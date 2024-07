¿Ya hay fecha para el segundo tráiler de GTA 6, 4 de octubre?

No para todo el mundo, pero sin duda GTA 6 es el juego más esperado para una incontable cantidad de usuarios. Son varias las razones para ello, pero principalmente nos podemos quedar con tres: la primera es el enorme plazo transcurrido desde que su anterior entrega, GTA V, viera la luz, más de diez años (más de nueve y medio, si hablamos de la versión para PC). La segunda es que, hasta el momento, todos los títulos de la saga han sido un gran éxito de público y crítica, lo que nos hace ser bastante optimistas al pensar en lo que esta por venir. Y la tercera es que su primer tráiler, publicado a mitades de abril, nos dejó con un sensacional sabor de boca.

Esto, que en otras circunstancias habría sido lo normal, no lo fue tanto, pues recordemos que una filtración previa nos dejó con bastantes razones para estar preocupados. Por suerte, Rockstar confirmó que los vídeos filtrados correspondían a una fase de desarrollo bastante previa (ya eran antiguos en aquel entonces), y que la calidad gráfica final del juego sería muy superior a lo mostrado en las mismas, algo que afortunadamente se confirmó con el tráiler.

Hay que tener cuidado siempre, eso sí, con las expectativas, de hecho la semana pasada te contábamos que GTA 6 podría acabar siendo una pequeña decepción para algunos jugadores. ¿Quiénes? Pues precisamente los que están desarrollando un mayor nivel de expectativas, y es que el salto entre su predecesor y la futura entrega podría no ser tan espectacular. Apunta a ser un juego excelente, sí, pero que el tiempo de espera y nuestras propias ilusiones no nos hagan picar demasiado alto.

Rockstar has seemingly teased GTA 6 Trailer 2’s date on a pizza scooter with “OCT 4” written on its plate in the latest GTA Online update trailer. pic.twitter.com/wrR2NkWxga

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) July 27, 2024