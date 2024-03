Nintendo Switch cumple siete años… y vaya siete años. Aprovechamos la ocasión para repasar brevemente la trayectoria de la consola, cuya última etapa parece haber comenzado, pero a la que todavía le queda mucha vida por delante, a juzgar por el envidiable nivel de ventas que mantiene el aparato.

En concreto, fue un 3 de marzo de 2017 cuando la nueva apuesta de la gran N salió al mercado sin tenerlas todas consigo. Para nada. En sintonía con su histórico devenir, Nintendo Switch reemplazaba a todo un fracaso como fue Wii U, que hacía lo propio con todo un éxito como fue Wii… Y así pasó en mayor o menor medida con GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo y la clásica Nintendo Entertainment System, la NES.

Hablamos como es obvio de las consolas de sobremesa de Nintendo. De las más señaladas, al menos. Junto a ellas, las alternativas portátiles de la casa, de Game Boy a Nintendo DS, dejando a un lado curiosidades previas pero sin olvidar las iteraciones de los dos iconos de mano de la compañía japonesa, también barrieron el mercado con soltura en diferentes rachas. Y llegó Nintendo Switch, una novedosa propuesta de formato híbrido que se ha demostrado ganadora.

Cabe recordar que cuando Nintendo Switch vio la luz, PlayStation 4 y Xbox One llevaban ya años pululando y ni siquiera se equiparaba a estas a nivel de hardware. La nueva consola de Nintendo nació desfasada, pero lo ha suplido con una fórmula de juego acertada, con un catálogo de primera y, no menos importante, con el singular arte de los de Kioto para sembrar las tierras más yermas de los mejores frutos.

De hecho, solo hay que repasar las listas que recogen los juegos mejor valorados para darse cuenta de que, a pesar de ir bastante por detrás en lo técnico desde hace prácticamente dos décadas, no hay ejercicio en el que los juegos de Nintendo no destaquen entre los mejores del por año. Juegos de Nintendo, sí, lo cual juega -valga la redundancia- tanto a favor, como en contra de la compañía japonesa.

Si bien el catálogo de -por centrarnos en lo que nos ocupa- Nintendo Switch está repleto de grandes títulos de terceros, nadie lo hace tan bien para sí como la propia Nintendo, incluyendo en este caso a filiales y socios preferentes. Pongamos como ejemplo lo que acabo de apuntar, la presencia constante de juegos de la casa entre los mejor valorados por la crítica especializada casi cada año sin excepción.

Basta con acudir a sitios como Opencritic o Metacritic para ver cómo Nintendo Switch ocupa las posiciones más altas de 2017 a esta parte: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Xenoblade Chronicles 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid Prime Remastered, Super Mario Bros. Wonder…

Unos años más, otros menos, Nintendo Switch no ha perdido su hueco nunca y hablamos solo de juegos exclusivos, porque también los hay multiplataforma cuyo impacto ha sido compartido. Este hecho, además, ha sido tremendamente positivo para las arcas de Nintendo, conocida por exprimir sus franquicias al límite también en lo económico, algo a lo que ha contribuido de manera determinante el éxito de Nintendo Switch.

Así, los de Kioto no solo han tenido ganancias por el hardware vendido desde el día uno, sino que ese margen ha debido ir ampliándose con el tiempo porque, como sabemos, si la consola apenas ha bajado de precio, ha sido por algo. Y lo mismo se puede decir de los juegos, claro: todos siguen costando lo mismo que cuando salieron y los hay que cuestan incluso más.

Por ejemplo, Super Mario Odyssey sigue costando 59,99 euros, mientras que The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha subido hasta los 69,99 euros, siguiendo el aumento de precios emprendido por la industria y que Nintendo ha aplicado a juegos «especiales», como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. La compañía maneja tres rangos de precios estándar para sus juegos: 39,99, 59,99 y 69,99 euros, dependiendo del nivel del lanzamiento.

Pero ojo, porque esos precios son los que figuran en la eShop, la tienda en línea de Nintendo Switch. Salvo con algunos estrenos muy esperados, los normal es que comprar el juego en formato físico te salga más barato, por raro que suene. ¿Y las ofertas típicas de toda tienda de juegos que se precie? Las hay, pero Nintendo nunca rebaja sus juegos más del 33%.

