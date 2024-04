Circle to Searh también será Circle to Share

De las funciones liberadas en los últimos tiempos por Google para sus smartphones, Circle to Search se encuentra entre las más prácticas. Desplegada a los usuarios de dispositivos Pixel 8 y Pixel 7 (excepto al Pixel 7a) en la Pixel Drop de enero, presente también en los dispositivos de Samsung con Galaxy AI, y con un mayor despliegue dentro del ecosistema Pixel de manera más reciente, todo apunta a que el interés puesto por la tecnológica del buscador en esta función es, sin duda, creciente.

En su concepción inicial, Circle to Search nos permite seleccionar, mediante un círculo que trazaremos a mano, cualquier elemento que se esté mostrando en la pantalla del smartphone, para a continuación emplear automáticamente la función de búsqueda de imágenes del buscador. Lo práctico es que, al tratarse de una función integrada en el propio sistema operativo, podemos invocarla en cualquier momento y desde cualquier app, por lo que el proceso de selección y búsqueda es prácticamente universal en su alcance, y de lo más sencillo.

El potencial de seleccionar cualquier elemento que se muestre en la pantalla es, obviamente, enorme, y tal y como te contábamos hace unas semanas, Google también está trabajando para que Circle to Search sea también Circle to Translate, es decir, que nos permita seleccionar un texto y traducirlo automáticamente. De nuevo, esta es una función que ya está disponible en Google Lens, pero con su salto a Circle to Search su uso se hace más rápido y sencillo.

Así, cuando estamos esperando la llegada de esta función, ya tenemos el adelanto de otra. Según leemos en PiunikaWeb, Google está probando una función para compartir lo que seleccionamos con Circle to Search, es decir, lo que podríamos llamar Circle to Share. Como puedes ver en el vídeo sobre este párrafo, su funcionamiento apunta a ser exactamente igual de sencillo que el de la herramienta de búsqueda integrada en el sistema.

Esta expansión de Circle to Search todavía no está operativa, pero ha sido detectada por AssembleDebug y, por lo que muestra de la misma, parece que ya está bastante avanzada, por lo que cabe esperar que su anuncio se produzca próximamente, probablemente durante el Google I/O 2024, que también podría ser el momento elegido por Google para iniciar el despliegue de la función de traducción integrada en esta herramienta. De ser así, en menos de seis meses Circle to Search habrá expandido sustancialmente su alcance y sumado nuevas y muy prácticas funciones

Imagen: AssembleDebug