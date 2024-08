The Last of Us Part temporada dos, secretos y sorpresas en su primer tráiler

La serie de The Last of Us Part puede presumir de haber sido una de las mejores adaptaciones de un videojuegos a la pequeña pantalla. Como jugador de la franquicia puedo deciros que el trabajo que se ha hecho con esta serie es fantástico, y parece que los responsables de la segunda temporada han sabido enfocar el contenido para no decepcionar a los fans.

El primer tráiler que ha compartido Max a través de redes sociales tiene muy buena pinta, y deja claro que la segunda temporada de la serie de The Last of Us Part se va a mantener fiel a lo que vimos en los juegos, aunque con matices.

Antes de entrar en materia voy a hacer un spoiler necesario a continuación, así que si todavía no habéis visto la primera temporada no deberíais seguir leyendo.

En la primera temporada llegamos a ver el contenido completo del primer juego, es decir, se mantiene en líneas generales una relación de contenido uniforme y el final es prácticamente el mismo, Joel salva a Ellie de una operación que daba a la humanidad la esperanza de encontrar una cura contra el hongo, pero que suponía la muerte de la pequeña.

Joel perdió a su hija al inicio de la pandemia del Cordyceps, y quedó inmerso en un vacío que llenó Ellie, a la que quiere como si fuera su propia hija. No está dispuesto a pasar de nuevo por una pérdida tan dolorosa, ni siquiera aunque esto implique tener una oportunidad de salvar el mundo.

The Last of Us Part temporada dos irá más allá del juego

Eso es al menos lo que da a entender el primer tráiler que ha compartido Max. La serie continúa tras lo ocurrido en la primera temporada, aunque da un salto temporal que nos llevará directamente a Jackson. En el vídeo, que dura poco más de 20 segundos, podemos ver algunas escenas que no son una réplica directa de The Last of Us Part Part II.

Una de las más importantes nos muestra a un Joel que está sufriendo por la decisión que tomó de salvar a Ellie, a la que además tuvo que mentir en aquel momento. También aparece Tommy defendiendo Jackson de una invasión y a Isaac resolviendo problemas a su manera. Me da la impresión de que la serie va a aprovechar para profundizar un poco más en algunos personajes, y esto puede ser muy positivo.

El tráiler también muestra otras escenas y personajes ya conocidos para todos los que tuvimos la oportunidad de jugar a The Last of Us Part Part II, como la secuencia de inicio del baile en Jackson, la némesis de Ellie, Abby, que será interpretada por Kaitlyn Dever, y a una de las facciones más importantes del juego, los serafitas.

Max ha confirmado que la segunda temporada se estrenará en 2025, aunque no ha concretado todavía si lo hará a principios, mediados o finales de dicho año, así que paciencia. Si necesitáis refrescar la historia ahora es un buen momento para volver a ver la primera temporada.