Once Human y nuevos juegos que llegan a GeForce Now

Como cada jueves vamos a dar un repaso a las novedades más importantes que llegan esta semana al conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA. Once Human es, sin duda, el lanzamiento más importante de esta semana en Steam, y también una de las grandes novedades que ha llegado a GeForce Now.

Once Human está disponible como juego gratuito con micropagos, lo que significa que podemos jugarlo totalmente gratis en GeForce Now con la modalidad gratuita que ofrece dicho servicio. Esta modalidad nos permite acceder a servidores básicos y disfrutar de sesiones de juego de hasta una hora por cada cola que completemos.

Los requisitos mínimos de Once Human no son muy elevados, pero para jugarlo en condiciones óptimas necesitamos un equipo bastante potente. Si tu PC no cumple con esos requisitos no pasa nada, podrás jugarlo a través de GeForce Now, y en cualquier momento podrás cambiarte a las modalidades de pago para disfrutar de una mayor resolución y de hasta 120 FPS.

Además de Once Human también llegan a GeForce Now Cricket 24 y Anger Foot. Este último es un juego de acción en primera persona con un planteamiento bastante original y una estética tipo dibujo animado realmente única. Disparar es tan importante como patear, y las zapatillas de nuestro personaje son un accesorio fundamental para el desarrollo de la acción. Se desbloqueará dentro de unas horas.

Os recuerdo que la semana pasada también llegó a GeForce Now otra novedad importante dentro del mundillo «free to play», The First Descendant, un juego que ha conseguido engancharme bastante por su buena factura técnica, su ambientación y su desarrollo. Se deja jugar bastante bien sin tener que gastar dinero, aunque es cierto que para conseguir a los descendientes mejorados tendremos que dedicar muchas horas de farmeo.

Qué puedo decir, en su momento dediqué muchas horas a juegos como Diablo II para conseguir runas altas, o a Guild Wars para conseguir los ectoplasmas para una armadura de fisura. Al final el «farmeo» para conseguir objetos y elementos «top» es la gracia de este tipo de juegos, y es normal que esto requiera tiempo, si no no tendrían el mismo valor.