El arma secreta de PS5 Pro se llama PlayStation Spectral Super Resolution

Llevamos tiempo viendo rumores sobre PS5 Pro, una renovación intergeneracional de la consola de Sony que llegará para cubrir el hueco que quedará en la segunda mitad del ciclo de vida de PS5 entre esta y el lanzamiento de PS6. Su llagada se espera para finales de este año, aunque la verdad es que ya tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar a nivel de rendimiento gracias a todas las filtraciones que se han ido produciendo.

En líneas generales PS5 Pro no va a ser una revolución importante comparada con PS5, y la verdad es que esto no es un problema, porque tampoco aspira a ello ya que, como he dicho al principio, no supondrá un cambio de generación. Su enfoque será el mismo que vimos con PS4 Pro respecto a PS4, lo que significa que será más potente y que ofrecerá un mayor nivel de calidad gráfica en juegos actuales, pero sin grandes cambios a nivel de arquitectura ni de componentes.

A nivel tecnológico la gran novedad que podría incluir PS5 Pro será, según los últimos rumores, una nueva técnica de reescalado que estaría apoyada por inteligencia artificial, y que contaría con aceleración a nivel de hardware. Esto es sin duda lo más interesante de todas las informaciones que han ido apareciendo hasta el momento, pero suscita muchas dudas porque quedaban cosas en el aire que no terminaban de encajar con las supuestas especificaciones de la consola.

Hoy, por fin, tenemos una gran cantidad de información que nos ayuda a resolver esas dudas, y voy a repasarla al detalle con todos vosotros para que sepáis qué es lo que podemos esperar. Lo primero que vamos a ver es cómo será capaz Sony de implementar una tecnología de reescalado inteligente en PS5 Pro, y luego hablaremos sobre qué es lo que podemos esperar de ella.

El arma secreta de PS5 Pro será el reescalado inteligente personalizado

Y esta se identifica como PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnología de reescalado y reconstruccion inteligente de la imagen acelerada por hardware que será capaz de convertir una resolución 1080p en 2160p con un impacto mínimo a nivel de rendimiento. En teoría ese proceso de reescalado y reconstrucción de la imagen podría completarse en tan solo 2 milisegundos, un dato que resulta impresionante, ya que estamos hablando de un retraso que tendría un impacto muy pequeño.

El techo de esta tecnología de reescalado estaría en 4K, pero se baraja la posibilidad de llegar a 8K con futuras mejoras y parches en el kit de desarrollo. Y hablando de desarrollo, PlayStation Spectral Super Resolution no necesita de un entrenamiento individualizado en cada juego y será muy fácil de implementar, tanto que según la fuente esta tecnología sustituirá de forma directa a las técnicas de suavizado y de reescalado temporal que utilizan actualmente los juegos, es decir, se podrá implementar de forma directa y sin complicaciones.

Es importante que tengáis claro que cuando se reescala de 1080p a 2160p estamos trabajando en realidad con poco más de 2 millones de píxeles, lo que supone una diferencia enorme frente a los 8,29 millones de píxeles que tendríamos que manejar en 2160p. Esto equivale a trabajar con 4 veces menos píxeles, y debería permitir una mejora de rendimiento enorme, aunque obviamente la calidad de imagen que obtendremos al reescalar depende siempre de la cantidad base de píxeles, y cuando menor sea esta más baja será la calidad final.

Toda tecnología de reescalado y reconstrucción de la imagen tiene un coste a nivel de recursos, aunque al final acabe mejorando el rendimiento en general, y PlayStation Spectral Super Resolution no va a ser una excepción. PS5 Pro contará con una arquitectura personalizada para acelerar IA y aprendizaje profundo que será capaz de ofrecer una potencia de 300 TOPs, y esta será el pilar central sobre el que se asentará esa tecnología de reescalado inteligente.

Ese hardware dedicado, y las optimizaciones a nivel de desarrollo que ofrecerá el kit de Sony, permitirán que PlayStation Spectral Super Resolution tenga un impacto de apenas 2 ms al reescalar de 1080p a 2160p, como dije anteriormente, y solo necesitará dedicar unos 250 MB de memoria para poder realizar las operaciones y la carga de trabajo asociadas al reescalado y la reconstrucción de la imagen. También será compatible con resolución dinámica y con HDR, dos claves que la convertirían en una de las soluciones más completas de su clase.

