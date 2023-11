The Last of Us temporada 2 llegará en 2025, los amantes de la serie tendrán que armarse de paciencia

El CEO de HBO, Casey Bloys, ha confirmado que la temporada dos de The Last of Us no llegará hasta 2025, y no se ha atrevido a concretar una fecha concreta dentro de dicho año, lo que significa que su estreno podría producirse tanto a principios como a finales de dicho año. Esto ha sentado como un auténtico jarro de agua fría a los fans de la franquicia, que esperaban un lanzamiento en 2024.

Según Neil Druckmann, co-creador de de la serie, ya tienen perfilada toda esa segunda temporada, así que está claro que ahora mismo tienen por delante todo el trabajo de producción y rodaje. Es importante tener en cuenta que esta temporada se vio afectada por la huelga de guionistas que se mantuvo activa en Estados Unidos entre los meses de mayo y septiembre.

Sabemos, por el final de la temporada 1, que la temporada 2 de la serie de The Last of Us narrará los acontecimientos de la segunda entrega del conocido videojuego, aunque no sabemos cómo lo hará exactamente. Hay varias opciones, HBO puede optar por compactar todo el juego en una única temporada, o puede darle una cobertura más amplia y profunda, e incluso añadir contenido adicional, y dividirlo en dos o más temporadas.

Según Craig Mazin, showrunner de The Last of Us, la serie podría tener una extensión total de entre tres y cinco temporadas, pero cree que cuatro es un buen número. Teniendo en cuenta el tiempo que lleva cada nuevo rodaje cabe también la posibilidad de que nos acabemos encontrando con un nuevo juego de The Last of Us, y que este se acabe llevando también a la serie.

En líneas generales la primera temporada de la serie rayó a un buen nivel, tanto por la fidelidad con el juego como por la narrativa y la ambientación. Tiene mucho mérito y debemos reconocerlo, sobre todo teniendo en cuenta los desastres que hemos visto en otras series basadas en videojuegos, como la serie de Resident Evil que produjo Netflix, y que es probablemente la peor adaptación del conocido título de Capcom, tanto que hace que las películas de Paul W. S. Anderson suban claramente de nivel.

Con esto en mente, es fácil entender por qué la temporada 2 de The Last of Us es una de las más esperadas, y las expectativas están bastante altas. Con Neil Druckmann al frente del proyecto tenemos motivos para ser optimistas, ya que al fin y al cabo es uno de los padres de la franquicia.