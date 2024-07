La GeForce RTX 5090 será casi un 50% más potente que la GeForce RTX 4090

La GeForce RTX 5090 será la sucesora de la GeForce RTX 4090, y se convertirá en la tarjeta gráfica más potente del mercado de consumo general. El pasado mes de junio compartimos con vosotros un artículo especial donde recopilamos toda la información que teníamos hasta el momento, incluyendo sus posibles especificaciones, el precio y la fecha de lanzamiento, y hoy tenemos nuevos datos sobre su posible rendimiento.

Si se confirman las especificaciones que os dije en su momento la GeForce RTX 5090 será hasta un 68% más potente que la GeForce RTX 4090 en FP32, pero como ya sabéis el rendimiento en juegos no tiene por qué equivaler de forma directa a la potencia en precisión simpe. Con esto quiero decir que la diferencia entre ambas en juegos debería ser menor, por eso os dije que en rasterización el nuevo tope de gama podría ser hasta un 40% más potente.

Un nuevo rumor dice que la GeForce RTX 5090 rendirá hasta un 48% más que la GeForce RTX 4090 en juegos, un dato que encaja con lo que os he venido comentando hasta ahora, y que tiene mucho sentido si hablamos de rasterización. En trazado de rayos la diferencia a favor de la primera debería ser mucho más grande, gracias al uso de nuevos núcleos para acelerar trazado de rayos y al salto a la memoria GDDR7, que le permitirá alcanzar un mayor ancho de banda.

También ha surgido otro rumor que dice que NVIDIA trabaja en una nueva TITAN RTX Blackwell, y asegura que dicha tarjeta gráfica será un 63% más potente que la GeForce RTX 4090. Si esto se confirma, también será un 15% más potente que la GeForce RTX 5090, una diferencia pequeña que sin embargo podría traducirse en una gran diferencia de precio.

Hay que recordar que NVIDIA también tuvo en desarrollo una TITAN RTX Ada Lovelace. Esta fue real, existió pero nunca llegó al mercado, y tampoco sirvió para dar forma a una GeForce RTX 4090 Ti, probablemente porque el gigante verde se dio cuenta de que era innecesario dadas las condiciones del mercado, y es que AMD nunca ha tenido nada con lo que poder competir con la GeForce RTX 4090 en potencia.

Con esto quiero decir que puede que la NVIDIA TITAN RTX Blackwell exista, pero que quizá nunca llegue al mercado y solo sirva como referencia para el diseño de una GeForce RTX 5090 Ti. Veremos qué ocurre conforme se vaya produciendo el lanzamiento de esta nueva generación de NVIDIA que, en teoría, empezará a llegar entre finales de 2024 y principios de 2025.