¿Por qué? Por lo mismo que no abaratan la consola… o los periféricos: los Joy-Con, los espectaculares a la par que horribles mandos «nativos» de Nintendo Switch, cuyo precio oscila entre los 60-70 euros y rara vez baja un poco. Pueden reemplazarse por el Pro Controller, el mando clásico oficial, así como por cualquier mando compatible con la conexión Bluetooth y hay mil, pero… ninguno funciona tan bien para jugar en modo portátil.

Y aquí una aclaración: los Joy-Con son espectaculares porque -a pesar de ser un pelín menudos para manos adultas- permiten jugar con las manos y brazos separadas, responden al movimiento… y eso es una de esas genialidades made in Nintendo; pero al mismo tiempo son una desgracia, porque el problema de drift es intrínseco y aunque Nintendote los repara gratis, estás condenado a sufrirlos. O sea, los Joy-Con son a la vez un puntazo técnico y una chapuza.

Sin embargo, a Nintendo no le importa: da igual las demandas que les hayan hecho a este respecto, que los mandos siguen siendo los que eran y de rebajar su precio ni una palabra. Como tampoco les importa tener una consola desfasada tecnológicamente, cuando se sigue vendiendo con alegría y reportando pingües beneficios. ¿Por qué debería? Si todo fuera tan negativo no actuarían así, pero no lo es. Por lo dicho: la calidad les asiste.

Es por ello que puedes tener un aparto obsoleto (no tanto, no tanto…), periféricos deficientes y una política de precios un tanto cicatera -si Nintendo no rebaja sus juegos más no es porque los minusvaloraría, sino porque no lo necesita; incluso se podría decir que si los rebaja es por que no se la vea como un ente ajeno al ecosistema- que si la gente pasa por el aro, por algo será. Y sea por lo que sea, una empresa es una empresa.

¿Por qué la gente traga? Por lo mismo que traga con Apple: porque el producto final proporciona una experiencia sobresaliente en muchos aspectos. No es que no haya vida -llámalo juegos geniales- más allá de Nintendo, sino que Nintendo también tiene de eso y en exclusiva. Con eso y la nostalgia lo tienen hecho; pero sí, hay méritos que no se pueden atribuir a la nostalgia, como es el que nadie se les acerque haciendo según qué juegos.

¿Y la novedosa experiencia de Nintendo Switch, la propuesta híbrida, no cuenta para entender su éxito? La verdad es que no me atrevería a elucubrar el peso del invento, aun cuando es otro hecho que, a diferencia de lo ocurrido con Wii U, esta vez les ha salido bien la jugada. Porque funciona bien, porque ofrece una alternativa limitada, pero funcional al factor movimiento. Y lo dejo ahí, aunque personalmente soy de jugar en la tele, que es donde más se disfruta y uno tiene ya una edad.

Con todo esto y mucho más nos plantamos en 2014, celebrando los siete años de andadura de Nintendo Switch y lo bien que le sigue yendo, a pesar de que la atención de todo el mundo está puesta en la que en relevo que está por llegar, una Nintendo Switch 2 de la que no dejamos de hablar y para muestra mira aquí o aquí, aunque para el caso es casi lo mismo.

Ya llegará. Mientras tanto, parece que hay Nintendo Switch para rato y hoy toca celebrarlo. Para ello he escogido siete juegos con los que intentar explicar más que el éxito, el buen hacer de la consola, o las dos cosas ya que estamos, pues al fin y al cabo lo uno deriva de lo otro. Es sabido que Nintendo hay cosas que hace muy bien y otras no tanto, pero es es única en lo suyo: hacer juegos.

Consolas también; y formas de juego: puede que Nintendo no inventara todas las innovaciones que se le atribuyen, pero qué duda cabe de que ha sido y es el referente en muchas de ellas. Sin embargo, en este tema ha acertado y ha fallado. En el tema de los juegos no y, de nuevo, basta con repasar sus grandes franquicias para reconocerlo: el peor Mario o el peor Zelda están muy por encima de la media en sus respectivas categorías.