Más potencia en trazado de rayos y mejoras automáticas en los juegos de PS5

Si hablamos de PS5 Pro y de su potencia tenemos que distinguir dos niveles, rasterización y trazado de rayos. Según la información que tenemos ahora mismo esta nueva consola ofrecerá un 45% más de rendimiento en rasterización comparada con PS5, y en trazado de rayos podrá multiplicar hasta por tres el rendimiento de dicha consola. Esto será posible gracias al uso de una GPU basada en la arquitectura RDNA 3, aunque se comenta que contará con algunas funciones exclusivas de RDNA 4.

Profundizando en la GPU, que es sin duda el componente más interesante de PS5 Pro, esta irá integrada en el mismo encapsulado que la CPU, lo que quiere decir que nos encontraremos de nuevo con una APU. tendrá 60 unidades de computación en total, pero cuatro estarán desactivadas, lo que significa que en total contará con 56 unidades de computación activas. Esto equivale a 3.584 shaders, 224 unidades de texturizado, 96 ROPs, 56 núcleos para acelerar trazado de rayos y 112 núcleos para IA, si se mantiene la estructura de la arquitectura RDNA 3 que conocemos.

La potencia de esa GPU sería de 67 TFLOPs en FP16 (33,5 TFLOPs en FP32). A efectos comparativos, una Radeon RX 7700 XT tiene una potencia de 35,17 TFLOPs en FP32, y alcanza los 70,34 TFLOPs en FP16. Esto nos da una idea de por dónde se moverá aproximadamente este chip, y nos permite intuir a qué tarjeta gráfica equivale la GPU de PS5 Pro.

La CPU también será más potente, pero en este caso la evolución será menor, ya que se mantendrá la arquitectura Zen 2 y el conteo de 8 núcleos y 16 hilos. Solo habrá una diferencia importante en la velocidad de trabajo, que podría subir hasta los 4,4 GHz. Lo mismo ocurrirá con la memoria unificada, que mantendrá la capacidad de 16 GB, pero ofrecerá un mayor ancho de banda gracias a un aumento de las frecuencias de trabajo, que subirán hasta los 18 Gbps. Tampoco esperamos cambios importantes en la unidad SSD.

PS5 Pro podrá ejecutar sin problemas todos los juegos de PS5, y gracias a su mayor potencia estos funcionarán a resoluciones más altas y tendrán tasas de FPS más elevadas. Esto me recuerda mucho al modo boost que introdujo Sony con PS4 Pro, ya que permitía precisamente eso, utilizar la mayor potencia bruta de la consola para mejorar el rendimiento y la resolución sin que fuese necesario introducir cambios u optimizaciones en los juegos.

Cuánto costará PS5 Pro y cuándo llegará al mercado

Como ya he dicho su lanzamiento se producirá a finales de este año. No hay una fecha concreta todavía, pero lo más probable es que la veamos entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, justo antes del inicio de la campaña navideña. Es una fecha ideal para lanzar una nueva consola, porque permitirá a Sony aprovechar dicha campaña y maximizar las ventas.

El precio es una gran incógnita, y la verdad es que hay varias posibilidades, lo que complica todavía más hacer una predicción fiable. Con todo, creo que lo más probable es que PS5 Pro acabe llegando al mercado por unos 600 o 649 euros como máximo, y estoy convencido de que Sony aprovechará el lanzamiento de dicha consola para bajar un poco el precio de PS5, que debería caer entre 50 y 100 euros, aproximadamente.

Esa bajada de precio afectará tanto a la versión con unidad óptica como al modelo totalmente digital. Será interesante ver cómo reacciona Microsoft al lanzamiento de esta nueva consola, ya que según varios rumores el gigante de Redmond habría cancelado el desarrollo de Xbox Series X Elite, una consola que iba a ser una versión mejorada del modelo actual y que estaría diseñada para competir de forma directa con PS5 Pro. Puede que al final su respuesta se limite a una bajada del precio de Xbox Series X.

Imagen de portada generada con IA.