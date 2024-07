Fallout: London ya está disponible en GOG

La espera ha finalizado y, desde hace unas horas, Fallout: London ya está disponible para todos los usuarios que lo esperaban desde hace ya bastante tiempo. Pero empecemos por el principio, pues es posible que haya bastantes personas que no conozcan este mod y su historia, e incluso es posible que, entre ellos, haya jugadores de Fallout 4 que, por lo tanto, se llevarán una sorpresa al conocerlo, aunque a este respecto es importante tener en cuenta ciertas limitaciones.

Fallout: London, como se deduce fácilmente por su nombre, da el salto desde Estados Unidos (bueno, la versión postapocalíptica de lo que fuera Estados Unidos hasta la proliferación de las armas nucleares y el desmesurado crecimiento de Vault Tec.) hasta la pérfida Albión, en un salto atrás en el tiempo de 40 años con respecto a la trama de Fallout 3, integrándose por lo tanto en el lore de la exitosa saga de Bethesda, pero con un excepcional trabajo para adaptarlo a este nuevo entorno.

El desarrollo de Fallout: London se inició en 2019, y para el mismo el equipo ha contado con un gran número de perfiles profesionales: modders, escritores, artistas 3D, actores de doblaje y otros perfiles del ámbito creativo. Así, tras cinco años de desarrollo, su lanzamiento estaba previsto inicialmente para el 23 de abril, pero la actualización llevada a cabo por Bethesda para Fallout 4, que fue anunciada para el 25 del mismo mes, obligó a los desarrolladores a aplazar sin fecha el lanzamiento hasta poder revisar los efectos de la actualización en el mod.