¿Algunos ejemplos? Podría terminar el artículo con una lista de los mejores juegos de Nintendo Switch o algo similar, pero creo que habrá tiempo para hacerlo cuando llegue el momento. Pero voy a hacer algo mejor: te voy a explicar el por qué Nintendo Switch ha logrado estar donde está con siete títulos con los que ya se amortiza la compra de la consola, aunque de hacer una lista de juegos no buenos, sino muy buenos, sería fácil multiplicar por tres o cuatro ese número.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

No por evidente resulta irrelevante señalar que estrenar una consola con un exclusivo del nivel de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ya supone un importante empujón. Sin embargo, no he escogido este juego por eso, sino por el tema del rendimiento, y es que ya hubo muchos en 2017 que se sorprendieron por que Nintendo Switch, con su modesto hardware incluso para la época, pudiese mover un juego así, pero míralo.

Y lo que es mejor y por eso hay que recordarlo: Breath of the Wild es un juego desarrollado originalmente para Wii U. Ahí es nada. Sin inventar el género de mundos abiertos moderno, pues lo que hizo Nintendo es trasladar el concepto clásico al mismo, sigue a la cabeza de todas las listas que se hacen, junto a otros referentes memorables como Red Dead Redemption 2. Optimización al poder, para vergüenza la mayor parte de la competencia.

Animal Crossing: New Horizons

Con Animal Crossing: New Horizons ejemplificaré el argumento que se suele usar para describir a Nintendo y que, en efecto, es cierto: son los que mejor dominan el juego para todos los públicos, lo cual no se traduce -al menos, no siempre- en juego casual o, peor aún, en basura de usar y tirar. No me atrae demasiado este título, aunque lo he jugado, pero ilustra muy bien el asunto.

No, no es incompatible jugar un Animal Crossing y después a un Doom: la diferencia entre ambos, más allá de los obvio, es que uno no es para niños y el otro no solo es para niños, por resumirlo de un plumazo. Y, de nuevo, hay que incidir en la calidad, así como en la facultad de Nintendo de hacer juegos accesibles y profundos al mismo tiempo. Tampoco son únicos en esto, pero lo hacen bien y quería reflejarlo.

Mario Kart 8 Deluxe

Todo un éxito, Mario Kart 8 Deluxe, pero si lo saco a colación no es por eso, sino por el excelente ejemplo de reaprovechamiento que supone: que Wii U fuese un fracaso no significa que ofreciese una gran colección de, valga la redundancia, grandes juegos que se murieron de asco en la anterior generación y que Nintendo ha rescatado para el deleite del público que se los perdió… y de su propio bolsillo, ya que si funcionan, el coste de adaptación lo compensa.

Mario Kart 8 Deluxe es el gran ejemplo a este respecto, pero hay unos cuantos que merece la pena mencionar porque… porque son grandes juegos, sí: Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Captain Toad: Treasure Tracker, Hyrule Warriors: Definitive Edition, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury… y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cabe repetir. Y, ojo, que el reaprovechamiento no se termina con lo que se trajo Nintendo de Wii U, pero con esto es suficiente.

The Elder of Scrolls V: Skyrim

Caso opuesto al del reaprovechamiento es el de la repesca: sin el ánimo de ser escrupuloso ¿qué tienen en común títulos como Red Dead Redemption, Diablo, Skyrim, Dark Souls, Bioshock, The Witcher… ? Varias cosas, perola que nos interesa ahora es solo una: fueron juegos que se estrenaron en una plataforma de Nintendo con Switch, y no antes. Y como estos hay multitud de ejemplos con mayor y menor relevancia. La lista completa sería muy, muy larga.

De tal modo que mientras que el reaprovechamiento de títulos de Wii U no tendrá el mismo efecto en quienes tuvieron la consola que en quienes no, sucede al revés con esto: a partir de Wii, Nintendo se descolgó de la carrera por la potencia y, en consecuencia, se quedó sin muchos juegos de calidad que ha ido repescando a posteriori, con Nintendo Switch como plataforma destacada. Puede que mucha gente jugase a todos en su día, pero el que no lo hizo tiene material para echar millas.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey es una maravilla de juego y aunque tengo que decir que me encanta, siempre me ha dado la sensación de no alcanzar la cumbre de sus dos auténticos antecesores, las dos partes de Super Mario Galaxy. Creo que estos dos fueron tan buenos y se sintieron tan frescos, que la nueva aventura del fontanero en 3D me causó un menor impacto. Ahora bien, si lo he tomado como ejemplo es por una única razón que lo explica todo.

