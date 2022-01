Hoy era el gran día, AMD ha lanzado la Radeon RX 6500 XT, una tarjeta gráfica de gama media económica que, como os comentamos en su momento, generó un gran interés porque se iba a convertir en el equivalente directo más cercano a la GPU de Xbox Series S, aunque dicha tarjeta gráfica lo tenía todo para ser más potente, a pesar de la diferencia de unidades de computación activas.

Al final, no ha habido ninguna sorpresa. La Radeon RX 6500 XT ha cumplido con todas las expectativas que había generado, y también ha confirmado los malos augurios que surgieron tras conocerse que iba a utilizar una interfaz PCIE Gen4 x4, y es que, como ocurrió con las Radeon RX 6600 y Radeon RX 6600 XT, ambas limitadas a PCIE Gen4 x8, cuando se utiliza con una placa base PCIE Gen3, se produce una pérdida de rendimiento notable. Sobre ello hablaremos más adelante, pero ya os lo contamos en nuestro análisis de la Radeon RX 6600.

Las primeras unidades de la Radeon RX 6500 XT que hemos visto tienen un diseño cuidado y una calidad de construcción bastante buena, tanto que en algunos casos cuesta creer que estemos ante un modelo de gama media económica. Por lo que respecta a sus especificaciones, no ha cambiado nada frente a las informaciones que os dimos en las últimas semanas. Estas son sus características:

GPU Navi 24 XT en 6 nm.

1.024 shaders a 2,2 GHz-2,81 GHz, modo normal y turbo.

16 unidades de aceleración de trazado de rayos.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

2.610 MHz-2.815 MHz de frecuencia GPU, modo normal y turbo.

16 MB de caché infinita.

Bus de 64 bits.

4 GB de GDDR6 a 18 GHz.

Potencia FP32: 5,76 TFLOPs.

Ancho de banda: 144 GB/s.

TBP de 107 vatios.

Rendimiento de la Radeon RX 6500 XT: ¿cómo posiciona lo nuevo de AMD?

TechPowerUP! ha publicado uno de los mejores análisis que hemos tenido la oportunidad de leer hasta ahora, así que voy a compartir con vosotros la información más importante que podemos extraer de él. En resolución 1080p, la Radeon RX 6500 XT se sitúa casi al mismo nivel que una GTX 1650 Super, una tarjeta gráfica que fue gama media en su momento. Esto nos dice que la solución de AMD puede con juegos actuales en 1080p, pero en los casos más exigentes no podremos configurarlos siempre al máximo si queremos disfrutar de una buena fluidez.

Cyberpunk 2077 es un buen ejemplo, ya que registra medias de 26 FPS en 1080p y calidad máxima, aunque siendo justos también hay otros títulos menos exigentes que funcionan a la perfección en 1080p y calidad máxima sobre la Radeon RX 6500 XT, como Resident Evil Village, Death Stranding y DOOM Eternal, por ejemplo. Esos juegos también funcionan muy bien en 1440p, una resolución que le queda un poco grande a la Radeon RX 6500 XT, aunque esto no quiere decir que no resulte una opción viable si ajustamos el nivel de calidad gráfica. Con todo, dicha tarjeta gráfica da lo mejor de sí en 1080p, y ese es su nivel óptimo, sin ninguna duda.

Del 4K nos olvidamos directamente, como es lógico, aunque tirando de FSR podríamos conseguir resultados de rendimiento aceptables en algunos casos. Por lo que respecta a sus equivalencias en resoluciones altas, vemos que la Radeon RX 6500 XT queda por debajo de la GTX 1650 Super en 1440p, y por debajo de la RX 570 cuando subimos a 4K. Esa caída de rendimiento al subir la resolución es consecuencia del diseño de la Radeon RX 6500 XT, que utiliza 16 MB de caché L3 para compensar su bajo ancho de banda.

En trazado de rayos, la Radeon RX 6500 XT logra algunos resultados sorprendentes porque llega a superar, en algunos casos, incluso a la Radeon RX 6600 XT, al menos según los datos que recoge la fuente del análisis, aunque en general su rendimiento con dicha tecnología es muy pobre y se sitúa, salvo contadas (y raras) excepciones, muy por debajo de la RX 6600. Por ejemplo, en Deathloop la Radeon RX 6500 XT logra una media de 13 FPS, mientras que la Radeon RX 6600 consigue 43,4 FPS (1080p).

La Radeon RX 6500 XT no es una tarjeta gráfica con un consumo elevado, de hecho en las pruebas de TechPowerUP! rondó los 101-112 vatios, pero a pesar de ello la temperatura de trabajo que alcanzó un poco alta, ya que con la BIOS estándar llegó a los 72 grados, y con los ventiladores en bajo nivel de ruido subió a los 80 grados.

Si utilizamos la Radeon RX 6500 XT en una placa base que esté limitada a PCIE Gen3, el rendimiento se reduce, de media, en un 13% bajo resolución 1080p y 1440p, y un 18% en 4K. La cosa iría a peor si la conectáramos a una ranura PCIE Gen2, ya que la pérdida de rendimiento sería del 34% en 1080p, del 29% en 1440p y del 45% en 4K.

Notas finales: La Radeon RX 6500 XT es lo que esperábamos, pero no lo que debería ser

Como dije al principio del artículo, la Radeon RX 6500 XT ha cumplido, en sentido estricto, todas nuestras expectativas porque encaja de pleno con las filtraciones que hemos ido viendo, pero por desgracia no está a la altura de lo que nos habría gustado, y no es lo que debería ser, es decir, no es esa sucesora de la Radeon RX 5500 XT que todos esperábamos.

No hablo sin motivo. Es cierto que la Radeon RX 6500 XT utiliza una arquitectura más avanzada, y que cuenta con hardware dedicado a trazado de rayos, pero su rendimiento es inferior al de una Radeon RX 5500 XT de 4 GB (la diferencia es pequeña en 1080p, pero considerable en 1440p), tiene una carencia importante derivada del uso de una interfaz PCIE Gen4 x4 y viene además, sin decodificación por hardware de AV1.

Si ponemos todo lo anterior en conjunto, y lo unimos a su pobre rendimiento en trazado de rayos, nos damos cuenta de que la Radeon RX 6500 XT no tiene nada que la haga merecedora de ser la sucesora de la Radeon RX 5500 XT. Su precio recomendado es de 215 euros, pero me temo que, por la inflación que vive el sector gráfico, será imposible conseguirla por ese dinero. Con todo, si podéis encontrarla por menos de 250 euros, y tenéis que actualizar con urgencia vuestra tarjeta gráfica, no sería una mala compra, sobre todo por la situación del sector a día de hoy.