Cyberpunk 2077 impresiona y alcanza el fotorrealismo gracias a los mods y al trazado de rayos

Las numerosas mejoras gráficas que recibió Cyberpunk 2077 con la llegada del parche 2.0 lo han mantenido como uno de los juegos más avanzados a nivel técnico, y también como uno de los más exigentes. En este sentido destaca sin duda la incorporación del trazado de caminos, también conocido como trazado de rayos completo o path tracing, y la implementación de la generación de fotogramas y la reconstrucción de rayos, presentes en NVIDIA DLSS 3.5.

Cyberpunk 2077 tiene una calidad gráfica impresionante, pero esta puede mejorar todavía más gracias a diferentes mods, como Nova Lut, que ajusta el uso del color para convertirlo en un juego que, como podéis ver en el vídeo adjunto, alcanza el fotorrealismo y lo mantiene en un nivel soberbio en muchos aspectos. Este ha sido, según el autor del vídeo, el único mod gráfico que ha utilizado.

Sí, estamos de acuerdo en que el acabado no es perfecto, y en que hay momentos en los que se aprecia claramente que estamos ante un juego, pero es imposible negar que el resultado en general es fantástico, y que ese fotorrealismo está a un nivel que no habíamos visto en ningún otro juego hasta la fecha, ni siquiera en esas versiones de GTA V con cientos de mods.

Para poder mover Cyberpunk 2077 con ese nivel de calidad gráfica es necesario contar con un PC de gama alta y de última generación, ya que solo con el path tracing se produce una caída importante en la tasa de fotogramas por segundo, aunque podremos compensarla con el conjunto de tecnologías presentes en NVIDIA DLSS 3.5. Por esta razón, el juego muestra su mejor cara con tarjetas gráficas GeForce RTX 40.

Justo debajo de estas líneas os dejo el vídeo completo con un recorrido a través de Night City utilizando los mods para convertir a Cyberpunk 2077 en un «pedacito de realidad». Para poder disfrutar de este juego con trazado de rayos completo (path tracing) el nivel mínimo recomendado es una GeForce RTX 4060 en 1080p, una GeForce RTX 4070 en 1440p y una GeForce RTX 4070 Ti en 4K.

