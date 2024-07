Los modders transforman Cyberpunk 2077 en lo que CDPR no pudo lograr

Cyberpunk 2077 ha mejorado muchísimo desde su lanzamiento. La opera prima de CD Projekt RED ha recibido numerosos parches repartidos a lo largo de más de tres años, y gracias a ello se ha convertido en el juego que realmente debió ser en el momento de su lanzamiento, en esa gran promesa que nos hizo el estudio polaco y que en su momento se acabó cumpliendo solo a medias.

La última gran actualización oficial que recibió Cyberpunk 2077 fue la 2.0, introducida con motivo del lanzamiento de su primer y único DLC, Phantom Liberty. Esta lo convirtió en un juego exclusivo de la generación actual de consolas y PC, ya que no tuvo una versión para PS4 y Xbox One, fue sin duda una de las más importantes.

CD Projekt RED estuvo trabajando también en un DLC que iba a añadir un modo multijugador a Cyberpunk 2077, pero al final fue cancelado, algo que acabó sentando como un jarro de agua fría a los fans de este jugo. Por suerte para ellos la comunidad de modders está dispuesta a hacer el trabajo del estudio polaco, y ya tienen entre manos un mod en fase alpha que añade ese ansiado modo multijugador.

Este mod funciona, pero tiene algunas limitaciones, ya que, por ejemplo, no es posible completar misiones de forma cooperativa. Sí que permite a los jugadores matarse entre ellos y hacer el cafre por las calles de Night City. En este sentido dos de las cosas más divertidas que podemos hacer con nuestros amigos gracias a este mod es organizar carreras y movernos por la ciudad para acabar con otras bandas.

Todavía no tenemos una fecha concreta de lanzamiento, así que no sabemos cuándo llegará la versión final de este mod. Como se encuentra en una etapa bastante temprana es probable que todavía tenga por delante bastante tiempo de desarrollo por delante, así que no queda otra que armarse de paciencia.

La comunidad modder ha estado muy activa con Cyberpunk 2077, así que si queréis amenizar la espera podéis aprovechar para descargar otros mods interesantes, pero recordad que solo debéis hacerlo de sitios seguros y de confianza. Nexus Mods es una de las webs de referencia en este sentido, y puedo dar fe de que es totalmente fiable.

En el vídeo que os dejo justo debajo de estas líneas podéis ver lo bien que funciona este mod multijugador para Cyberpunk 2077, y lo prometedor que resulta. Una pena que CD Projekt RED al final decidiera tirar la toalla con el modo multijugador, estoy convencido de que podrían haberle dado una nueva vida a este juego, y que incluso podrían haber encontrado nuevas formas de monetizarlo.