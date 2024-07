Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, en esta segunda semana de verano, el protagonista es Superdetective en Hollywood: Axel F. un tipo de otra época, pero que ahí sigue, por lo que se ve. pero hay más cosas, muchas más cosas, de hecho…

Netflix

Netflix la lleva, por partida doble, además: primero con Superdetective en Hollywood: Axel F., segundo con… Y tercero, con lo que entra en catálogo, porque los contenidos exclusivos esta semana son poca cosa.

Superdetective en Hollywood: Axel F. es, en efecto, una nueva entrega de las aventuras de uno de los policías más populares del cine de los ochenta. La cuarta, para ser más exactos, aunque la memoria colectiva guarde con cariño solo las dos primeras (1984, 1987), no así la tercera, servida cual refrito a mediados de los noventa. Aunque eso, y no otra cosa es esta Superdetective en Hollywood: Axel F.… solo que treinta años -o cuarenta, dependiendo desde cuándo empieces a contar- más tarde.

Por supuesto, no hay Axel Foley, o lo que es lo mismo, superdetective en Hollywood sin Eddie Murphy, por quien no parecen pasar los años. O sí, porque ya se le va notando recauchutado, pero aún así: está estupendo no, lo siguiente. Le acompañan en esta nueva historia Joseph Gordon-Levitt (Origen, El caballero oscuro) y muchas otras caras conocidas que solo están de paso, aunque también aparecen alguno de los personajes clásicos, como el interpretado por Judge Reinhold (el «blanquito blandito»).

Ahora bien… ¿es Superdetective en Hollywood: Axel F. el bodrio que cabría esperar o hay sorpresa? Pues es lo último, a juzgar por las críticas que está recibiendo la película, exclusiva que no original de Netflix. Nada extraordinario, más aun teniendo en consideración los antecedentes… Pero parece que lo han resuelto mejor que El rey de Zamunda, el otro refrito reciente de un clásico de Murphy. La pregunta ahora es ¿cuánto tardarán en meter en la freidora El chico de oro?

Por cierto: si antes de tragarte Superdetective en Hollywood: Axel F. quieres volver a ver las tres películas anteriores, las tienes también en Netflix (y en SkyShowtime).

El segundo contenido que merece la pena destacar esta semana en Netflix es El imaginario, una amable película de anime en la que «Amanda y su amigo imaginario, Rudger, viven emocionantes aventuras de fantasía. Pero cuando Rudger se queda solo, surge una misteriosa amenaza»…

Más contenidos exclusivos:

Barbecue Showdown (T3). «Los mejores parrilleros y expertos en barbacoas compiten para convertirse en el próximo Campeón de la Barbacoa en este concurso de cocina tan feroz como amistoso.»

(T3). «Los mejores parrilleros y expertos en barbacoas compiten para convertirse en el próximo Campeón de la Barbacoa en este concurso de cocina tan feroz como amistoso.» El hombre de los 1000 hijos (Miniserie). «Un grupo de familias descubre que el hombre carismático en el que habían confiado también es donante de esperma de cientos (o quizás miles) de otros niños en todo el mundo.»

(Miniserie). «Un grupo de familias descubre que el hombre carismático en el que habían confiado también es donante de esperma de cientos (o quizás miles) de otros niños en todo el mundo.» Goyo . «Un joven guía de museo autista vive de acuerdo a una rutina muy estricta. Hasta que se enamora de una compañera y debe enfrentarse a un torbellino de nuevas e intensas emociones.»

. «Un joven guía de museo autista vive de acuerdo a una rutina muy estricta. Hasta que se enamora de una compañera y debe enfrentarse a un torbellino de nuevas e intensas emociones.» Mentiras desesperadas (T1). «Debido a un extraño fenómeno, una mujer se queda embarazada de gemelos de padres distintos. Con el tiempo, luchará por mantener a su familia unida… y sus secretos ocultos.»

(T1). «Debido a un extraño fenómeno, una mujer se queda embarazada de gemelos de padres distintos. Con el tiempo, luchará por mantener a su familia unida… y sus secretos ocultos.» SPRINT: Los humanos más veloces (T1). «Un grupo de velocistas de élite se enfrenta a los entrenamientos, a los medios y a la competición en esta serie deportiva que sigue su carrera para convertirse en los más rápidos.»

