que la «consola de bolsillo» no acabara convirtiéndose en una realidad, no significa que Microsoft haya renunciado al alcance, potencialmente universal, que proporciona su plataforma de juego en la nube. Muy al contrario, en los últimos tiempos hemos visto como Microsoft trabajaba de manera muy activa para intentar llevar Xbox Cloud a un número cada vez mayor de dispositivos en los que su encaje es absolutamente natural, como es el caso de los televisores de Samsung.

Esto es lo que algunos ya han dado en llamar el modelo post-consola, y que consiste en poder disfrutar de prácticamente todas las funciones que nos ofrecen estos dispositivos sin la necesidad de contar con uno de ellos. Y aunque ahora sabemos que sí que habrá una Xbox de próxima generación, y que además promete destacar en su apartado técnico, con anterioridad a dicha confirmación sí que se extendieron las especulaciones sobre si la futura generación de la consola de Microsoft sería, en realidad, su plataforma de juego en la nube.

Sea como sea, ya ha quedado acreditado que el servicio de suscripción de Xbox es un gran éxito y, claro, no debemos olvidar que una parte importante del mismo es la plataforma de juego en la nube. Así, para extender su alcance, hoy sabemos que Xbox Cloud finalmente va a llegar a los Fire TV Stick de Amazon, de modo que los usuarios de este económico y recomendable gadget que, por un cúmulo de (buenas) razones, es uno de los dispositivos más utilizados de este tipo.

Este es un hito importante, pues supone un salto a un tipo de dispositivo en el que no ha estado presente hasta el momento, aunque para que su éxito se maximice, Microsoft debería replantearse si mantener Xbox Cloud exclusivamente en la modalidad Ultimate de Game Pass, o si por el contrario debería empezar a ofrecerlo también como un servicio independiente, lo que lo haría mucho más interesante para usuarios que no cuentan con consola ni con PC y que, por lo tanto, no tienen interés en contratar la suscripción al catálogo de títulos para jugarlos en local.

