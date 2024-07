La excusa fue que «nadie usa la VPN de Google One«, pero lo cierto es que el fin del servicio ha dejado a un buen número de usuarios descontentos, tal y como se puede comprobar recorriendo los sitios y foros de discusión en los que se dio la noticia. ¿Eres tú uno de esos usuarios? ¿No tienes claro con qué reemplazarlo o si es que hay algo con el que hacerlo?

La pregunta es lícita porque la VPN de Google era un interesantísimo añadido a la oferta del paquete Google One, cuya contraprestación básica es la ampliación del espacio de almacenamiento compartido entre los diferentes servicios del gigante de Internet (Gmail, Google Drive, etc). Esta suscripción es, además, una de las más económicas del mercado en su categoría y Google la endulza con diversos extras, como era el de la VPN que nos ocupa.

También es cierto que la VPN de Google One era muy particular: como cualquier otra Virtual Private Network o red privada virtual, protegía la conexión a Internet del dispositivo con una capa de cifrado y una IP específica con la que enmascarar la IP real. Y hasta ahí, ya que no ofrecía otra opción también muy de VPN como es la de elegir la ubicación geográfica a placer.

Tampoco es que importase mucho: por apenas 1,99 euros al mes tenías VPN (repito: era un complemento de plan de Google One, no el producto principal, aunque bien podría haberlo sido), con unas condiciones de privacidad que, al menos sobre el papel, se adecuaban al estándar del sector y con unas garantías de velocidad superiores, por lo que si no era un extremista, estaba más que bien el tema. Pero ya no está y… ¿alternativas?

Hay alternativas de sobra, por supuesto. El sector de los proveedores de VPN está en auge y los hay bien reconocidos; pero cuestan dinero: la mayoría unos pocos euros al mes, siempre y cuando pagues por adelantado uno o dos años, algo que no todo el mundo se puede o quiere permitir. Obviamente, ai apoquinas obtendrás un servicio de VPN en toda su plenitud, con todo lo que le faltaba al de Google.

¿VPN gratis? También las hay, pero yo no te voy a recomendar ninguna. O sí: para casos puntuales puedes utilizar la VPN de Proton, con las limitaciones propias de un servicio gratuito del que te puedes fiar. Sin embargo, si lo que buscas es un servicio con el que reemplazar la VPN de Google One en todos tus dispositivos para conectarte siempre por ahí, para echar millas y olvidarte, pero sin soltar un céntimo…

Cloudflare WARP



Hace un año que hablé en estás páginas de Cloudflare WARP, la VPN gratuita del gigante de las redes, sobre la que creo que vale la pena volver a hacerlo porque es la mejor alternativa posible a la VPN de Google One. Y sí, es gratis, totalmente gratis en lo que a la funcionalidad que nos importa se refiere, aunque si quieres más capacidades, también existe la opción de pagar.

Entrando en materia, repasemos un poco la historia de WARP, porque quizás ya lo conocías y lo desestimaste, empero de lo que fue a lo que es ahora, hay un trecho. De hecho, cuando recogimos la noticia del lanzamiento de la «VPN» gratuita de Cloudflare no me quedó otra que entrecomillar el término, pese a que así era como se vendía, puesto que su funcionamiento no era lo que uno espera encontrar en una VPN al uso.

¿Qué ha cambiado? Para empezar, WARP ya no es una aplicación exclusiva para móviles: hace tiempo que llegó a PC y con todas las de la ley, para Linux, Mac y Windows. ¿Eres usuario de Linux? El año pasado le dedicamos este artículo de introducción a WARP en MuyLinux al que te puede interesar echarle un vistazo. Dicho lo cual, el cliente para Windows está bastante más avanzado en forma y fondo.

Por otro lado, WARP ya funciona como una VPN, al menos en parte. O sea, de manera muy similar a como lo hacía la VPN de Google One: te conectarás a Internet con una IP diferente, pero sin opción a elegir ubicación geográfica, aun cuando se conecta servidores cercanos: por lo que si estás en Madrid, seguirás estando en Madrid, aunque si estás en un pueblo de las afueras y tu conexión a pelo lo especificaba, lo más probable es que te mueva hasta la capital.

¿Y qué hay de la privacidad y la velocidad de conexión? Lo mismo que Google, si no un poco mejor, habida cuenta del historial de la compañía de Mountain View con algunas de sus prácticas históricas: sobre el papel, todo correcto. No solo eso: Cloudflare es uno de los proveedores de DNS que preinstalan los navegadores para el modo DNS-over-HTTPS y, en Firefox, el predeterminado desde que implementasen esta característica hace años.

Y en cuanto a rendimiento… Cloudflare no es precisamente un actor de reparto, sino todo un protagonista de los servicios en red a nivel global. Ergo, pueden darse momentos puntuales -como en cualquier otra VPN- de sobrecarga en la red, pero la estabilidad y velocidad están, por lo general, garantizadas. Ten en cuenta, eso sí, que siempre, siempre, siempre, perderás velocidad de conexión cuando te conectes mediante «intermediarios», sea a través de una VPN, un proxy, cambiando las DNS…

Y, hablando de DNS, un inciso clave para entender cómo funciona WARP: los DNS, Domain Name System o sistema de nombres de dominio son la base de la propuesta. Es más, dependiendo del cliente ya es posible elegir si conectarse únicamente a las DNS de Cloudflare o potenciarlas con el protocolo de WARP, la implementación que, en efecto, hace del servicio una aproximación al modelo clásico de VPN (ojo que las VPN dedicadas suelen ofrecer características avanzadas para una mayor privacidad y seguridad).

¿Cuál utilizar? Lo óptimo es la combinación de ambos, aunque el impacto en la velocidad será mayor que solo cambiar las DNS. Pero no te compliques con este asunto, ya que el comportamiento predeterminado es utilizar las DNS en conjunto con WARP y las opciones que encontrarás en las aplicaciones, muy sencillas de comprender (otra cosa es si quieres adentrarte en el aspecto tecnológico, del que tienes cumplida información en las páginas de ayuda del servicio).

Sin más ¿te interesa probar WARP? Entra en la página web oficial y descarga la aplicación correspondiente, sigue las indicaciones del asistente y hasta ahí.

WARP en Windows 11

Un último apunte que tal vez te puedas estar -deberías- preguntándote: ¿a santo de qué Cloudflare ofrece un servicio así totalmente gratis? ¿Dónde está la trampa? Donde siempre está: en el análisis de datos, solo que a diferencia de Google, cuyo principal negocio es la publicidad, el de Cloudflare es el de los servicios en red para empresas.

Sí, Cloudflare va a analizar todo el tráfico que pasa por sus servicios, pero no de manera que afecte a tu privacidad, porque eso no le interesa a la compañía… Pero tampoco te equivoques: te pueden llegar a rastrear. Esto es una alternativa al uso elemental de una VPN que mejorará tu privacidad y seguridad en Internet, pero no te garantiza ningún tipo de anonimato.