El retraso de los Ryzen 9000 no se debió a un error tipográfico, fue un tema de validación

AMD decidió retrasar el lanzamiento de los Ryzen 9000 entre una y dos semanas, dependiendo del modelo concreto. Los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X se retrasaron del 31 de julio al 8 de agosto, y los Ryzen 9 9900X y Ryzen 9 9950X del 31 de julio al 15 de agosto.

No ha sido un retraso importante, pero sí sorprendente, porque se produjo en un momento en el que ya casi todos dábamos por hecho que no habría ningún problema, y que esta nueva generación de procesadores llegaría dentro de la fecha prevista.

Estaba claro, además, que un retraso de dos semanas no podía deberse a un problema grave ni a un tema de arquitectura, porque además AMD no había anunciado ningún retraso que afectase a sus APUs Ryzen AI 300, que también utilizan la arquitectura Zen 5.

¿Qué había podido pasar entonces? Surgió una teoría que decía que AMD habría decidido retrasar el lanzamiento de los Ryzen 9000 porque se había colado un error tipográfico en el IHS, una minucia que no cuadraba con las declaraciones que hizo la propia AMD, donde hablaba de una cuestión de «expectativas de calidad» no cumplidas.

Los primeros Ryzen 9000 tuvieron problemas con el nodo de 4 nm

Esta es la nueva teoría que ha surgido a través de fuentes internas relacionadas con AMD que por razones obvias han querido permanecer en el anonimato. En teoría, lo que ha sucedido es que esta generación de procesadores tuvo problemas en su etapa inicial de producción con el nodo de 4 nm de TSMC.

Esos problemas a nivel de producción hicieron que algunos Ryzen 9000, sobre todo los modelos más potentes configurados con dos chiplets, no fuesen capaces de superar el proceso de validación establecido por la propia AMD. Ese proceso de validación puede cambiar incluso en la etapa final prelanzamiento de un producto, y fue lo que motivó al gigante a optar por este pequeño retraso.

Cuando un procesador no supera un proceso de validación significa que no es capaz de funcionar con las especificaciones establecidas, y que debe ser ajustado para convertirse en un modelo inferior o descartado. Así, por ejemplo, los Ryzen 9 9950X que no superan la validación se pueden convertir en un Ryzen 9 9900X, y los Ryzen 7 9700X que tampoco la superen pueden quedar convertidos en un Ryzen 5 9600X.

Este proceso de ajuste no requiere mucho tiempo, y la verdad es que tiene bastante sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que precisamente los procesadores que más retraso han sufrido son los Ryzen 9 9900X y Ryzen 9 9950X, que son los más potentes y los que más se habrían visto afectados por un problema de este tipo.

Con todo lo importante es que AMD ha decidido tomar cartas en el asunto y ha preferido esperar antes que lanzar un producto que no cumplía con sus expectativas. Ha sido una decisión muy sabia, y sin duda era lo mejor que podía hacer la firma de Sunnyvale, ya que se trata de un lanzamiento muy importante que definirá el futuro de la compañía y que servirá para hacer frente a la próxima generación de CPUs de Intel.