Intel Arrow Lake-S podría llegar en diciembre

El gigante del chip todavía no ha presentado en sociedad los Intel Arrow Lake-S, una nueva generación de procesadores de alto rendimiento para escritorio que competirá con los Ryzen 9000 de AMD, aunque sí que ha hecho alguna referencia a ellos, y gracias a las diferentes filtraciones que se han ido produciendo durante los últimos meses tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar.

La gran duda que tenemos ahora mismo es cuándo se producirá el lanzamiento de Intel Arrow Lake-S. Recuerdo que las primeras informaciones que tenía indicaban una presentación en septiembre y un lanzamiento en octubre, fechas que cuadran con la estrategia que ha venido siguiendo Intel en las generaciones anteriores, como Raptor Lake Refresh. Sin embargo, un nuevo rumor sugiere que podría producirse un importante retraso, y que Intel Arrow Lake-S no llegará hasta diciembre de 2024.

Se trata de un rumor que no tiene confirmación, pero la teoría que expone tiene sentido. Supuestamente Intel Arrow Lake-S entrará en la fase de producción de «muestras de calidad» entre finales de septiembre y principios de octubre, y necesitará como mínimo tres meses más para que pueda entrar en la fase de distribución comercial, que es la que permitirá que estos nuevos procesadores lleguen a las tiendas. Si esto se confirma tendríamos un retraso aproximado de dos meses.

Obviamente es una mala noticia para Intel, porque AMD se quedaría sola en el mercado con sus Ryzen 9000 desde el 31 de julio hasta el mes de diciembre, lo que le daría una importante ventaja en la primera fase de despliegue de sus nuevos procesadores. Esto afectaría a los procesadores Intel Arrow Lake-S serie K, pero también podría tener algún tipo de impacto en la fecha de lanzamiento de los modelos no K, que en circunstancias normales deberían llegar en enero de 2025.

Dicho esto es importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que la fuente del rumor no aclara si esto se refiere a Intel Arrow Lake-S serie K o a los modelos no K. Lo más lógico es que se refiera a los primeros porque son los que debían llegar a finales de año, mientras que los modelos no K siempre se han ido principios del siguiente año.

En segundo lugar hay que destacar que también cabe la posibilidad de que Intel opte por realizar un lanzamiento sobre papel con una disponibilidad muy limitada en octubre, y que la disponibilidad general se produzca entre noviembre y diciembre. Este tipo de lanzamientos han tenido lugar en más de una ocasión, y por tanto no podemos descartarlo. Veremos en qué queda todo esto, pero como siempre este tipo de rumores hay que tomarlos con cautela.

Rumor: ARL-S Sales: December — HXL (@9550pro) July 11, 2024

Imágenes generadas con IA.