Nintendo Switch ya es la consola de sobremesa de Nintendo que más ha aguantado sin una sucesora

Cuando se habla de la consola de Nintendo que más tiempo ha estado en el mercado sin tener una sucesora, por lo general la respuesta es Nintendo Entertainment System (NES), que en Japón fue conocida como Famicon. Esta respuesta era la correcta hasta hace poco debido a que dicha consola ha sido sucedida por Nintendo Switch, que ya es oficialmente la consola de sobremesa de la compañía que más tiempo ha aguantado sin tener una sucesora.

Es importante tener en cuenta que estamos hablando de no tener una sucesora, no del tiempo total que la consola ha aguantado oficialmente en el mercado, ya que no es raro ver a dos generaciones de una misma familia de consolas conviviendo durante el proceso de transición o que incluso esa situación se mantenga después de acabar la transición. Nintendo Switch, que supuso un cambio en la compañía debido a la fusión de sus líneas de portátiles y sobremesas, empezó a ser comercializada el 3 de marzo de 2017 y su sucesora apunta a aparecer en el año 2025.

Profundizando en los datos y según expone VideoGamesChronicle (VGC), la NES original estuvo 2.686 días sin tener una sucesora en el mercado, la cual fue la Super Nintendo o SNES. Por su parte, Nintendo Switch lleva 2.688 días en el mercado sin que su sucesora haya visto la luz todavía y dicho número se incrementará de manera notable si los calendarios conocidos hasta ahora se cumplen. Es importante tener en cuenta que la compañía no ha publicado nada oficial al respecto, pero viendo que a la Switch original aún le queda cuerda, todo hace pensar que Nintendo Switch 2 empezará a ser comercializada el año que viene.

La demora de Nintendo Switch 2 puede tener hasta cierto punto de orgullo por parte de la compañía, más viendo que el actual modelo es la consola más vendida de la historia en Japón y ve que puede superar a nivel mundial a PlayStation 2, que más de dos décadas después de su lanzamiento inicial sigue siendo la más vendida de la historia. Logre o no dicho hito, el éxito de Nintendo Switch es incuestionable y sin duda será todo un reto para su sucesora, que tendrá delante un listón que está muy alto.

Sobre Nintendo Switch 2, todo apunta a que será un producto de carácter conservador que básicamente mantendrá las virtudes y características que hicieron triunfar a la todavía actual generación, así que las cuestiones se están centrando en la potencia, en si tendrá retrocompatibilidad y en si soportará DLSS, una característica que en estos dispositivos puede ser realmente útil debido a las limitaciones técnicas del dispositivo y a que puede contribuir a mejorar en aspectos como la autonomía proporcionada por la batería.

El tema de la retrocompatibilidad parece haberse solidificado bastante con el anuncio de Metroid Prime 4 para Nintendo Switch, así, a secas, por lo que se ha dado a entender que el juego será compatible con la primera consola. Esto sorprende si vemos que los rumores señalaban que iba a ser el título estrella del lanzamiento de Nintendo Switch 2, pero viendo el tiempo que ha necesitado para su desarrollo y la gran cantidad de dinero que se habría invertido en él, limitar el público que puede jugarlo haría que fuese difícil rentabilizarlo.