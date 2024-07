Los Ryzen 9000 se han retrasado por este motivo

AMD confirmó que el lanzamiento de los procesadores Ryzen 9000 se había retrasado al mes de agosto. Tenemos dos fechas, los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X llegarán el 8 de agosto y los Ryzen 9 9900X y Ryzen 9 9950X lo harán el 15 de agosto, pero la compañía no explicó en ningún momento qué era lo que había ocurrido exactamente, solo dijo que el retraso se debía a que no cumplían con sus expectativas de calidad.

Dado que los Ryzen 300 AI no se han visto afectados, esto me hizo pensar en un problema a nivel de fabricación y no a nivel de arquitectura, algo que sin duda era lo menos malo de todas las posibilidades que se barajaban. Tenía también sentido, porque al final las APUs y los Ryzen 9000 utilizan diseños diferentes, y se fabrican de una manera distinta.

Las primeras tienen un diseño de núcleo monolítico y utilizan un empaquetado específico para socket FP8, mientras que los Ryzen 9000 tienen un diseño de tipo chiplet y el empaquetado que utilizan es para socket AM5. Esto ya nos permite ver unas diferencias claras entre ambos, y sugiere por dónde podrían haber surgido los problemas que han originado este retraso.

Una nueva información apunta también en esa dirección, y asegura que el problema estaba en el empaquetado y en un rendimiento inferior a lo esperado. Esto tiene sentido, porque como he dicho anteriormente los Ryzen 9000 utilizan un empaquetado diferente a los Ryzen AI 300. Cuando se descubrieron los problemas tras la realización de diferentes pruebas por parte de algunos medios AMD decidió retirarlos y retrasar el lanzamiento.

Por otro lado esto también tiene sentido porque un problema a nivel de empaquetado es algo mucho más fácil de resolver que uno a nivel de silicio o de arquitectura, y encaja perfectamente con el ligero retraso que ha confirmado AMD. En cualquier caso, lo importante es que no se trata de algo grave, y que la arquitectura Zen 5 tiene muy buena pinta tanto a nivel de rendimiento como de eficiencia.

Todavía está por ver cómo se comparan frente a los Intel Arrow Lake-S, pero el primer análisis publicado con un Ryzen 9 9900X confirma un aumento de rendimiento notable frente a la generación anterior, tanto que es capaz de acercarse en juegos al todopoderoso Ryzen 7 7800X3D.

1.start sending samples to some reviewers

2.some reviewers report way worse performance

3.look into the problem and find out what happened

4.the soc packaging got issues

4.recall all shipped cpu

this is what full quality expectations means