Entra en catálogo:

A dos metros de ti

Accident Man: De vacaciones

Cómo entrenar a tu dragón 2

Cómo entrenar a tu dragón 3

El libro de Eli

Get Carter (Asesino implacable)

Hombres de negro II

Inside Job

La estación de la felicidad

La fiera anda suelta

La sombra del pasado

Los ángeles de Charlie

Líbranos del mal

Malevil

Men in Black (Hombres de negro)

Miraculous World: Shanghái, la leyenda de Ladygragon

Objetivo: La Casa Blanca

Objetivo: Londres

Pacific Rim: Insurrección

Percy Jackson y el ladrón del rayo

Percy Jackson y el mar de los monstruos

Políticamente incorrectos

Rápida y mortal

S.W.A.T – Bajo Asedio

Skylines

Tate no Yusha no Nariagari (T1)

Todos lo saben

Un espía y medio

Underworld: El despertar

Venom

Max

¿Quieres algo max? ¿Algo max fuerte? Pues dejémonos de chistes malos, que tenemos invitados…

Por fin se estrena en Max Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la nueva entrega de los megamosntruos de la Warner, esta vez en plan dúo dinámico contra el mal. Se trata de la secuela directa de Godzilla vs. Kong y… Pues eso: acción y aventuras de grandes dimensiones. No es Godzilla: Minus One, pero para pasar el rato, sobrado.

Más contenidos exclusivos:

Bail Jumpers (T1). «Los dúos de cazarrecompensas más interesantes y simpáticos de EE. UU. charlan con los fugitivos a quienes devolverán a la cárcel.»

(T1). «Los dúos de cazarrecompensas más interesantes y simpáticos de EE. UU. charlan con los fugitivos a quienes devolverán a la cárcel.» Condenada (T4). «La jueza Alicia acaba en prisión por asesinato. Desea vengarse de quienes la traicionaron mientras sobrevive entre mujeres a las que condenó.»

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video va sobre seguro, que es rellenando catálogo a lo bestia…

Contenidos exclusivos:

El Marqués (T1). «Verano de 1975, cinco personas mueren en una finca de Paradas, Sevilla. Dos años después, Onofre regresa a su pueblo natal para indagar sobre el suceso, que ha provocado gran división entre los vecinos.»

(T1). «Verano de 1975, cinco personas mueren en una finca de Paradas, Sevilla. Dos años después, Onofre regresa a su pueblo natal para indagar sobre el suceso, que ha provocado gran división entre los vecinos.» Infiltrada en la NASA . «Tiffany «Rex» Simpson siempre ha soñado con ir al espacio, y su solicitud «retocada» la introduce en el competitivo programa de entrenamiento de astronautas de la NASA.»

. «Tiffany «Rex» Simpson siempre ha soñado con ir al espacio, y su solicitud «retocada» la introduce en el competitivo programa de entrenamiento de astronautas de la NASA.» Secretos de un escándalo. «Veinte años después de que su célebre romance saltara en todos los titulares y conmoviera a la nación, Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) y su marido Joe (Charles Melton), 23 años menor que ella, ceden ante la presión de la actriz de Hollywood Elizabeth Berry (Natalie Portman) que viene a investigar sobre su historia para hacer una película de su pasado.»

Entra en catálogo:

40 días y noches

A dos metros de ti

Abominable

Alejandro Magno

Asylum: El experimento

Atómica

Ava

Balas y Katanas

Boon: El protector

Carrie

Carrie

Caza al asesino

Ceros y unos

Colette: liberación y deseo

Compañeros mortales

Con canas y a lo loco

Confesiones de un asesino a sueldo

Creed II: La leyenda de Rocky

Creed. La leyenda de Rocky

Cyborg

Digimon Adventure 02: El Comienzo

Downton Abbey

El arma del engaño

El bosque maldito

El buen vecino

El círculo

El ejército de las tinieblas

El engaño

El forajido

El jardín secreto

El legado del diablo

El lobo de Snow Hollow

El rebelde orgulloso

El regreso de Ben

El regreso de los muertos vivientes (T2)

El señor de las moscas

El topo

Eu Amo o Benfica (T1)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Fuerte solitario

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (T1)

LEGO Ninjago: El renacer de los dragones (T1)

La Despedida

La Madame

La cabaña en el bosque

La cena

La corresponsal

La estafa (Bad Education)

La hora de Timmy (T1)

La ira (The Rage: Carrie 2)

La llamada

La matanza de Texas 2

La mitad oscura

La mujer que camina delante

La suerte de los Logan

La trama

Las ciudades perdidas de los troyanos (T1)

Las vengadoras de Grimm: Tiempos de guerra (T2)

Last Christmas

Los demonios de la guerra

Los últimos caballeros

Manhattan

Mascotas-2

Matar al mensajero

Midsommar

Misión de rescate

Music

Nerve, un juego sin reglas

PJ Masks (T1-T2)

Perros de batalla

Poltergeist II: El otro lado

Poltergeist III

Possessor

Ride, al ritmo de las olas

Rocky

Rocky 5

Rocky II: La revancha

Rocky III

Rocky IV

Rrocky Balboa

Savage x Fenty Show (T3)

Sherlock Holmes

Siberia

Siete vidas, este gato es un peligro (T2)

Silvio (y los otros)

Simone, la mujer del siglo

Sin piedad (The Kid)

Species (Especie mortal)

Species II (Especie mortal II)

Species III (Especie mortal III)

Species IV: El despertar

Sunday School Musical

Superagente Makey

Tentáculos de Las Bermudas

Terror en Amityville

The Glorias

The Winter Lake

Tierra marciana

Transformers Prime (T1-T3)

Transformers: Rescue Bots (T1-T2)

Trolls

Un seductor a la francesa

SkyShowtime

Y lo mismo se podría decir de SkyShowtime, que además de rellenar, estrena alguna cosilla cuando menos curiosa.

