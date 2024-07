Ryzen 9000X3D, modelos, especificaciones, rendimiento y todo lo que sabemos

AMD está trabajando en los Ryzen 9000X3D, una nueva generación de procesadores de alto rendimiento especializados en juegos, cuyo lanzamiento se producirá unos meses después de la llegada de los Ryzen 9000, prevista para el 31 de julio. Todavía no tenemos una fecha oficial, pero las últimas informaciones que he visto señalan que su lanzamiento podría producirse entre septiembre y octubre.

Los Ryzen 9000X3D han generado mucho interés, y es totalmente normal teniendo en cuenta los buenos resultados que obtuvo AMD con los Ryzen 7000X3D, una familia que se ha convertido en la más potente para gaming, y que tiene en sus filas al Ryzen 7 7800X3D, un procesador que es sin duda la mejor opción a día de hoy en relación precio-prestaciones si queremos disfrutar del máximo rendimiento posible en juegos.

Gracias a la información que ha ido dando AMD, y a las filtraciones que se han ido produciendo, tenemos bastantes detalles sobre los Ryzen 9000X3D, y hoy voy a compartir con vosotros una selección muy cuidad con los más importantes en este artículo. La mayoría de las cosas que vamos a ver son oficiales o tienen un alto grado de credibilidad, así que deberían cumplirse directamente.

Qué son los Ryzen 9000X3D y qué los diferenciará de los Ryzen 9000

Sé que la mayoría de nuestros lectores ya conocéis la respuesta a esta pregunta, pero para aquellos con menos conocimientos creo que es importante aclarar este tema desde el principio. Los Ryzen 9000X3D son procesadores que se presentan como una versión mejorada de los Ryzen 9000 y que:

Mantienen tanto el número de núcleos como el IPC en sus diferentes modelos.

También utilizan el mismo nodo de fabricación y la misma arquitectura.

Tienen un chip de 64 MB memoria caché L3 adicional conectado a un chiplet CPU, también conocido como unidad CCD, que contiene 8 núcleos y 16 hilos y 32 MB de caché propios.

Funcionan a velocidades más bajas porque la conductividad térmica empeora al utilizar ese chiplet de caché L3 apilado sobre una de las unidades CCD.

Tendrán un TDP ligeramente superior por el consumo extra de esa memoria caché adicional.

Los Ryzen 9000X3D estarán especializados en juegos, y es que este tipo de aplicaciones son las que más se benefician del extra de caché L3 que montarán dichos procesadores. Ya os hablé recientemente de la importancia que tiene esta memoria en este especial dedicado a los diferentes tipos de caché que existen actualmente.

Cuando ejecutamos un juego el procesador guarda datos e instrucciones que necesitará en la memoria caché L2 y L3. Cuanta más memoria caché L3 tenga más datos e instrucciones podrá guardar, más aciertos registrará cuando busque cosas en esa caché y menos veces tendrá que recurrir a la memoria RAM, que es más lenta y tiene una latencia mucho mayor.

Qué modelos lanzará AMD, especificaciones

Teníamos dudas sobre este tema, porque AMD ha ido ampliando su gama de procesadores con caché apilada en 3D lanzando diferentes modelos que no estuvieron disponibles originalmente, como por ejemplo el Ryzen 5 5600X3D, pero ahora la cosa está bastante más clara. Todo parece indicar que AMD lanzará un total de tres modelos diferentes:

Ryzen 9 9950X3D : tendrá 16 núcleos y 32 hilos, 128 MB de caché L3, 16 MB de caché L2 y 1 MB de caché L1. En modo turbo debería alcanzar los 5,7 GHz.

: tendrá 16 núcleos y 32 hilos, 128 MB de caché L3, 16 MB de caché L2 y 1 MB de caché L1. En modo turbo debería alcanzar los 5,7 GHz. Ryzen 9 9900X3D : este tendrá 12 núcleos y 24 hilos, 128 MB de caché L3, 12 MB de caché L2 y 768 KB de caché L1. Su modo turbo debería alcanzar los 5,6 GHz.

: este tendrá 12 núcleos y 24 hilos, 128 MB de caché L3, 12 MB de caché L2 y 768 KB de caché L1. Su modo turbo debería alcanzar los 5,6 GHz. Ryzen 7 9800X3D: un modelo que tendrá 8 núcleos y 16 hilos, 96 MB de caché L3, 8 MB de caché L2 y 512 KB de caché L1. El modo turbo debería impulsarlo a los 5,5 GHz.

