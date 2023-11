Sony presenta The Last of Us Part II Remastered

El pasado viernes os contamos que se había filtrado una referencia oficial a The Last of Us Part II Remastered, y que era muy probable que dicho juego estuviese a punto de ser anunciado. No andábamos equivocados, Sony no solo lo ha presentado, sino que también ha dado todos los detalles clave sobre el mismo, y la verdad es que tiene buena pinta.

The Last of Us Part II Remastered llegará en exclusiva a PS5 el 19 de enero de 2024. De momento será exclusivo de esa consola, es decir, no hay ninguna información sobre una posible versión para PC, aunque esta podría ser anunciada en los próximos meses. No ha sido descartada, al menos de momento, así que toca esperar a ver qué hace Sony en este sentido.

Si nos dejamos llevar por lo que la compañía hizo con la primera entrega lo más probable es que dentro de un periodo aproximado de 6 meses se acabe anunciando una versión para PC, aunque debéis tener en cuenta que esto no está confirmado y que es pura especulación por mi parte. Con todo, buena parte de la prensa especializada compartimos la misma opinión.

Mejoras de The Last of Us Part II Remastered para PS5

Versión nativa para PS5, capaz de aprovechar de verdad toda su potencia.

Mejoras gráficas que afectan al mundo donde se desarrolla el juego.

Resolución 4K bajo el modo «fidelity».

Mejoras en los tiempos de carga aprovechando el SSD de PS5.

Integración total del mando de control DualSense.

Esta nueva versión también incluye otros cambios importantes, como el modo «Sin Retorno», que se centra en al supervivencia y permite jugar con distintos personajes desbloqueables en varias localizaciones. Se ha confirmado además la inclusión de tres niveles que no llegaron al juego de PS4, un modo para tocar la guitarra libremente, un nuevo personaje desbloqueable y nuevos diseños para las armas de Ellie y Abby.

Los que ya tengan el juego en su versión para PS4 podrán actualizar a la versión para PS5 por solo 10 dólares-euros. Si no tenéis este título tendréis que pagar el precio completo, que será el típico de un juego triple A en PS5, lo que nos lleva a la franja de los 60-70 euros. En el vídeo adjunto podéis ver con más detalle lo bien que luce The Last of Us Part II Remastered en PS5, y la diferencia que marcan los 60 FPS.

Personalmente, tengo el original de PS4, y la tasa de 30 FPS me impidió disfrutarlo de verdad. Si sale en PC quizá le dé una segunda oportunidad.