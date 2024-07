Disfruta de GeForce Now a mitad de precio hasta el 18 de agosto

Todos los jueves os contamos de primera mano las novedades que llegan a GeForce Now, y hoy tenemos una cosa muy importante que deciros, y es que NVIDIA acaba de abrir una promoción que nos permitirá disfrutar de un 50% de descuento en todas las suscripciones de pago, tanto en las modalidades mensuales como en las semestrales.

Esto supone un ahorro importante, sobre todo si aprovechamos para adquirir una suscripción semestral, ya que estas tienen un precio normal de 54,99 euros y 109 euros en sus modalidades prioritaria y ultimate, y con esta promoción se nos quedarían a mitad de precio. También podemos aprovechar para hacer un regalo a amigos y familiares.

La promoción estará activa hasta el 18 de agosto, y en principio no tiene ningún límite a nivel de disponibilidad por la capacidad de los servidores. Os recuerdo que la modalidad más avanzada es la ultimate, que nos dará acceso a servidores con una plataforma GeForce RTX 4080, y que con ella podremos jugar hasta en 4K con las tecnologías RTX de NVIDIA, y disfrutar de hasta 240 FPS.

Nuevos juegos que llegan a GeForce Now

Esta semana llegan un total de nueve juegos nuevos al servicio de juego en la nube de NVIDIA. Entre ellos destaca Kunitsu-Gami: Path of the Goddess de Capcom, un juego de acción en tercera persona con una ambientación y una estética sumamente cuidadas que hará las delicias de los fans del género. Estará disponible a partir de mañana, 19 de julio.

Otro de los títulos más importantes que llega esta semana es Nobody Wants to Die, un juego con una calidad gráfica espectacular y unos requisitos muy altos. Si tu PC no puede correrlo no te preocupes, podrás jugarlo sin problemas en GeForce Now, y en cualquiera de sus modalidades. A continuación encontrarás la lista completa de nuevos juegos de la semana:

The Crust (Nuevo en Steam).

Gestalt: Steam & Cinder (Nuevo en Steam).

Nobody Wants To Die (Nuevo en Steam).

Dungeons of Hinterberg (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass).

Flintlock: The Siege of Dawn (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass).

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Nuevo en Steam).

Norland (Nuevo en Steam).

Content Warning ( Steam ).

Crime Boss: Rockay City ( Steam ).

Si tienes dudas sobre GeForce Now recuerda que puedes probar la modalidad gratuita y después pasarte a un plan de pago. Los planes de pago ofrecen una experiencia muy superior, sin publicidad y con unas esperas mínimas entre sesiones de juego.