No podemos descartar que en un futuro AMD decida ampliar ese catálogo con uno o dos modelos más, pero la verdad es que me parece poco probable porque al final saturaría demasiado el mercado y podría haber que algunos modelos se pisaran demasiado entre sí, o que incluso se acabarán canibalizando.

El único modelo adicional que podría tener algo de sentido es el Ryzen 5 9600X3D, un procesador que repetiría la fórmula del Ryzen 5 5600X3D. Este contaría con 6 núcleos y 12 hilos, tendría 96 MB de caché L3, 6 MB de caché L2 y 384 KB d caché L1. Su velocidad máxima de trabajo debería rondar entre los 5 y los 5,4 GHz.

Había visto algunos rumores que decían que AMD podría ampliar la cantidad de caché L3 apilada por chiplet, y que incluso iba a montar dos chiplets de caché L3 en los procesadores con dos unidades CCD, pero al final parece que no será así, y la verdad es que me parece lo más lógico, porque aumentar la caché L3 por chiplet podría no ser viable en términos de coste, diseño y traslado a la oblea, o en caso de serlo creo que sería extremadamente complejo y complicado por el clásico problema del escalado de nodos con este tipo de memoria.

Tampoco creo que un aumento tan grande de la caché L3 vaya a compensar en términos de rendimiento, y la utilización de dos chiplets de caché L3 en procesadores con dos unidades CCD introduce otra capa de complejidad en la gestión de recursos que sería necesario resolver a nivel de drivers, algo daría más quebraderos de cabeza a AMD.

Qué rendimiento podemos esperar de los Ryzen 9000X3D

En términos de IPC ya os he dicho que supondrán la misma evolución que los Ryzen 9000, lo que significa que, comparados con los Ryzen 7000, ofrecerán un 16% más de rendimiento medio por núcleo a la misma velocidad de trabajo. Sin embargo, gracias a esa cantidad extra de caché L3 podemos esperar una mejora más significativa en juegos.

En 1080p con una GeForce RTX 4090 un Ryzen 7 7800X3D rinde, de media, un 25% más que un Ryzen 7 7700X gracias a la caché L3 apilada en 3D, y eso que su velocidad de trabajo es inferior. Este dato nos sirve como referencia para hacer una estimación de la mejora de rendimiento en juegos que podemos esperar en los Ryzen 9000X3D frente a los Ryzen 9000.

Estoy convencido de que en juegos los Ryzen 9000X3D serán entre un 20% y un 25% más rápidos que los Ryzen 9000. AMD dijo que el Ryzen 7 7800X3D iba a ser un poco más rápido que los Ryzen 9000 en juegos, un dato que también es muy importante traer a colación en este artículo y que nos permite hacernos una idea de la diferencia que podemos esperar entre este y el Ryzen 7 9800X3D.

De todo esto debemos sacar en claro tres cosas importantes que os resumo a continuación:

Los Ryzen 9000X3D rendirán mucho mejor en juegos, y es muy probable que logren superar a Intel Arrow Lake.

Rendirán igual o un poco peor que los Ryzen 9000 en otras aplicaciones. Todo dependerá de las frecuencias de trabajo que mantengan, y de cómo escale su modo turbo.

La diferencia de rendimiento en juegos frente al Ryzen 7 7800X3D será más pequeña que frente a los Ryzen 9000.

Fecha de lanzamiento, precio y compatibilidad

Ya os he dicho al principio del artículo que lo más probable es que los Ryzen 9000X3D se presenten entre septiembre y octubre, y que su fecha de lanzamiento tenga lugar solo unas semanas después de su presentación. Algunos rumores han apuntado también a enero, y concretamente al CES de 2025, como posible fecha de presentación. No hay nada confirmado, así que ambas posibilidades están abiertas.

En cuanto a la compatibilidad no tenéis nada de lo que preocuparos. Los Ryzen 9000X3D funcionarán perfectamente con las placas base AM5 actuales equipadas con chipset serie 600. No habrá que cambiar la placa base para poder utilizarlos, aunque sí que será imprescindible actualizar la BIOS para que esta tenga el soporte necesario para que funcionen sin problema.

Gracias a un minorista europeo ya sabemos el posible precio de los Ryzen 9000, y podemos tener claro que los Ryzen 9000X3D van a ser más caros. Todavía no tenemos cifras oficiales por parte de AMD, pero viendo lo que la compañía de Sunnyvale hizo con los Ryzen 7000X3D creo que la diferencia de precio será de entre 100 y 150 euros.

Así es como podrían quedar los precios de los Ryzen 9000X3D: