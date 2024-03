Google expande el alcance y las funciones de Circle to Search

De las funciones más recientemente desplegadas por Google para sus dispositivos, Circle to Search me parece, sin duda, una de las más útiles y bien pensadas. Si no la conoces, lo que ofrece es la posibilidad de seleccionar cualquier elemento que se esté mostrando en la pantalla del dispositivo y, de manera automática, realizar una búsqueda del mismo con todas las funciones de Google para tal fin.

Esto puede sonar parecido a la función de búsqueda de Google Lens y, de hecho, sí que tiene parecido con la misma, pero Circle to Search se integra en el propio sistema operativo, por lo que la función puede ser invocada en cualquier momento y desde cualquier lugar, por lo que no se circunscribe exclusivamente al uso de las herramientas diseñadas previamente por Google para este fin, si bien éstas siguen estando disponibles para los usuarios que deseen seguir empleándolas, ya que su despliegue se circunscribe a dispositivos concretos.

Inicialmente, Circle to Search ha estado disponible para las familias Google Pixel 8, los Pixel 7 y 7 Pro, y Samsung Galaxy S24, en una muestra del buen ritmo de la colaboración suscrita entre Google y Samsung. No obstante, desde entonces hemos estado esperando que su alcance se expandiera a más dispositivos, especialmente a generaciones anteriores de los dispositivos Pixel, pues visto (y probado personalmente) su funcionamiento, no parece una función excesivamente exigente en lo referido a prestaciones y que, sin embargo, sí que supone una mejora cualitativa de gran nivel en la experiencia de uso del dispositivo.

 

Pues bien, tenemos buenas noticias al respecto, y es que Google ha anunciado que el alcance de Circle to Search se va a extender esta semana al Pixel 7a, la familia Pixel 6 (6, 6 Pro y 6a), la familia Samsung Galaxy S23 (incluido el S23 FE), Z Fold5, Z Flip 5 y Tab S9. Y, próximamente aunque de momento sin fecha pública, también al Google Pixel Fold y a la Google Pixel Tablet, algo que también era bastante esperado por los usuarios de estos dispositivos.

Además de esto, los del buscador también han anunciado una nueva función que incrementa sustancialmente la ya alta utilidad de Circle to Search, y es que próximamente esta función de búsqueda tomará otro elemento especialmente útil de Google Lens, la traducción de texto. De este modo, tal y como puedes ver en la imagen animada superior, se sumará un nuevo botón a la barra de búsqueda asociada a Circle to Search, y una simple pulsación del mismo traducirá, automáticamente, todo el texto que se muestre en la zona capturada de la pantalla.