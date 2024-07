AMD Zen 6, primeros detalles y posible fecha de lanzamiento

El lanzamiento de los Ryzen 9000, los primeros procesadores basados en la arquitectura Zen 5, está previsto para el 31 de julio, pero ya están circulando algunos rumores sobre Zen 6, la arquitectura de próxima generación de AMD que dará vida a los Ryzen 10000, y que podría llegar al mercado más tarde de lo previsto.

Moore´s Law is Dead ha compartido algunos detalles que ha recibido por parte de varias fuentes sobre Zen 6, y haciendo un cribado profundo de esa información la verdad es que hay algunos detalles interesantes que, además, tienen bastante sentido. No obstante, es importante que tengáis claro desde el principio que toda esta información es muy temprana, y que su credibilidad es limitada.

Zen 6 se podría perfilar como una importante renovación a nivel de arquitectura, con todo lo que ello supondría tanto a nivel de rendimiento como de eficiencia energética. Está por ver si AMD decide aumentar la cantidad total de núcleos e hilos con esta nueva arquitectura, algo que se lleva rumoreando desde hace tiempo pero que nunca se ha cumplido.

En el fondo es lógico que AMD no tenga prisa por aumentar el número máximo de núcleos e hilos dentro de su catálogo de procesadores de escritorio, porque no es necesario contar con configuraciones más allá de los 16 núcleos y 32 hilos. Personalmente me inclino a pensar que Zen 6 volverá a tocar techo en los 16 núcleos y 32 hilos.

Todo lo que creemos saber hasta el momento sobre Zen 6

A continuación os dejo un resumen con toda la información que tenemos. He añadido algunas intuiciones y predicciones personales que tienen mucho sentido, y que por tanto tienen muchas probabilidades de cumplirse.

Esta arquitectura estará fabricada en el nodo de 3 nm de TSMC.

Mantendrá el clásico diseño tipo chiplet con unidades CCD y unidad I/O que ya conocemos.

Utilizará el socket AM5 y será compatible con las placas base actuales equipadas con chipsets serie 600, y también con aquellas que utilizan los chipsets serie 800, y que irán llegando en las próximas semanas.

Mantendrá el conteo máximo de 16 núcleos y 32 hilos, ya que aumentarlo podría elevar el TDP máximo y supondría una incompatibilidad con el socket AM5. Algunos rumores decían que podría tener hasta 32 núcleos y 64 hilos.

Veremos un aumento del IPC de doble dígito frente a Zen 5.

Debería soportar memoria RAM a más de 8.000 MT/s.

Sus velocidades de trabajo deberían ser ligeramente superiores. Puede que AMD logre acercarse a los 6 GHz en modo tubo con un hilo activo.

El lanzamiento de los primeros procesadores basados en la arquitectura Zen 6 debería producirse entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026. Hay dudas ahora mismo en este sentido, porque parece que AMD estaría teniendo algunos problemas para completar la transición del diseño de esta arquitectura al nodo de 3 nm de TSMC.

Otro detalle importante a tener muy en cuenta es el precio. El nodo de 3 nm de TSMC tiene un coste bastante elevado, y no creo que esto vaya a cambiar ni a corto ni a medio plazo, lo que significa que el precio de venta de los procesadores basados en Zen 6 que utilizarán dicho nodo podría ser más alto que el de los modelos actuales basados en Zen 5.

Imagen de portada generada con IA.