GeForce Now Thursday, novedades de la semana

GeForce Now, el servicio de juego en la nube de NVIDIA, no falta nunca a su compromiso semanal, todos los jueves, de ampliar el catálogo de juegos compatibles con la plataforma. Y esto está a punto de llevarnos a un hito más que destacable pues, como ya te contamos a principios de mayo, en aquel momento alcanzaba los 1.900 juegos compatibles. Así, con cada jueves de GeForce Now nos vamos acercando más y más a los 2.000 títulos disponibles en el servicio.

Esto es aún más interesante si tenemos en cuenta que NVIDIA ha optado por ir sumando juegos de todos los estilos y géneros, desde indies que han sabido ganarse el aprecio del gran público, hasta juegos y sagas triple A que ya cuentan con el favor de millones de usuarios desde hace años. Este perfil tan amplio ha contribuido a que jugadores con perfiles muy distintos hayan encontrado en GeForce Now la solución ideal para poder disfrutar de sus juegos favoritos sin tener que preocuparse de los requisitos técnicos.

Si no conoces su funcionamiento, GeForce Now es un servicio de juego en la nube que se conecta a tus perfiles en las principales tiendas digitales de juegos, lo que te permite jugar en la misma a aquellos títulos que sean compatibles y que hayas adquirido en las mismas. De esta manera, los juegos siempre son tuyos, y puedes elegir entre disfrutarlos en local, en tu PC, o a través de GeForce Now a través de la enorme cantidad de dispositivos compatibles con el servicio (ordenadores, smartphones, tablets, televisores, etcétera).

Recordemos que GeForce Now ofrece tres niveles de suscripción. El primero es el de las cuentas gratuitas, que proporcionan un acceso básico pero ilimitado al servicio. Esta modalidad permite una primera aproximación a GeForce Now a aquellas personas que sean un tanto escépticas con el juego en la nube. A continuación se encuentran las cuentas prioritarias, que ya ofrecen acceso a los modos gráficos avanzados de los juegos, además de acceso prioritario (como su propio nombre indica) a los servidores. Y para los más exigentes, el nivel GeForce Now Ultimate nos ofrece una experiencia de juego similar a la que tendríamos con un PC local con una GeForce RTX 4080. Personalmente puedo decir que llevo ya cerca de un año empleando esta modalidad, y además en todo tipo de dispositivos, y la experiencia es, sencillamente, insuperable.

Además, tal y como te contamos hace unos días, actualmente los precios de las suscripciones, tanto en su modalidad mensual como semestral, disfrutan de un enorme descuento, de nada menos que el 50%. Ten en cuenta, eso sí, que esta promoción solo durará hasta el próximo 18 de agosto, por lo que deberías aprovecharla más pronto que tarde. Estos son los precios rebajados:

Cuenta Prioritaria : 5,49 euros mes / 27,49 euros semestre.

: 5,49 euros mes / 27,49 euros semestre. Cuenta Ultimate: 10,99 euros mes / 54,50 euros semestre.

Nuevos juegos en GeForce Now

Veamos, ya los nueve juegos que se suman esta semana al servicio, son los siguientes: