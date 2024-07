Microsoft reconoce su error y vuelve a mostrar la guía para cambiar a cuentas locales

Hace tan solo un par de semanas el gigante de Redmond decidió eliminar la guía dedicada a cómo convertir cuentas Microsoft en cuentas locales, pero mantuvo la sección en la que explicaba cómo convertir cuentas locales en cuentas Microsoft. Esto no hizo más que dejar claro que la compañía quiere acabar con las cuentas locales, y que está dispuesta a casi todo para lograrlo.

Esta medida generó también un cierto malestar entre los usuarios de software y servicios de Microsoft, algo que parece haber hecho recapacitar al gigante de Redmond, ya que este ha vuelto a subir la guía que explicaba paso a paso cómo podíamos cambiarnos a una cuenta local. Este cambio se ha hecho de una manera totalmente «silenciosa», es decir, sin ningún tipo de anuncio oficial.

Cómo cambiar de una cuenta Microsoft a una cuenta local

En la guía se explica todo el proceso de una manera muy clara, y la verdad es que no tiene mayor complicación. Para pasarnos de una cuenta local a una cuenta Microsoft solo tenemos que:

Entrar en configuración. Nos vamos a «Cuentas > Tu Información». Una vez ahí seleccionamos la opción «Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar». Solo nos aparecerá la opción anterior si estábamos utilizando una cuenta Microsoft. Ahora introducimos el nombre de usuario y la contraseña y listo, ya tenemos nuestra cuenta local disponible para iniciar sesión.

Si vais a utilizar una cuenta local os recomiendo que pongáis la contraseña a buen recaudo, ya que si la olvidáis os encontraréis en una situación complicada para recuperarla. Me he encontrado con casos de personas que han olvidado incluso las preguntas de seguridad utilizadas, así que crear un disco para restablecer contraseña es una buena idea.

En la guía oficial la propia Microsoft alerta del tema de la contraseña, y recomienda crear un disco de restablecimiento de la contraseña. Con ese disco podremos recuperar la cuenta si hemos olvidado tanto la contraseña como las preguntas de seguridad.

La compañía sigue sin recomendar las cuentas locales

Y lo hace de forma clara en esa nueva parte de la guía que ha vuelto a subir, donde dice abiertamente que recomienda utilizar una cuenta Microsoft para iniciar sesión en Windows y los diferentes servicios y aplicaciones que forman parte de su ecosistema, porque en teoría este tipo de cuentas permiten una sincronización y una integración perfectas, y también mejoran la seguridad, cosa que no ocurre con las cuentas locales.

Su guerra contra las cuentas locales no cesa. En mi caso debo decir que llevo años utilizando una cuenta Microsoft y que nunca he tenido ningún problema, de hecho al vincularla con mi smartphone tengo una mayor protección contra intrusiones y puedo recuperar la contraseña si en cualquier momento se me olvida, o si necesito cambiarla por la razón que sea. También me resulta cómodo utilizarla para acceder de forma unificada a diferentes servicios de Microsoft.

Imagen de portada generada con IA.