Si te gusta el género de las plataformas, más concretamente en 3D, ya sabes que no hay nada comparable a los Mario. Sí, hay juegos muy interesantes por ahí, pero como mucho se le acercan. No hay nada que los supere, como sí sucede con otros géneros. ¿Será quizás porque el género no goza de su mejor momento y la inversión no lo compensa? No lo sé, porque en el campo de las 2D sí hay competencia, pero en el de las 3D… Ergo, si eres un apasionado del género y quieres jugar al sumun del mismo, no hay pérdida.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Para terminar, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom… ¿cómo ejemplo de qué? ¿De un gran juego? ¿De una gran optimización? ¿De un juego accesible, pero profundo? ¿De reaprovechamiento? ¿De repesca? Pues sí: de todo eso y más, no en vano Nintendo ha conseguido en una sola generación que no pocos «expertos» aclamen un juego suyo como el mejor de la historia. Una hipérbole utilizada a menudo en la industria, especialmente con la saga de Zelda.

La cuestión es que Nintendo hizo el más difícil todavía con Tears of the Kingdom, demostrando que los límites de un aparato como la Switch, con seis años a sus espaldas y con sus humildes antecedentes, todavía no se habían alcanzado; exprimiendo el hardware de la máquina hasta extremos insospechados y, rompiendo con la triste tradición de empalmar un nuevo Zelda con la consola de nueva generación, lo que no ocurría desde los tiempos de Nintendo 64.

Pero no, no he escogido a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solo por eso. Lo eh escogido, y al igual que con el resto de «categorías» podría haber apuntado más de un juego (Super Mario Odyssey sería otro ejemplo perfecto) como el ejemplo de inversión segura: de tener la certeza de estar pagando por un juego de calidad sobresaliente, bien optimizado, cuidado al extremo en todos los apartados del mismo… Un juego largo y repleto de contenido coherente que vale lo que cuesta.

Por supuesto que Nintendo no es la única que cumple con semejantes exigencias. Por suerte. Y sí, por lo que vale un juego suyo a precio normal, te compras un montón de oferta; vivimos en los tiempos de la abundancia descontrolada. Peo imagina esta situación: no tienes mucho dinero, quieres invertir sobre seguro, bien para ti, bien para otra persona… El precio de los juegos -de los lanzamientos grandes, llámalos triple A si lo prefieres- no es precisamente barato.

Para la gente que no solo se dedica a jugar, que para desconectar o disfrutar del ocio no se enfocan solo a la pantalla, un juego como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Super Mario Odyssey puede duar meses. Y no me refiero a «esto es lo que tengo y no hay más», sino a la posibilidad de poder exprimir un juego por tiempo indefinido de manera natural.

Lo repito por si acaso: hay muchos ejemplos más allá de Nintendo que cumplan con este último punto, pero Nintendo, en concreto Nintendo Switch, también lo cumple. Y con esto y un bizcocho… Ah, que no eran ocho, sino siete y solo he puesto seis juegos… Pero es que esto se esta alargando tanto que… venga: Pokémon es el séptimo punto, pero sin apartado propio. En cuanto al argumento que sostendría… Usaré el comodín de los frikis de Pokémon.

En resumen, Nintendo Switch cumple siete años y si lo hace con el, como decía al principio, envidiable nivel de ventas que mantiene el aparato, es entre otras cosas por todo lo que he comentado. A todo esto ¿nivel de ventas? Sí, querido lector: se estima que podría convertirse en la consola más vendida de la historia, de conservar el tirón actual. Solo le queda superara a Nintendo DS y PlayStation 2. Palabras mayores. Aunque si no lo consigue, tampoco importa.

Doy por finalizado este repaso tan personal a Nintendo Switch, no sin antes dejar clara una cosa: he intentado ser lo más positivo, habida cuenta de que estamos celebrando un cumpleaños. Pero podría haberme extendido en el sentido contrario, si no por igual, bastante. Pero no era el momento. Y ahora me voy a jugar un rato a… al PC, que donde no llega la gran N, llega la gran V.