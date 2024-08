Radeon RX 7400 y Radeon RX 7300, posibles especificaciones, fecha de lanzamiento y precios

AMD cree que las tarjetas gráficas de gama baja no están muertas, y por eso está trabajando en dos nuevos modelos con los que cerrará la serie Radeon RX 7000, la Radeon RX 7400 y la Radeon RX 7300.

Según la fuente ambas utilizarán el mismo núcleo gráfico, Navi 33, que está presente también en las Radeon RX 7600 y Radeon RX 7600 XT.

La más potente de esas dos nuevas tarjetas gráficas será la Radeon RX 7400, que podría ser capaz de ofrecer un rendimiento aceptable con muchos juegos en 1080p, siempre y cuando reduzcamos el nivel de calidad gráfica.

La Radeon RX 7300 ya sería una solución con demasiados recortes, y no sería nada recomendable para jugar a juegos actuales, aunque se defendería con títulos de la generación anterior (PS4 y Xbox One). Su consumo debería ser muy bajo, y no necesitará un conector de alimentación adicional.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 7400

GPU Navi 33 fabricada en 6 nm.

1.024 shaders a un máximo de 2,9 GHz.

16 unidades de aceleración de trazado de rayos.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

16 MB de caché infinita.

Bus de 64 bits o de 128 bits.

4 GB de GDDR6 a 18 Gbps.

Potencia FP32: 5,9 TFLOPs.

Ancho de banda: 144 GB/s con bus de 64 bits.

TBP de 100 vatios.

Con esas especificaciones la Radeon RX 7400 sería, en esencia, una Radeon RX 6500 XT actualizada a la arquitectura RDNA 3. La diferencia de especificaciones con la Radeon RX 7600 es importante, y también lo será la diferencia de rendimiento entre ambas.

Si se confirman estas especificaciones la Radeon RX 7400 será un poco más potente que la GeForce GTX 1650 SUPER en 1080p.

No tenemos todavía detalles sobre su posible fecha de lanzamiento y tampoco conocemos el precio, pero debería llegar antes de terminar el año, y debería costar menos de 150 euros para que tenga sentido, ya que de lo contrario se pisaría con la Radeon RX 6600.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 7300

Núcleo Navi 33 fabricado en 6 nm.

768 shaders a un máximo de 2,6 GHz.

12 unidades de aceleración de trazado de rayos.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

16 MB de caché infinita.

Bus de 64 bits.

4 GB de GDDR6 a 16 Gbps.

Potencia FP32: 3,99 TFLOPs.

Ancho de banda: 128 GB/s.

TBP de 50 vatios.

En este caso la Radeon RX 7300 sería una Radeon RX 6400 adaptada a la arquitectura RDNA 3, y posicionaría como la tarjeta gráfica menos potente de la serie Radeon RX 7000. Su rendimiento será similar o ligeramente inferior al de una GeForce GTX 1650, siempre que se confirmen estas especificaciones.

Tampoco ha trascendido su posible fecha de lanzamiento ni su precio de venta, pero también debería llegar antes de cerrar 2024, y en este caso, para que encaje en el mercado, su precio no debe superar los 100 euros.