Contenidos exclusivos:

In the Know (T1). «Con la ayuda de su variado equipo de guiñoles, el bienintencionado pero bobalicón e hipócrita guiñol y tercer presentador más popular de la radio pública, Lauren Caspian, realiza entrevistas en profundidad con invitados famosos del mundo real.»

(T1). «Con la ayuda de su variado equipo de guiñoles, el bienintencionado pero bobalicón e hipócrita guiñol y tercer presentador más popular de la radio pública, Lauren Caspian, realiza entrevistas en profundidad con invitados famosos del mundo real.» Las pelotaris (T1). «Chelo, Idoia e Itzi, tres pelotaris vascas, superan los prejuicios y las limitaciones imperantes en la década de 1920, cuando los hombres monopolizaban todo el poder.»

(T1). «Chelo, Idoia e Itzi, tres pelotaris vascas, superan los prejuicios y las limitaciones imperantes en la década de 1920, cuando los hombres monopolizaban todo el poder.» Ley y orden (T3). «En el complejo proceso de determinar la culpabilidad o la inocencia, los detectives y los fiscales de Nueva York trabajan para resolver crímenes y condenar a los delincuentes mientras hay vidas en juego.»

Entra en catálogo:

30 Rock (Serie completa)

American Gangster

Barry Seal: el traficante

Battleship

Chicago

Chicas malas

Chicas malas 2

Cómo entrenar a tu dragón

Cómo entrenar a tu dragón 2

Daylight: Pánico en el túnel

Downton Abbey

El cabo del miedo

El club de los cinco

El faro

El gato con botas

El gran despilfarro

El muñeco de nieve

El sentido de la vida

Escondidos en Brujas

Ferrari: Carrera a la Inmortalidad

Guerra de los mundos

Géminis

Happy Gilmore (Terminagolf)

Hazme Reír

Helgoland (T1)

Home: Hogar dulce hogar

In Good Company (Algo más que un jefe)

Infierno bajo el agua

Infiltrados en Miami

Jack Reacher

Jack Reacher: Never Go Back

Jesucristo Superstar

King Kong

La legión del águila

La leyenda del samurái (47 Ronin)

La soga

La tapadera

La ventana indiscreta

Llévame a casa nena

Los intocables de Eliot Ness

Madagascar 3: De marcha por Europa

Mamma Mia! La película

Mamma Mia! Una y otra vez

Mamá

Muerte súbita

Nacido el cuatro de julio

Ninja Turtles

Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Oblivion

October Sky (Cielo de octubre)

Red Rock West

Sentencia previa

Separados

Shrek: Felices para siempre

Simbad: La leyenda de los siete mares

Sin City: Ciudad del pecado

Sin City: Una dama por la que matar

Superdetective en Hollywood

Superdetective en Hollywood II

Superdetective en Hollywood III

Ted

Ted 2

The Italian Job

Todo incluido

Top Gun: Ídolos del aire

Trolls

Twister

Una cuestión de tiempo

Vanilla Sky

¡Vaya patrulla!

Virgen a los 40

Wanted (Se busca)

Disney+

Contenidos exclusivos:

Bluey: Cortos (T1). «Una colección de cortos protagonizados por Blue y Bingo.»

(T1). «Una colección de cortos protagonizados por Blue y Bingo.» Casi miertos (T2). «Nell empieza de cero su vida y acaba trabajando de lo único que encuentra: escribir necrológicas.»

(T2). «Nell empieza de cero su vida y acaba trabajando de lo único que encuentra: escribir necrológicas.» Cisne rojo (T1). «Oh Wansoo, casada con Grupo Hwain desvela secretos de familia con un guardaespaldas, Seo Doyoon.»

Entra en catálogo:

Campamento Kikiwaka (T6)

Movistar Plus+

Entra en catálogo:

Boiling Point

Buscando a Pauline

De vuelta a la realidad

How to Have Sex

Informe+. Golden Boys 2.0. El relevo del baloncesto español

La ambición de los hombres

La bala de Dios

Los pequeños amores

Raging Grace

Sonic 2: La película

Filmin

Entra en catálogo: